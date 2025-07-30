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Ростов — Спартак — 0:2, обзор матча, видео, голы: Хлусевич, Солари, статистика, 30 июля 2025 года, Кубок России

Ужасная ошибка вратаря помогла «Спартаку»! А добил «Ростов» фол на Заболотном. Видео
Анатолий Романов
Отчёт «Ростов» — «Спартак» — 0:2
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Команда Станковича победила неудобного соперника в Кубке России.

«Спартак» в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России переиграл на выезде «Ростов». Красно-белые победили неудобного соперника. Напомним, в прошлом сезоне именно ростовчане выбили москвичей из кубкового турнира.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

Деян Станкович и Джонатан Альба, как и многие их коллеги по РПЛ, решились на большую ротацию состава в кубковом турнире. У «Спартака» место в стартовом составе сохранили только трое – Литвинов, Солари и Заболотный (центрфорварда нет смысла беречь на уикенд из-за бана за удаление), а у «Ростова» и того меньше – Лангович с Чистяковым. Кстати, сам Станкович отсутствовал на скамейке красно-белых, так как отбывал дисквалификацию за старые грехи в Кубке России.

Обе команды играли по схеме 4-3-3. У «Ростова» при обороне пятым в линию защиты садился, как и в прошлом сезоне, опорник Шанталий. Но даже насыщенная оборона не помогла хозяевам закрыть все зоны в собственной штрафной после позиционной атаки «Спартака» на седьмой минуте. Крайние защитники красно-белых создали момент, так как крайние хавбеки ростовчан недоработали сзади – Рябчук выполнил кросс слева, а Хлусевич не забил из убойной позиции. Вингер Мохеби извинился жестом перед партнёрами за то, что заснул на поле.

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Но в целом при счёте 0:0 было минимум остроты. Соперники приблизительно на равных боролись за инициативу, одно единоборство сменялось другим. Судья Буланов активно размахивал жёлтыми карточками – хозяева заработали три за 20 минут после жёстких фолов. «Спартак» разбивал прессинг «Ростова» длинными передачами на Заболотного. Тот боролся за каждый мяч, особенно часто – с центрбеком Семенчуком. Пару раз рефери фиксировал нарушения нападающего красно-белых, хотя вполне мог свистнуть и в другую сторону.

Ростовская жара не добавляла футболистам энергии, тем не менее «Спартак» выиграл первый тайм. Открыли счёт москвичи во многом благодаря Зобнину. Центрхав здорово сыграл на перехвате и сделал проникающую передачу, мяч отскочил к Заболотному, на котором сфолили в полукруге, однако тут судья поступил грамотно – не стал свистеть, дождался завершения эпизода. Хлусевич нанёс не самый трудный удар для Одоевского, а голкипер хозяев ошибся. От его рук мяч нырнул в сетку. VAR проверял гол на предмет офсайда, которого не было.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Даниил Хлусевич Подробнее

Более того, перед перерывом «Спартак» заработал пенальти. Заболотный всё же выиграл свой эпизод у ростовчан. Антон влетел в штрафную хозяев, чтобы забить после кросса с левого фланга, но был остановлен не по правилам Тарасовым. Молодой защитник прихватил нападающего, который старше его на 15 лет. 11-метровый взялся исполнить Солари. И сделал это безупречно – Одоевский даже не угадал, куда прыгать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Пабло Солари Подробнее

На первых минутах после перерыва спартаковцы несколько раз успешно вышли из-под прессинга «Ростова» за счёт своего голкипера. В одном из таких моментов длинный пас от Помазуна привёл к тому, что становившийся всё более заметным Дмитриев (именно левый вингер делал кросс на Заболотного в эпизоде с пенальти) улетел от неопытного Жбанова. Оставалось только вложить мяч в ногу Солари – перед аргентинцем были практически незащищённые ворота. Но эту атаку красно-белых здорово «прочитал» Вахания. Защитник сборной России блестяще сыграл на подстраховке, оставив «Спартак» без гола.

Зато чисто вратарской работы у Помазуна было мало. «Ростов» плохо цеплялся за мяч на чужой половине поля, действовал в атаке просто и всё равно допускал массу брака. Центрфорварду хозяев Шамонину недоставало поддержки, а Сулейманов с Голенковым скучали на скамейке. Ростовчане ничем не напоминали команду, которая в минувшем сезоне трижды победила «Спартак» в Кубке России. Красно-белые контролировали ситуацию на поле. Вдобавок штаб Станковича успокаивал игру, бросая в бой своих «тяжеловесов» – Маркиньоса, Барко, Бабича.

Концовке матча сильно не хватало огня. «Ростов» атаковал словно по инерции. Альба явно думал о ближайшем туре чемпионата, поэтому даже не выпустил основных нападающих. Зато на замену вышел и дебютировал за ростовчан 19-летний новичок Аджаса. Нигерийский форвард не успел проявить себя. Хозяева в три раза уступили гостям по ударам (3:10, в створ – 1:3). Более того, красно-белые могли победить крупно. В концовке момент был у Массалыги, однако 17-летнему таланту ещё придётся подождать свой первый гол за «Спартак».

Таблица группового этапа Кубка России.
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