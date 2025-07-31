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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2025, слухи и переходы 30 июля: футбол, трансферы, Ливерпуль, Бавария, ЦСКА, Зенит, Спартак, Челси

€ 70 млн для «Зенита», «Ливерпуль» отдал Диаса и стал ближе к Исаку. Трансферы и слухи дня
Георгий Илющенко
Трансферы РПЛ и Европы, лето-2025, 30 июля
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А ещё новый аргентинец в ЦСКА, рекордная покупка «Спартака», возвращение Джаки в Англию и многое другое.

Прошедший день в плане переходов получился особенно интересным. Почему? Рассказываем ниже. Here we go!

Главные состоявшиеся трансферы дня

Диас наконец-то перебрался в Мюнхен

Луис Диас в «Баварии»

Луис Диас в «Баварии»

Фото: fcbayern.com

Это всё-таки случилось! «Бавария» долго торговалась с «Ливерпулем» и дожала сделку, заплатив за 28-летнего вингера € 75 млн. Довольны остались все: чемпион Германии получил универсальную звезду в прайме с отличной реализацией, мерсисайдцам теперь проще взять Александера Исака. Ну а вот слова колумбийца: «Для меня очень много значит быть частью «Баварии» — одного из крупнейших клубов в мире. Я хочу помочь ему благодаря своему стилю игры и индивидуальности», — привела слова Диаса пресс-служба мюнхенцев.

ЦСКА взял нового аргентинца

Лионель Верде в ЦСКА

Лионель Верде в ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Много ли вы знаете действующих аргентинских футболистов с именем Лионель? Как минимум одного. Теперь — двоих, потому что ЦСКА взял 20-летнего центрального полузащитника Лионеля Верде из «Унион Санта-Фе». Речь о годичной аренде с правом выкупа 80% прав на игрока за € 3,5 млн. Сейчас он оценивается в € 600 тыс. Ранее армейцы брали двоих аргентинцев, и оба не прижились: Осмара Феррейру в первой половине нулевых выдавил из основы юный Юрий Жирков, а Адольфо Гайча до сих пор не знают, куда пристроить. Нарушит ли печальную традицию новичок?

ЦСКА взял Верде не только из-за статусного имени:
ЦСКА привёз ещё одного таланта из Южной Америки. Аргентинца по имени Лионель!
ЦСКА привёз ещё одного таланта из Южной Америки. Аргентинца по имени Лионель!

Файзуллаев — новичок «Истанбула»

Аббосбек Файзуллаев Подробнее

Переезд атакующего полузащитника в Турцию был делом времени, и вот о нём объявили. «Приветствуем Аббосбека Файзуллаева в нашей семье и желаем ему успешных выступлений в оранжево-тёмно-синей форме! Наш клуб подписал пятилетний контракт с игроком сборной Узбекистана», — написала пресс-служба «Истанбул Башакшехир». Представили теперь уже экс-армейца весьма оригинально: на видео он идёт в сторону юрты. Да-да, располагающейся прямо на стадионе. СМИ ранее сообщали, что сумма сделки составит € 7 млн.

Вместе с гуру турецкого футбола Эльвином Керимовым рассказали, куда именно поехал Аббосбек:
«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана
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«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана

Джака вернулся в АПЛ

Гранит Джака в «Сандерленде»

Гранит Джака в «Сандерленде»

Фото: safc.com

Гранит Джака провёл семь лет в «Арсенале», после чего стал важной частью великого «Байера» Хаби Алонсо. В 32 года швейцарский опорник решился на возвращение в АПЛ, причём новичок лиги «Сандерленд» не пожалел за возрастного футболиста € 15+5 млн. Соглашение рассчитано на три года. Недавно ходили слухи об интересе к Джаке саудовских клубов. Он посчитал, что на заработки рановато. Респект? Безусловно. «Чёрные коты» укрепились этим летом уже на € 130,9 млн. Иначе в современной Премьер-лиге не задержаться.

Главные трансферные слухи дня

Жедсон Фернандеш станет самым дорогим новичком в истории «Спартака»

Жедсон Фернандеш Подробнее

Трансфер вот-вот состоится. В ночь с понедельника на вторник произошла весьма комичная ситуация: Жедсон Фернандеш прилетел в аэропорт «Внуково», и один из сотрудников «Спартака» почему-то начал бегом уводить полузащитника от встречающих его журналистов. Португалец, судя по выражению лица, вообще не понимал, что происходит.

Зато эмоции технического директора «Бешикташа» предельно ясны. «Сделка закрыта. Сумма трансфера — € 27 млн», — подытожил Эдуард Граф для Odds. Даже если опираться на звучавшие ранее € 25 млн, компенсация для красно-белых станет рекордной. Ранее в топе, согласно Transfermarkt, держались Ливай Гарсия (€ 18,7 млн из АЕКа в 2025-м) и Гус Тиль (€ 18 млн из «АЗ Алкмар» в 2019-м).

«Ливерпуль» согласовал контракт с Исаком

Александер Исак Подробнее

Ещё не устали от этой саги? Что уж поделать, она весьма долгоиграющая и наполненная различными новостями. Сегодняшняя точно не станет финальной, тем не менее приближает развязку. По сообщению журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» достиг договорённости с Александером Исаком о контракте до 2031 года. Шведу предлагают примерно такую же зарплату, что и у Уго Экитике, то есть € 15-16 млн в год до вычета налогов. Осталось ударить по рукам с «Ньюкаслом».

Исак уникален:
«Он лучший нападающий в мире». Ради кого «Ливерпуль» готов снова побить трансферный рекорд
«Он лучший нападающий в мире». Ради кого «Ливерпуль» готов снова побить трансферный рекорд

«Челси» купил таланта «Аякса»

Йоррел Хато

Йоррел Хато

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Аякс» умеет продавать молодых футболистов. «Челси» — покупать. Вот они и провернули громкую сделку. Судя по сведениям Фабрицио Романо, защитник амстердамцев Йоррел Хато вот-вот прилетит в Лондон для прохождения медобследования. К 19 годам у него 111 матчей во взрослом футболе. Отсюда и ценник в € 40 млн. Хато способен выдавать высокий уровень как в центре обороны, так и на левом фланге. Энцо Мареска наверняка найдёт ему применение. Всё-таки легенда Football Manager.

«Зениту» предлагают € 70 млн за Энрике?

Луис Энрике да Силва Подробнее

«Зенит» купил Луиса Энрике у «Ботафого» зимой за € 33 млн. С тех пор бразилец провёл 15 встреч, дважды забил и отдал четыре результативные передачи. И вот пришла внезапная новость. По данным журналистов Хорхе Николы и Лилиан Сантос, «Аль-Наср» готов ради бразильца раскошелиться на € 70 млн! Просто фантастика! В дополнение вышло интервью с главным тренером саудовцев Жорже Жезушем, и там он сказал, что команде не хватает вингера. Пазл сложен?

И ещё по бразило-зенитовскому союзу. Вчера появилась информация от Sabah, что «Бешикташ» хочет подписать Роберта Ренана на правах аренды, в то время как «Зенит» требует за защитника € 15 млн. Сегодня Fanatik и инсайдер Эртан Сузгун отсыпали новых подробностей. Главный тренер турецкого клуба Уле-Гуннар Сульшер нацелен на приобретение бразильца, потому что тот способен сыграть в центре и на фланге обороны. Петербуржцы согласны на платную аренду за € 1 млн и выкуп за € 14 млн. Предыдущий сезон Ренан провёл в «Аль-Шабабе» — саудовский клуб отдал € 3 млн, а вот окончательно забирать игрока не стал.

Роберт Ренан Подробнее

Одной строкой

Самуэл Лино/Гарри Кейн/Роберт Левандовски

Самуэл Лино/Гарри Кейн/Роберт Левандовски

Фото: Getty Images

  • Официально: «Атлетико» объявил о возвращении Самуэла Лино во «Фламенго» за € 22 млн. Вингер играл за молодёжку команды из Рио-де-Жанейро.
  • Официально: «Атлетико» сослал в годичную аренду «Жироне» Тома Лемара.
  • Официально: Нелсон Семеду покинул «Вулверхэмптон». По данным Фабрицио Романо, португалец станет игроком «Фенербахче».
  • Официально: защитник сборной Норвегии Лео Эстигор сменил «Ренн» на «Дженоа». Пока это аренда с опцией выкупа при выполнении определённых условий.
  • Официально: Ише Сэмюэлс-Смит перешёл из «Челси» в «Страсбург» за € 7,5 млн.
  • Официально: «Реал» отдал защитника Лоренцо Агуадо «Альбасете».
  • Официально: Закария Абухляль ушёл из «Торино» в «Тулузу». Французы отдали € 8 млн.
  • Официально: Брайан Сарагоса ушёл в «Сельту» из «Баварии». Речь об аренде за € 1 млн с правом выкупа за € 12 млн.
  • Mundo Deportivo: Роберт Левандовски отказался переезжать этим летом в Саудовскую Аравию.
  • The Telegraph: Гарри Кейн настроен вернуться в Англию после ЧМ-2026. Приоритетное право выкупа есть у «Тоттенхэма», но нападающий склоняется к трансферу в «Манчестер Юнайтед».
  • The Guardian: «Кристал Пэлас» не отдаст «Арсеналу» Эберечи Эзе дешевле € 69,6 млн. € 40,6 млн из них — сразу, остальное — рассрочкой.
  • Фабрицио Романо: переход Алехандро Гарначо в «Челси» по-прежнему реален.
  • Фабрицио Романо: Аарон Рамсдейл уйдёт в «Ньюкасл» из «Саутгемптона» на правах годичной аренды с правом выкупа.
  • Фабрицио Романо: «Манчестер Сити» сообщил Штефану Ортеге, что тот может сменить клуб этим летом.
  • Фабрицио Романо: Милан Шкриньяр вернётся в «Фенербахче» из «ПСЖ» за € 7+3 млн.
  • Sky Sport Italia: «Ньюкасл» интересуется защитником «Аталанты» Джорджо Скальвини. Итальянский клуб попросит € 40-50 млн.
  • Бен Джейкобс: «Арсенал» согласен продать Александра Зинченко за € 17,4 млн. Им интересуется «Фулхэм».
  • Николо Скира: «Рома» готова отпустить Артёма Довбика за € 40 млн, им интересуются некоторые клубы АПЛ.
  • talkSPORT: «МЮ» начал переговоры с «Лейпцигом» о трансфере Беньямина Шешко. Рубен Аморим предпочёл бы Олли Уоткинса, но того не отпускает «Астон Вилла».
  • Джанлука Ди Марцио: «Интер» не предложит больше € 42+3 млн за Адемолу Лукмана. «Аталанта» настаивает на € 50 млн.
Вчерашний дайджест. На случай, если пропустили:
Новый вратарь «Манчестер Сити» и рекордная сделка «Спартака». Трансферы и слухи дня
Новый вратарь «Манчестер Сити» и рекордная сделка «Спартака». Трансферы и слухи дня
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