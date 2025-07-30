ЦСКА и «Локо» зажгли в кубковом дерби. С таким Глебовым армейцам не нужен Пиняев!

ЦСКА стартовал с победы и в новом розыгрыше FONBET Кубка России. Обладатель трофея выиграл у единоличного лидера чемпионата «Локомотива». Московское дерби получилось ярким!

Фабио Челестини не стал делать большую ротацию в кубковом матче. По традиции получил отдых Акинфеев – место в воротах занял Тороп. Также не было в основе травмированного Шуманского и (по понятным причинам – из-за трансфера в ОАЭ) Виллиана Роши. На фланге полузащиты появился Глебов, а в центре обороны – Абдулкадыров. Зато Михаил Галактионов сильно поменял стартовый состав по сравнению с победной встречей в Краснодаре. Остались только двое – Сильянов и Баринов.

При счёте 0:0 ЦСКА побольше владел мячом, но это не давало армейцам игрового перевеса. Футбол был равным. Команды держали хороший темп, стремились быстро двигать мяч вперёд, однако брак всё портил. Игра свелась к единоборствам. «Локомотив» был даже ближе к голу. На седьмой минуте железнодорожникам удалась классная атака. «Локо» построился с тройкой сзади (игравший левого защитника Фассон остался в обороне), а Сильянов и хавбек Самошников расположились широко. Гости растянули защиту ЦСКА и здорово перевели мяч с одного фланга на другой благодаря открыванию и пасу центрфорварда Комличенко. Самошников бил из убойной позиции, но Тороп сотворил красивый сейв ногой.

Ещё один запоминающийся момент – падение Годяева в штрафной армейцев в дебюте встречи. Данила просил пенальти, указывая на удар рукой в лицо от Мойзеса, а судья Шафеев решил, что центрхав «Локо» симулировал. В результате Годяев завёлся и присел на карточку. Потом перед перерывом молодой железнодорожник из-за этой карточки не стал срывать быструю атаку ЦСКА, которую начал выбросом мяча рукой Тороп и продолжил на рывке Круговой. Данил ушёл от опасавшегося сфолить на красную Данилы и вырезал передачу на Глебова, однако тот простил «Локо». К слову, по ходу первого тайма Круговой с Глебовым менялись с флангами, очевидно, по заданию Челестини.

ЦСКА реализовал фактически свой первый же голевой момент на исходе получаса. Голевую атаку украсили пас Кисляка и нестандартные действия в левом полуфланге Глебова, который ловким финтом обманул Сильянова, посадив того на пятую точку. Затем Кирилл увидел свободного Гаича у полукруга – вырезал своевременную, точную передачу. Самошников разрывался между двумя оппонентами, но зря бросил серба. Милан пробил низом, а мяч удачно для ЦСКА пролетел между ног Ньямси. Гол добавил армейцам энергии, и они в этот отрезок матча могли забить ещё.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Галактионов поменял почти всю полузащиту, оставив на поле только Баринова, который вполне мог заработать удаление за необъяснимый игривый пинок Глебову при розыгрыше армейцами стандарта. Батраков помог «Локомотиву» улучшить движение мяча в центре поля, задышали фланги. Мойзес недостаточно плотно встречал Бакаева – вингер дважды без помех подавал справа. Так «Локомотив» создал первый опасный момент во втором тайме.

На 65-й минуте случились сразу два спорных эпизода, которые, казалось, тянули на пенальти. Сперва Шафеев не зафиксировал фол после отмашки со стороны Дивеева – защитник ударил Руденко рукой по лицу. Видимо, причина в том, что контакт произошёл всё же до входа железнодорожника в штрафную. А в следующей атаке Абдулкадыров в единоборстве с Воробьёвым въехал в свежего нападающего «Локомотива». Тот грамотно подставился. 11-метровый реализовал Батраков, хотя Тороп едва не взял удар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вторая половина оставалась по игре за «Локомотивом», тем не менее за четверть часа до конца ЦСКА снова повёл. Голевую атаку развил Мойзес – пасом за спины защитников на Койта. Сильянов проиграл единоборство малийцу, который, в свою очередь, отыскал классным пасом на дальнюю штангу Глебова. За вингером армейцев не успел Фассон, так что Кирилл свободно поразил цель. У молодого голкипера «Локо» Веселова не было шансов спасти команду.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотив» не вытянул даже Пиняев, который впервые сыграл после травмы и провёл на поле полчаса. Вингеру сборной России, отказавшемуся недавно от перехода в ЦСКА, нужно ещё улучшать форму. Героем этого дерби стал не 20-летний Пиняев, а тот, чьё место он мог занять – 19-летний Глебов, набравший 1+1.