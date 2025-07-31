«Игрок колоссального уровня». За кого «Спартак» отдаёт рекордные деньги

Жедсон Фернандеш – новичок «Спартака»! Причём новичок не простой, а самый дорогой в истории московского клуба. Ради кого красно-белые бьют свой трансферный рекорд и отдают € 20+5 млн? Рассказываем в этом материале.

26-летний португалец действительно классный футболист, что готов подтвердить, например, бывший одноклубник центрального полузащитника по «Бешикташу» Бактиёр Зайнутдинов.

Бактиёр Зайнутдинов экс-игрок «Бешикташа» «Если трансфер Жедсона Фернандеша правда, то «Спартаку» очень сильно повезёт. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость. Я буду очень рад, покажу ему Москву, с меня будет ужин».

У Фернандеша есть несколько очевидных плюсов. Во-первых, возраст. Жедсон находится сейчас, по сути, на пике карьеры. Он уже не молодой дозревающий игрок, но ещё и не возрастной. Во-вторых, подтверждённый класс. «Спартак» покупает не того, кто выстрелил внезапно в одном сезоне, а легионера, выступающего приблизительно на одном уровне уже несколько лет. Кроме того, у Жедсона есть опыт больших матчей. В еврокубках он провёл 41 игру, включая 10 на групповом этапе и в плей-офф Лиги чемпионов, в английской Премьер-Лиге – семь, за сборную Португалии – два. К этому, конечно же, стоит добавить участие в горячих дерби в португальской Примейре и турецкой Суперлиге.

Вот этапы карьеры Фернандеша (в скобках – возраст на момент прихода и ухода):

«Бенфика»: до января 2020-го (до 21 года);

«Тоттенхэм»: январь 2020-го – январь 2021-го (21-22 года);

«Галатасарай»: февраль-июнь 2021-го (22 года);

«Бенфика»: июнь 2021-го – январь 2022-го (22-23 года);

«Ризеспор»: февраль-июнь 2022-го (23 года);

«Бешикташ»: июль 2022-го – июль 2025-го (23-26 лет).

Английский «Тоттенхэм» брал Фернандеша в аренду за € 4,5 млн, «Галатасарай» – за € 500 тыс., а другой турецкий клуб «Ризеспор» – за неизвестную сумму. «Бешикташ» выкупил Жедсона за € 16 млн (включая € 10 млн, которые стамбульцы отдали лиссабонцам за оставшиеся 50% прав на игрока после договорённости о трансфере со «Спартаком»). Таким образом, московская команда станет уже пятой зарубежной в карьере португальского полузащитника.

Надо понимать, что Фернандеш не тот игрок, который будет забивать по 10 мячей и отдавать по 10 голевых передач за сезон. Свой лучший результат по голам в одном чемпионате (7) Жедсон показал как раз в прошедшем сезоне турецкой Суперлиги. А в первый год в «Бешикташе» португалец выдал максимум по ассистам (6). Тем не менее нет никаких сомнений, что это очень сильный полузащитник, иначе он не играл бы стабильно при всех семи (!) тренерах стамбульской команды – между прочим, среди них были такие глыбы, как Шенол Гюнеш, Фернанду Сантуш, Джованни ван Бронкхорст и Уле-Гуннар Сульшер.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги Фернандеш стал третьим в составе «Бешикташа» по проведённому на поле времени (2953 минуты). Он совсем чуть-чуть уступил Рафе Силве (3097) и Мерту Гюноку (3060). Сыграл 34 матча – все в основе. Жедсон на первом месте в команде по количеству выигранных единоборств (235 при 55% успешных), заработанных на себе фолов (77), отборов (84) и перехватов мяча (36), второй – по количеству точных передач на чужой трети поля (395), третий – по количеству ударов (52), попаданий в створ (17), обводок (57) и заблокированных передач соперника (32).

К слову, годом ранее Фернандеш даже больше выделялся в составе «Бешикташа» на фоне остальных по различным статистическим показателям в Суперлиге. Был лучшим в команде по количеству точных пасов на чужой трети, обводок, выигранных единоборств, заработанных фолов, отборов, перехватов и заблокированных передач соперников, третьим – по количеству передач под удар. Эти цифры означают, что Жедсон – разноплановый футболист, способный приносить пользу как в атаке, так и в обороне.

Не просто так Эльвин Керимов, комментатор и эксперт по турецкому футболу, в своём телеграм-канале называет Жедсона самым стабильным игроком «Бешикташа» последних трёх лет. «Был звездой Суперлиги — должен стать звездой и в РПЛ», — добавляет Эльвин.

ЖЕДСОН ФЕРНАНДЕШ В «БЕШИКТАШЕ» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В молодости Фернандеш не заиграл в Англии, хотя в «Тоттенхэм» его приглашал лично Жозе Моуринью. Особенный верил в талант парня. Тогда Жедсону не хватило опыта, мощи и, видимо, быстроты принятия решений, чтобы проявить себя в интенсивном футболе АПЛ. Другого шанса в топ-лигах португалец не получил. У полузащитника есть свои недостатки, например, иногда он увлекается обыгрышем, теряет мяч и привозит контратаки на свои ворота. В верховых единоборствах не силён. Да и его статистику по системе «гол+пас» выдающейся не назовёшь.

Однако достоинств у Фернандеша точно больше. Он техничен, причём это касается как игры в пас, так и умения протащить мяч на дриблинге. В арсенале Жедсона – мобильность, взрывная сила, высокая скорость и работоспособность. Он крепкий, полезен в прессинге. Кроме того, португалец – универсал. В схеме 4-3-3 играет «восьмёрку», в 4-2-3-1 исполняет роль одного из опорников, но может быть «десяткой» и даже крайним хавбеком. Полузащитник любит смещаться к флангам в поисках пространства.

Уле-Гуннар Сульшер главный тренер «Бешикташа» «Жедсон Фернандеш был для нас не только хорошим игроком. Он ещё и очень хороший человек. Но как бы его ни любили, мы не могли сохранить его в «Бешикташе». Такова природа футбола. Нам надо научиться справляться с такими потерями».

Впрочем, Фернандеш не из тех футболистов, которые «делают разницу», даже когда у команды не идёт игра. На такое волшебство в «Спартаке» способен разве что Эсекьель Барко. Жедсон – едва ли. Но если у команды поставлена игра, то и португалец будет сверкать. Поэтому сейчас трудно прогнозировать, как пойдёт у дорогостоящего полузащитника в команде Деяна Станковича.