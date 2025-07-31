«Мы не имеем права так играть!» Как объяснить три поражения «Краснодара» на старте сезона?

Мурад Мусаев недоволен. Но и в прошлый раз «быки» тоже начинали так себе.

«Краснодар» трясёт. Поражение в Суперкубке от ЦСКА (0:1) ещё можно было списать на случайность и силу соперника. В конце концов, это выставочный матч, где результат не всегда является следствием настоящей мощи, реализуемой в будущем. Потом команда уверенно разобралась с Нижним, воспользовавшись всеми ляпами соперника. А вот дальше случилось то, чего никак не ожидали.

Сначала «Краснодар» на своём поле уступил «Локомотиву» – 1:2. Причём единственный гол чемпионам удалось забить только в добавленное ко второму тайму время. А дальше они нарвались на кусачие «Крылья Советов». Уже понятно, что с командой Магомеда Адиева будет непросто всем, но вряд ли кто-то ожидал увидеть поражение «Краснодара» в домашней встрече. А оно случилось. И нельзя сказать, что не по делу.

От игры в бешенстве даже Мусаев. Тренер призвал команду спуститься с небес на землю

Любопытно, что главные хейтеры происходящего не болельщики. В комментариях в пабликах «Краснодара» всё относительно спокойно. Аудитория вспоминает старт прошлого сезона, где было такое же поражение в Суперкубке, а потом и три ничьих. Да, важная деталь – тогда у команды отсутствовали лидеры. Сейчас все на месте плюс подъехали новички. Больше всех же недоволен Мурад Мусаев. После поражения от «Крыльев» он выдал очень эмоциональный спич.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «В эпизодах с пропущенными голами у нас были грубейшие ошибки. Не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет! Вот эти вывески чемпионства – всё нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас либо возвращаемся на землю, либо это всё будет продолжаться. Второй тайм – нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, но нельзя играть только или второй тайм, или первый. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Моменты с пропущенными голами недопустимы».

Разница в проведённых таймах не кажется глобальной проблемой «Краснодара». Здесь речь скорее о стабильности по ходу матча в целом. Берём игру с «Пари НН» – в первые 45 минут мы видели равенство в статистике. У Нижнего даже больше ударов по воротам при абсолютно идентичном владении. Хотя это команда, которая в прошлом сезоне фактически вылетела из РПЛ. «Краснодар» соорудил только один гол – и то в результате штрафного. После перерыва тоже не было супердоминирующего футбола, но хотя бы появилось больше шансов, которые получилось реализовать.

В матче с «Локомотивом» «Краснодар» тоже сложно упрекнуть в безразличии. Схожие с соперником цифры по основным показателям, но, опять же, нет резких включений на конкретных отрезках, которые помогали в прошлом сезоне. Когда, например, с «Ростовом» во втором круге не получалось ничего, однако в концовке всё-таки удалось прибавить и добиться важнейшей победы.

Вероятно, Мурад Мусаев говорит преимущественно об этом. Ушла искра, которая зажигалась в нужный момент. И как её заново разжечь, тренерский штаб пока не понимает.

У «Краснодара» же много новичков. Что с ними?

Пока идёт процесс встраивания. Никто из купленных летом ещё не подобрался к основе. Возьмём составы на первые два тура РПЛ – ни одного новичка в старте. С «Пари НН» на замену вышли Густаво Сантос и Дуглас Аугусто. С «Локомотивом» – они же. Но нельзя сказать, что сильно повлияли на ход матча.

Главный новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен в игре с «Локо» оказался в заявке, а дебютировал только с «Крыльями». Получил около 20 минут, однако этого оказалось явно недостаточно, чтобы полноценно проявить себя. Да, были классные открывания и даже несколько потенциально опасных ситуаций. Но спасти ничью с ним в составе не удалось. В игре с Самарой также увидели Жубала, который провёл весь матч. Да и Густаво Сантос с Дугласом Аугусто оказались в основе. Однако пока мы не получили чёткий ответ на вопрос, сильнее они в чём-то уже имеющихся футболистов или нет.

Вообще, старт постчемпионского сезона не всегда складывался для обладателей титула идеально. Самый свежий пример – «Локомотив», который в мае 2018-го взял чемпионство, а в первых трёх турах нового сезона набрал два очка. Однако это не помешало остаться в гонке, хоть на финише «Зенит» и перемолол всех, начав свою гегемонию. У петербургского клуба, кстати, на старте никогда не было особых проблем – сине-бело-голубые своё набирали всегда.

Дальше у «Краснодара» домашняя встреча с московским «Динамо». Отличный повод реабилитироваться за всё, что было до.