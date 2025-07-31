«Мы не имеем права так играть!» Как объяснить три поражения «Краснодара» на старте сезона?

«Краснодар» трясёт. Поражение в Суперкубке от ЦСКА (0:1) ещё можно было списать на случайность и силу соперника. В конце концов, это выставочный матч, где результат не всегда является следствием настоящей мощи, реализуемой в будущем. Потом команда уверенно разобралась с Нижним, воспользовавшись всеми ляпами соперника. А вот дальше случилось то, чего никак не ожидали.
Сначала «Краснодар» на своём поле уступил «Локомотиву» – 1:2. Причём единственный гол чемпионам удалось забить только в добавленное ко второму тайму время. А дальше они нарвались на кусачие «Крылья Советов». Уже понятно, что с командой Магомеда Адиева будет непросто всем, но вряд ли кто-то ожидал увидеть поражение «Краснодара» в домашней встрече. А оно случилось. И нельзя сказать, что не по делу.
От игры в бешенстве даже Мусаев. Тренер призвал команду спуститься с небес на землю
Любопытно, что главные хейтеры происходящего не болельщики. В комментариях в пабликах «Краснодара» всё относительно спокойно. Аудитория вспоминает старт прошлого сезона, где было такое же поражение в Суперкубке, а потом и три ничьих. Да, важная деталь – тогда у команды отсутствовали лидеры. Сейчас все на месте плюс подъехали новички. Больше всех же недоволен Мурад Мусаев. После поражения от «Крыльев» он выдал очень эмоциональный спич.
«В эпизодах с пропущенными голами у нас были грубейшие ошибки. Не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет! Вот эти вывески чемпионства – всё нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас либо возвращаемся на землю, либо это всё будет продолжаться. Второй тайм – нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, но нельзя играть только или второй тайм, или первый. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Моменты с пропущенными голами недопустимы».
Разница в проведённых таймах не кажется глобальной проблемой «Краснодара». Здесь речь скорее о стабильности по ходу матча в целом. Берём игру с «Пари НН» – в первые 45 минут мы видели равенство в статистике. У Нижнего даже больше ударов по воротам при абсолютно идентичном владении. Хотя это команда, которая в прошлом сезоне фактически вылетела из РПЛ. «Краснодар» соорудил только один гол – и то в результате штрафного. После перерыва тоже не было супердоминирующего футбола, но хотя бы появилось больше шансов, которые получилось реализовать.
В матче с «Локомотивом» «Краснодар» тоже сложно упрекнуть в безразличии. Схожие с соперником цифры по основным показателям, но, опять же, нет резких включений на конкретных отрезках, которые помогали в прошлом сезоне. Когда, например, с «Ростовом» во втором круге не получалось ничего, однако в концовке всё-таки удалось прибавить и добиться важнейшей победы.
Вероятно, Мурад Мусаев говорит преимущественно об этом. Ушла искра, которая зажигалась в нужный момент. И как её заново разжечь, тренерский штаб пока не понимает.
У «Краснодара» же много новичков. Что с ними?
Пока идёт процесс встраивания. Никто из купленных летом ещё не подобрался к основе. Возьмём составы на первые два тура РПЛ – ни одного новичка в старте. С «Пари НН» на замену вышли Густаво Сантос и Дуглас Аугусто. С «Локомотивом» – они же. Но нельзя сказать, что сильно повлияли на ход матча.
Главный новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен в игре с «Локо» оказался в заявке, а дебютировал только с «Крыльями». Получил около 20 минут, однако этого оказалось явно недостаточно, чтобы полноценно проявить себя. Да, были классные открывания и даже несколько потенциально опасных ситуаций. Но спасти ничью с ним в составе не удалось. В игре с Самарой также увидели Жубала, который провёл весь матч. Да и Густаво Сантос с Дугласом Аугусто оказались в основе. Однако пока мы не получили чёткий ответ на вопрос, сильнее они в чём-то уже имеющихся футболистов или нет.
Вообще, старт постчемпионского сезона не всегда складывался для обладателей титула идеально. Самый свежий пример – «Локомотив», который в мае 2018-го взял чемпионство, а в первых трёх турах нового сезона набрал два очка. Однако это не помешало остаться в гонке, хоть на финише «Зенит» и перемолол всех, начав свою гегемонию. У петербургского клуба, кстати, на старте никогда не было особых проблем – сине-бело-голубые своё набирали всегда.
Дальше у «Краснодара» домашняя встреча с московским «Динамо». Отличный повод реабилитироваться за всё, что было до.