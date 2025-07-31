«Игрок колоссального уровня». За кого «Спартак» отдаёт рекордные деньги

Жедсон Фернандеш – новичок «Спартака»! Причём новичок не простой, а самый дорогой в истории московского клуба. Ради кого красно-белые бьют свой трансферный рекорд и отдают € 20+5 млн? Рассказываем в этом материале.
26-летний португалец действительно классный футболист, что готов подтвердить, например, бывший одноклубник центрального полузащитника по «Бешикташу» Бактиёр Зайнутдинов.
«Если трансфер Жедсона Фернандеша правда, то «Спартаку» очень сильно повезёт. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость. Я буду очень рад, покажу ему Москву, с меня будет ужин».
У Фернандеша есть несколько очевидных плюсов. Во-первых, возраст. Жедсон находится сейчас, по сути, на пике карьеры. Он уже не молодой дозревающий игрок, но ещё и не возрастной. Во-вторых, подтверждённый класс. «Спартак» покупает не того, кто выстрелил внезапно в одном сезоне, а легионера, выступающего приблизительно на одном уровне уже несколько лет. Кроме того, у Жедсона есть опыт больших матчей. В еврокубках он провёл 41 игру, включая 10 на групповом этапе и в плей-офф Лиги чемпионов, в английской Премьер-Лиге – семь, за сборную Португалии – два. К этому, конечно же, стоит добавить участие в горячих дерби в португальской Примейре и турецкой Суперлиге.
Вот этапы карьеры Фернандеша (в скобках – возраст на момент прихода и ухода):
- «Бенфика»: до января 2020-го (до 21 года);
- «Тоттенхэм»: январь 2020-го – январь 2021-го (21-22 года);
- «Галатасарай»: февраль-июнь 2021-го (22 года);
- «Бенфика»: июнь 2021-го – январь 2022-го (22-23 года);
- «Ризеспор»: февраль-июнь 2022-го (23 года);
- «Бешикташ»: июль 2022-го – июль 2025-го (23-26 лет).
Английский «Тоттенхэм» брал Фернандеша в аренду за € 4,5 млн, «Галатасарай» – за € 500 тыс., а другой турецкий клуб «Ризеспор» – за неизвестную сумму. «Бешикташ» выкупил Жедсона за € 16 млн (включая € 10 млн, которые стамбульцы отдали лиссабонцам за оставшиеся 50% прав на игрока после договорённости о трансфере со «Спартаком»). Таким образом, московская команда станет уже пятой зарубежной в карьере португальского полузащитника.
Надо понимать, что Фернандеш не тот игрок, который будет забивать по 10 мячей и отдавать по 10 голевых передач за сезон. Свой лучший результат по голам в одном чемпионате (7) Жедсон показал как раз в прошедшем сезоне турецкой Суперлиги. А в первый год в «Бешикташе» португалец выдал максимум по ассистам (6). Тем не менее нет никаких сомнений, что это очень сильный полузащитник, иначе он не играл бы стабильно при всех семи (!) тренерах стамбульской команды – между прочим, среди них были такие глыбы, как Шенол Гюнеш, Фернанду Сантуш, Джованни ван Бронкхорст и Уле-Гуннар Сульшер.
В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги Фернандеш стал третьим в составе «Бешикташа» по проведённому на поле времени (2953 минуты). Он совсем чуть-чуть уступил Рафе Силве (3097) и Мерту Гюноку (3060). Сыграл 34 матча – все в основе. Жедсон на первом месте в команде по количеству выигранных единоборств (235 при 55% успешных), заработанных на себе фолов (77), отборов (84) и перехватов мяча (36), второй – по количеству точных передач на чужой трети поля (395), третий – по количеству ударов (52), попаданий в створ (17), обводок (57) и заблокированных передач соперника (32).
К слову, годом ранее Фернандеш даже больше выделялся в составе «Бешикташа» на фоне остальных по различным статистическим показателям в Суперлиге. Был лучшим в команде по количеству точных пасов на чужой трети, обводок, выигранных единоборств, заработанных фолов, отборов, перехватов и заблокированных передач соперников, третьим – по количеству передач под удар. Эти цифры означают, что Жедсон – разноплановый футболист, способный приносить пользу как в атаке, так и в обороне.
Не просто так Эльвин Керимов, комментатор и эксперт по турецкому футболу, в своём телеграм-канале называет Жедсона самым стабильным игроком «Бешикташа» последних трёх лет. «Был звездой Суперлиги — должен стать звездой и в РПЛ», — добавляет Эльвин.
ЖЕДСОН ФЕРНАНДЕШ В «БЕШИКТАШЕ»
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
В молодости Фернандеш не заиграл в Англии, хотя в «Тоттенхэм» его приглашал лично Жозе Моуринью. Особенный верил в талант парня. Тогда Жедсону не хватило опыта, мощи и, видимо, быстроты принятия решений, чтобы проявить себя в интенсивном футболе АПЛ. Другого шанса в топ-лигах португалец не получил. У полузащитника есть свои недостатки, например, иногда он увлекается обыгрышем, теряет мяч и привозит контратаки на свои ворота. В верховых единоборствах не силён. Да и его статистику по системе «гол+пас» выдающейся не назовёшь.
Однако достоинств у Фернандеша точно больше. Он техничен, причём это касается как игры в пас, так и умения протащить мяч на дриблинге. В арсенале Жедсона – мобильность, взрывная сила, высокая скорость и работоспособность. Он крепкий, полезен в прессинге. Кроме того, португалец – универсал. В схеме 4-3-3 играет «восьмёрку», в 4-2-3-1 исполняет роль одного из опорников, но может быть «десяткой» и даже крайним хавбеком. Полузащитник любит смещаться к флангам в поисках пространства.
«Жедсон Фернандеш был для нас не только хорошим игроком. Он ещё и очень хороший человек. Но как бы его ни любили, мы не могли сохранить его в «Бешикташе». Такова природа футбола. Нам надо научиться справляться с такими потерями».
Впрочем, Фернандеш не из тех футболистов, которые «делают разницу», даже когда у команды не идёт игра. На такое волшебство в «Спартаке» способен разве что Эсекьель Барко. Жедсон – едва ли. Но если у команды поставлена игра, то и португалец будет сверкать. Поэтому сейчас трудно прогнозировать, как пойдёт у дорогостоящего полузащитника в команде Деяна Станковича.