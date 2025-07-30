«Зенит» положил «Ахмату» два за семь минут! Но «привоз» Соболева расшевелил интригу. Видео

В Кубке не сыграли практически все лидеры петербуржцев. А они всё равно увезли из Грозного победу.

Что такое матчи группового этапа FONBET Кубка России? В первую очередь — шанс показать себя резервистам. «Зенит» приехал в Грозный, и Сергей Семак выставил максимально экспериментальный состав. Возможно, самый необычный за все семь лет в клубе. Кто бы мог подумать, что с ним петербуржцы стартуют настолько бодро.

Денис Адамов в воротах в Кубке — дело привычное. Но вышел заодно и его однофамилец Арсен — впервые за два года аренд, ещё и против бывшей команды. Дебютировал 20-летний защитник Лобов. Также с первых минут играли Горшков, Вега, вернувшийся из оренбургской ссылки Михайлов, в очередной раз протусивший всё лето Вендел и пропустивший матч с «Рубином» Эракович. Капитаном стал не выступавший в первых турах Алип, в нападении бегали Соболев с Гонду. Не хватало только 17-летнего Шилова. Он, увы, не получил практику даже в такой ситуации, оставшись на лавке в течение всей встречи.

«Зенит» празднует гол Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Ахмат», разумеется, тоже включил ротацию: вернулись в старт Шелия, Талал, Мелкадзе и Самородов, впервые туда попали новички Сидоров, Гаджиев и Заре. Как раз из-под последнего Гонду на третьей минуте навесил с левого края в район дальней штанги — а туда набежал и в падении вколотил головой быстрый гол… кто бы, вы думали? Адамов! Сработало правило бывших. Арсен праздновать не стал.

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И тут же Заре снова подвёл! Алип забросил вперёд, Соболев продлил головой, а Гонду легко обыграл иранца и техничным черпачком перекинул Шелию. 2:0 к восьмой минуте! Без Энрике, Педро, Глушенкова, Мостового, Жерсона, Барриоса, Сантоса, Мантуана. Может, «Зениту» таким ростером и в РПЛ попробовать? Впрочем, в Казани совсем недавно упустили точно такое же преимущество.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ахмату» нужно было срочно перехватывать инициативу. Так и получилось — аж на 71% владения в первом тайме. Тем не менее создать что-либо опасное никак не удавалось — петербуржцы без проблем отбивались. В том числе за счёт Лобова. Во время паузы на водопой Семак его отругал. И всё же молодой дебютант действовал весьма уверенно, выиграв несколько важных единоборств. При этом из-за несыгранности брака хватало и у тех, и у других.

В перерыве Александру Сторожуку пришлось вносить значительные корректировки: на поле появились Гандри, Исмаэл и Конате. Как раз последний едва не напомнил, что произошло недавно с «Зенитом» на старте второй половины. Самородов классно забросил, Гаджиев — в падении прострелил. Буркиниец должен был замыкать, но немного не дотянулся до мяча. Позже — проверил Адамова на ближнем углу и неплохо зарядил выше цели.

Конате вернулся в Грозный. Статистика в былые годы у него была потрясающая:

У петербуржцев же вполне могла сработать связка из «Аргентинос Хуниорс»: Вега подал на никем не прикрытого Гонду, однако второй неточно кивнул головой. Семак освежил матч Педро, Мантуаном, Глушенковым и Зделаром, Сторожук — Садулаевым.

В последние 20 минут «Ахмат» насел на «Зенит» ещё сильнее. Не хватило завершения вслед за прострелом Самородова и скидкой Конате во время стандарта. Зато повезло со случайной игрой рукой Соболева в своей штрафной! Примерно такой же курьёзный пенальти петербуржцы в предыдущей игре получили сами. Александр относится к своему дельфиньему прозвищу с юмором, так что ждём его шутку про неловкое движение плавником. Судья Черемных оценил VAR, и Конате отметился первым голом после возвращения в Грозный.

Спасибо «Ахмату» и Соболеву за интригу. Тем не менее второй раз кряду «Зенит» преимущество в два гола не упустил. Самородов на 90+4-й убрал на замахе двоих и пробил вправо — сенсации лишил Адамов. Трудовая победа петербуржцев особенно ценна их необычным составом. Но двух голов для спокойствия им мало — доказано дважды за неделю.