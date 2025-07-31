У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?

«Я верю в тренировки, а не в трансферы», — знаменитая фраза Юргена Клоппа, который возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. В целом тренер придерживался этого принципа. Дорогие трансферы случались, но куда чаще футболисты выходили на топ-уровень, уже выступая за «Ливерпуль».

Этим летом всё изменилось.

«Ливерпуль» устроил самую мощную закупку в своей истории. На фланги защиты пришли Жереми Фримпонг (€ 40 млн) и Милош Керкез (€ 47 млн). Куда-то в атаку взяли Флориана Вирца (€ 125 млн), который может сыграть на трёх позициях. Официально объявили и о трансфере центрального нападающего Уго Экитике (€ 95 млн). Закупка уже выглядит грандиозной, но, судя по инсайдам, может прийти ещё и Александер Исак — за рекордную для АПЛ сумму.

В СМИ можно встретить ценник в районе € 170 млн. В истории футбола больше стоили только Неймар и Килиан Мбаппе, которые переходили в «ПСЖ» за € 222 млн и € 180 млн соответственно. Известно, что Исак не полетел с «Ньюкаслом» на сборы в Сингапур. По информации Фабрицио Романо, нападающий уведомил клуб о желании уйти, а единственным реальным претендентом на него остаётся «Ливерпуль». Был ещё интерес из Саудовской Аравии, однако швед отверг предложение «Аль-Хиляля».

Александер Исак Фото: Naomi Baker/Getty Images

Сразу возникает вопрос: а как же финансовый фэйр-плей? Разве клуб может себе позволить за лето купить игроков на € 477 млн? Прежде всего нужно сказать, что владельцы «Ливерпуля» из Fenway Sports Group (FSG) традиционно считались скупыми. Они давали меньше денег, чем конкуренты, а бо́льшая часть инвестиций шла на инфраструктурные объекты. Болельщики мерсисайдцев были разочарованы возможностями клуба. Например, недавнее чемпионство «Ливерпуль» взял после того, как, по сути, купил лишь Федерико Кьезу за € 12 млн. По меркам АПЛ это смешная сумма для летнего трансферного окна.

В Англии финансовый фэйр-плей называется PSR (правила прибыли и устойчивого развития) и рассчитывается за трёхлетний период. То есть пассивность на трансферном рынке год назад позволяет больше тратить сегодня. По оценкам The Athletic, «Ливерпуль» к концу сезона-2023/2024 задолжал другим клубам лишь € 81 млн — это средний показатель в лиге и наименьший среди топ-клубов АПЛ. При этом зарабатывает «Ливерпуль» далеко не как середняк.

Игроки «Ливерпуля» празднуют чемпионство в АПЛ Фото: Jan Kruger/Getty Images

По оценкам того же издания, чемпионы Англии заработали за сезон-2024/2025 около € 800 млн — это рекордные для «Ливерпуля» доходы. Причём ожидается, что в новом сезоне они снова вырастут. А ещё клубу стало проще, потому что завершились инфраструктурные работы на «Энфилде», что прежде требовало значительных инвестиций. С другой стороны, стоит учитывать, что стоимость трансферов по факту может быть выше, чем встречается в СМИ — суммы часто указаны без учёта комиссий, в том числе агенту и игроку. Точно так же, как в окладах футболистов не учитываются бонусы за результат. А по зарплатному фонду «Ливерпуль» уступает только «Манчестер Сити».

В целом — да, с точки зрения финансового фэйр-плей «Ливерпуль» может себе позволить ещё и покупку Исака. Тем более амортизация даёт возможность в ведомости разбить стоимость трансфера на пять лет. Клуб практически лишён рисков по регламенту как АПЛ, так и УЕФА. Единственный нюанс: такая закупка скажется на возможностях «Ливерпуля» в следующие трансферные окна — до сезона-2027/2028. Однако издержки вряд ли будут сильно сковывать, учитывая ещё и продажи Трента Александер-Арнольда (€ 10 млн), Кивина Келлехера (€ 15 млн), Джарелла Куансы (€ 35 млн), Луиса Диаса (€ 75 млн). А ещё с большой вероятностью этим летом команду покинут Дарвин Нуньес и Кьеза.