€ 70 млн для «Зенита», «Ливерпуль» отдал Диаса и стал ближе к Исаку. Трансферы и слухи дня

Прошедший день в плане переходов получился особенно интересным. Почему? Рассказываем ниже. Here we go!

Главные состоявшиеся трансферы дня

Диас наконец-то перебрался в Мюнхен

Луис Диас в «Баварии» Фото: fcbayern.com

Это всё-таки случилось! «Бавария» долго торговалась с «Ливерпулем» и дожала сделку, заплатив за 28-летнего вингера € 75 млн. Довольны остались все: чемпион Германии получил универсальную звезду в прайме с отличной реализацией, мерсисайдцам теперь проще взять Александера Исака. Ну а вот слова колумбийца: «Для меня очень много значит быть частью «Баварии» — одного из крупнейших клубов в мире. Я хочу помочь ему благодаря своему стилю игры и индивидуальности», — привела слова Диаса пресс-служба мюнхенцев.

ЦСКА взял нового аргентинца

Лионель Верде в ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

Много ли вы знаете действующих аргентинских футболистов с именем Лионель? Как минимум одного. Теперь — двоих, потому что ЦСКА взял 20-летнего центрального полузащитника Лионеля Верде из «Унион Санта-Фе». Речь о годичной аренде с правом выкупа 80% прав на игрока за € 3,5 млн. Сейчас он оценивается в € 600 тыс. Ранее армейцы брали двоих аргентинцев, и оба не прижились: Осмара Феррейру в первой половине нулевых выдавил из основы юный Юрий Жирков, а Адольфо Гайча до сих пор не знают, куда пристроить. Нарушит ли печальную традицию новичок?

Файзуллаев — новичок «Истанбула»

Переезд атакующего полузащитника в Турцию был делом времени, и вот о нём объявили. «Приветствуем Аббосбека Файзуллаева в нашей семье и желаем ему успешных выступлений в оранжево-тёмно-синей форме! Наш клуб подписал пятилетний контракт с игроком сборной Узбекистана», — написала пресс-служба «Истанбул Башакшехир». Представили теперь уже экс-армейца весьма оригинально: на видео он идёт в сторону юрты. Да-да, располагающейся прямо на стадионе. СМИ ранее сообщали, что сумма сделки составит € 7 млн.

Джака вернулся в АПЛ

Гранит Джака в «Сандерленде» Фото: safc.com

Гранит Джака провёл семь лет в «Арсенале», после чего стал важной частью великого «Байера» Хаби Алонсо. В 32 года швейцарский опорник решился на возвращение в АПЛ, причём новичок лиги «Сандерленд» не пожалел за возрастного футболиста € 15+5 млн. Соглашение рассчитано на три года. Недавно ходили слухи об интересе к Джаке саудовских клубов. Он посчитал, что на заработки рановато. Респект? Безусловно. «Чёрные коты» укрепились этим летом уже на € 130,9 млн. Иначе в современной Премьер-лиге не задержаться.

Главные трансферные слухи дня

Жедсон Фернандеш станет самым дорогим новичком в истории «Спартака»

Трансфер вот-вот состоится. В ночь с понедельника на вторник произошла весьма комичная ситуация: Жедсон Фернандеш прилетел в аэропорт «Внуково», и один из сотрудников «Спартака» почему-то начал бегом уводить полузащитника от встречающих его журналистов. Португалец, судя по выражению лица, вообще не понимал, что происходит.

Зато эмоции технического директора «Бешикташа» предельно ясны. «Сделка закрыта. Сумма трансфера — € 27 млн», — подытожил Эдуард Граф для Odds. Даже если опираться на звучавшие ранее € 25 млн, компенсация для красно-белых станет рекордной. Ранее в топе, согласно Transfermarkt, держались Ливай Гарсия (€ 18,7 млн из АЕКа в 2025-м) и Гус Тиль (€ 18 млн из «АЗ Алкмар» в 2019-м).

«Ливерпуль» согласовал контракт с Исаком

Ещё не устали от этой саги? Что уж поделать, она весьма долгоиграющая и наполненная различными новостями. Сегодняшняя точно не станет финальной, тем не менее приближает развязку. По сообщению журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» достиг договорённости с Александером Исаком о контракте до 2031 года. Шведу предлагают примерно такую же зарплату, что и у Уго Экитике, то есть € 15-16 млн в год до вычета налогов. Осталось ударить по рукам с «Ньюкаслом».

«Челси» купил таланта «Аякса»

Йоррел Хато Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Аякс» умеет продавать молодых футболистов. «Челси» — покупать. Вот они и провернули громкую сделку. Судя по сведениям Фабрицио Романо, защитник амстердамцев Йоррел Хато вот-вот прилетит в Лондон для прохождения медобследования. К 19 годам у него 111 матчей во взрослом футболе. Отсюда и ценник в € 40 млн. Хато способен выдавать высокий уровень как в центре обороны, так и на левом фланге. Энцо Мареска наверняка найдёт ему применение. Всё-таки легенда Football Manager.

«Зениту» предлагают € 70 млн за Энрике?

«Зенит» купил Луиса Энрике у «Ботафого» зимой за € 33 млн. С тех пор бразилец провёл 15 встреч, дважды забил и отдал четыре результативные передачи. И вот пришла внезапная новость. По данным журналистов Хорхе Николы и Лилиан Сантос, «Аль-Наср» готов ради бразильца раскошелиться на € 70 млн! Просто фантастика! В дополнение вышло интервью с главным тренером саудовцев Жорже Жезушем, и там он сказал, что команде не хватает вингера. Пазл сложен?

И ещё по бразило-зенитовскому союзу. Вчера появилась информация от Sabah, что «Бешикташ» хочет подписать Роберта Ренана на правах аренды, в то время как «Зенит» требует за защитника € 15 млн. Сегодня Fanatik и инсайдер Эртан Сузгун отсыпали новых подробностей. Главный тренер турецкого клуба Уле-Гуннар Сульшер нацелен на приобретение бразильца, потому что тот способен сыграть в центре и на фланге обороны. Петербуржцы согласны на платную аренду за € 1 млн и выкуп за € 14 млн. Предыдущий сезон Ренан провёл в «Аль-Шабабе» — саудовский клуб отдал € 3 млн, а вот окончательно забирать игрока не стал.

Одной строкой

Самуэл Лино/Гарри Кейн/Роберт Левандовски Фото: Getty Images