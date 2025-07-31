«Это что-то новое, необычное». Зачем «Локомотиву» клуб-партнёр в Беларуси

Алексей Батраков, Вадим Раков, Данила Годяев, Михаил Щетинин – ярчайшие воспитанники «Локомотива» последнего времени. Кто-то явно ещё на подходе – «Локо» сейчас чуть ли не активнее всех в МИР Российской Премьер-Лиге развивает российскую молодёжь. Не так давно клуб начал сотрудничество с «Арсеналом» из белорусского Дзержинска, и в этой команде обкатывает таланты из академии. А возглавляет «Арсенал» Вячеслав Вашкевич, ранее работавший в системе «Локомотива». В интервью «Чемпионату» тренер рассказал о российско-белорусском сотрудничестве и своих главных на сегодняшний день воспитанниках.

— Расскажите о сотрудничестве «Локомотива» с дзержинским «Арсеналом» – какой в нём интерес для обеих сторон?

— Впервые российский клуб пытается сотрудничать с иностранным. Это что-то новое, необычное. Знаю, что люди следят, как проект будет развиваться дальше. Мне кажется, плоды этого партнёрства уже проявляются – некоторые молодые ребята из «Локомотива» хорошо зарекомендовали себя у нас. В прошлом году в Дзержинск приезжали Егор Погостнов и Даня Годяев — получили игровую практику, окрепли. Дима Радиковский тоже получил здесь хорошую практику: стал одним из лучших бомбардиров «Арсенала» в первом круге, зарекомендовал себя с наилучшей стороны, хоть забил и не так много. Даня Годяев провёл в «Арсенале» целый год, стал безусловным лидером и очень ярко смотрелся на поле, был важной частью команды.

Вячеслав Вашкевич Фото: ПФК «Арсенал» Дзержинск

Ребята играют среди мужиков, игроков высшей лиги, набивают шишки и проходят тернистый путь взросления. А потом или попадают в основной состав «Локомотива», или просто получают возможность набраться необходимого опыта игры во взрослом футболе на высоком уровне. В этом году за нашу команду продолжает играть Вадим Арутюнян, тоже футболист «Локомотива», Руслан Мялковский вернулся в «Локомотив». Кирилл Волков, Михаил Щетинин, Александр Французов также сейчас играют у нас, и у них есть шанс сделать шажок вперёд.

Это перспективное сотрудничество. Многим молодым российским игрокам не хватает практики на высоком уровне. Здесь они её получают, если соответствуют этому уровню, выкладываются на тренировках и стремятся развиваться дальше. А мы только им в этом помогаем и стараемся направить в правильное русло. Руководство клуба и весь тренерский штаб нашей команды заинтересованы, чтобы молодые игроки развивались, становились сильнее.

Алексей Батраков и Вячеслав Вашкевич Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

— Вы упомянули Данилу Годяева, о котором болельщики узнали весной. Какого таланта это футболист?

— Даня, как и каждый игрок, прошёл свой путь. У него он особенный. По юношам Годяев был не таким ярким и медийным, если так можно сказать. Если не ошибаюсь, когда он попал в молодёжный состав «Локомотива», у него даже не было контракта с клубом. Более ярко он начал проявлять себя уже в возрасте 17-18 лет. Годяев очень трудолюбивый футболист, который может играть сразу на нескольких позициях, характерный в отборе. А объём черновой работы, который проделывает Даня, его желание и мобильность говорят о том, что он может вырасти в игрока высокого уровня, если продолжит развиваться. Конечно, нельзя сравнивать Батракова, Ракова, Годяева – они все совершенно разные. Но я желаю успехов каждому из них, потому что эти ребята своим трудом и старанием доказывают, что готовы играть на высоком уровне. Уверен, парни не опустят руки и будут стараться двигаться только дальше.

— Алексей Батраков – ярчайший воспитанник «Локомотива» последних лет. Вас удивил его прогресс?

— Лёша и в академии, и в молодёжной команде был одним из лидеров. Он всегда стремился к тому, чтобы не просто играть, а развиваться каждый день, совершенствоваться. Для меня нет ничего удивительного в том, как сейчас играет Батраков. Хочется сказать, что в России много перспективных ребят и примеров того, что тренеры должны больше доверять молодым футболистам. Мне кажется, Батраков – хороший пример.

— О Батракове уже говорят в контексте перехода в европейский чемпионат.

— Лёшка умный парень – он сам понимает, что подобные предложения рано или поздно поступят либо уже поступают. Он хочет зарекомендовать себя здесь и показать, что прошлый сезон не какая-то вспышка. Батраков должен стать лидером команды, который будет вести за собой остальных. Возможно, немножко окрепнет, а дальше – посмотрим. Если у парня есть стремление и желание играть на другом уровне, у него всё должно получиться.

— Вадим Раков очень ярко начал сезон в аренде в «Крыльях Советов». Обещает вырасти в классного нападающего?

— Я очень рад за Вадима, он действительно ударно начал сезон. Но это только две игры. Что-то более определённое о нём можно будет говорить, наверное, по истечении хотя бы первого круга. А начало и правда хорошее, дай бог, чтобы так и продолжал и пополнял свой бомбардирский счёт.

Вадим Раков празднует гол Фото: РИА Новости

— Не зря «Локомотив» его отдал?

— Совершенно не зря. В прошлом году клуб давал Ракову шанс, но он не так ярко его использовал. А сейчас в «Крыльях Советов» выходит с первых минут, играет. Мне кажется, это должна быть обоюдовыгодная аренда. Вадим должен обрести игровой тонус, почувствовать, что может и умеет, набраться уверенности в своих силах. Вспомнить, что он был лучшим бомбардиром ЮФЛ, и развиваться дальше как игрок и помогать «Крыльям» в этом сезоне. Через год Раков может вернуться в «Локомотив» уже более зрелым по-футбольному игроком и претендовать на место в составе.

— При такой конкуренции в атаке «Локо» Раков сможет рассчитывать на место в старте?

— Этот вопрос нужно задавать в первую очередь тренерам «Локомотива». Если Вадим продолжит забивать и обратит на себя внимание, тренерский штаб и руководство будут смотреть и анализировать эту ситуацию, понимать, насколько Раков готов быть игроком обоймы и помогать «Локомотиву».

— Вы работали с Раковым по юношам – ему свойственно умение бороться и выгрызать место в составе?

— В академии «Локомотива» Вадим был очень ярким игроком, одним из лидеров команды в атаке. Он много забивал, а их связка с Лёшей Батраковым была одной из лучших в ЮФЛ и молодёжном футболе. Если не ошибаюсь, в сезоне ЮФЛ-2 Раков стал лучшим бомбардиром, а Батраков – лучшим ассистентом. Связка была очень приличной, а сильными сторонами Вадима ещё тогда были нацеленность на ворота, голевое чутьё и умение реализовывать моменты.

Не могу сказать, что ему приходилось выгрызать место в составе, ведь ему не было альтернативы. Раков был игроком стартового состава, никаких вопросов к нему не возникало. Это был цельный парень, который очень хотел играть, побеждать и развиваться. С ним было достаточно легко и интересно работать.

— Мог ли Раков оказаться в «Арсенале»?

— В прошлом году была мысль его пригласить. Но потом он начал выходить за основной состав «Локомотива», получать там игровую практику. Поэтому мы отказались от идеи, поскольку основная задача молодых игроков, попадающих в «Арсенал», не просто получить практику, а выиграть конкуренцию по спортивному принципу. Искусственных условий создавать никто не собирается.

Алексей Батраков Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

— Развитие молодых игроков с минимумом легионеров в составе – целое направление, которое избрал для себя «Локомотив». Для топ-клуба это необычно, но правильно ли?

— В России не много клубов, которые не просто говорят о развитии юношеского и молодёжного футбола, а именно осуществляют это на деле. Но, с другой стороны, мы видим, что в российских клубах всё чаще и чаще доверяют молодым игрокам. В «Локомотиве» примеров достаточно много: Батраков, Погостнов, Годяев, Раков, Салтыков, Пиняев. В ЦСКА есть группа молодых игроков во главе с Матвеем Кисляком. Чуть раньше в «Динамо» заиграли Тюкавин, Гладышев, Окишор. Ребята появляются, и здесь просто нужно доверять. А такой вектор «Локомотива» просто напрашивался из-за сложившейся ситуации. Надеюсь и верю, что это правильный вектор, который поможет клубу развиваться в дальнейшем.