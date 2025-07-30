За чем следить 31 июля: «Рубин» — «Оренбург», финал Суперкубка Португалии и Япония — Польша в плей-офф Лиги наций!

Топ-события четверга: Кубок России по футболу, водный чемпионат мира и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атлас», Кубок лиг MLS + MX, 1-й тур

Интрига: начало похода Месси за новым трофеем

«Интер Майами» стартует в Кубке лиг MLS + MX. Это ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами МЛС (США и Канада) и Лиги MX (Мексика). В 1-м туре клуб из штата Флорида примет дома мексиканский «Атлас». Не самый сложный соперник для банды Лео Месси.

⚽️ 2:30: «Некакса» — «Атланта Юнайтед», Кубок лиг MLS + MX, 1-й тур

Интрига: команда Миранчука начнёт исправляться за провал в МЛС?

«Атланта Юнайтед» проводит плохой сезон в МЛС. После 24 матчей команда занимает 26-е место в таблице (из 30). Шансы на выход в плей-офф остаются только теоретическими. Поэтому участие в Кубке лиг — хороший шанс спасти сезон. Стартует команда Алексея Миранчука на выезде с мексиканской «Некаксой».

Недавно Алексей забил красивый мяч: Видео «Безумие на последних минутах». Видео красивого гола Миранчука в МЛС и реакция «Атланты»

🏐 10:00: Франция — Словения, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

Интрига: на что способны словенцы?

Двукратные олимпийские чемпионы из Франции прошли предварительный этап уверенно, давая много времени резервистам. Точно так же поступили и в Словении — омоложение состава в разгаре. И в «Финал восьми» команда Фабио Соли заскочила в последнюю секунду. Объективно шансов против французов, которые подтянули лидеров, у словенской молодёжи не так много. Но если эти ребята поймают кураж — могут попить крови у любого соперника. Так что вдруг получится?

🏐 14:00: Япония — Польша, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

Интрига: самый интересный четвертьфинал!

В этом матче нет явного фаворита. По именам вроде бы поинтереснее смотрится Польша, но на предварительном этапе команда Николы Грбича буксовала всё сильнее с каждой неделей. Удалось ли перезагрузиться?

Японцы же играют без основного связующего и диагонального, однако их отсутствие не так и заметно. Скорость и защита — все козыри при них. Кто же выйдет в полуфинал?

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, женщины, баттерфляй, 200 м

Интрига: попадёт ли 12-летняя китаянка в тройку призёров?

12-летняя Юй Цзыди — главная звезда этого ЧМ. Китайская чудо-девочка вышла уже в три финала и даже едва не взяла медаль. На 200 м комплексом ей не хватило буквально 0,06 секунды до бронзы! 200 м баттерфляем — одна из любимых дистанций Юй, а значит — она намерена удивлять.

🥇🏊 14:21: Плавание, чемпионат мира, мужчины, комплекс, 200 м

Интрига: обновит ли Маршан мировой рекорд вновь?

Уже в полуфинале Леон Маршан побил мировой рекорд Райана Лохте, который держался 14 лет! После такого очевидно, что соперников у француза в борьбе за золото нет. Но не исключено, что Маршан захочет сделать заплыв повеселее и вновь показать лучшее время в истории!

🥇🏊 14:30: Плавание, чемпионат мира, мужчины, вольный стиль, 100 м

Интрига: получится ли у Корнева принести третью медаль России?

В плавании на ЧМ-2025 у России пока две медали – золото в смешанной эстафете и серебро Кирилла Пригоды. У Егора Корнева есть шансы принести нашей команде третью награду. В полуфинале на 100 м вольным стилем россиянин показал третье время. Можно бороться за тройку и в финале!

⚽️ 19:30: «Рубин» — «Оренбург», Кубок России, группа A, 1-й тур

Интрига: казанцы начнут Кубок с победы?

«Рубин» после хорошего матча с «Зенитом» (2:2) в РПЛ стартует в Кубке. В соперниках — «Оренбург». Казанцы остаются большими фаворитами встречи, хотя наверняка тренер Рашид Рахимов выпустит смешанный состав. И в этом кроется шанс оренбуржцев. Получится ли у гостей забрать неожиданную победу?

🏆⚽️ 22:45: «Спортинг» — «Бенфика», Суперкубок Португалии, финал

Суперкубок Португалии 2025 . Финал Суперкубок Португалии 2025 . Финал 31 июля 2025, четверг. 22:45 МСК Спортинг Лиссабон Не начался Бенфика Лиссабон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возьмёт первый трофей сезона в Португалии?

Вот и начинается сезон в Европе! В Португалии «Спортинг» и «Бенфика» разыграют Суперкубок. Первые забрали в прошлом году и чемпионат, и Кубок. Но получится ли взять ещё один трофей без ушедшего в «Арсенал» Виктора Дьёкереша? Новый «Спортинг» интригует. Да и «Бенфика» за лето изменилась. Например, клуб взял героя КЧМ-2025 — полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса.