Глушенкову в «Зените» надо перестроиться. Не на поле — в голове

Конфликт Глушенкова с игровыми принципами «Зенита» – важная тема недели. Всё началось после ничьей с «Рубином» (2:2). Общественности, как это обычно бывает, требовалось назначить виновного в потере очков. Не может ведь недавний гегемон терять очки с «Рубином», да ещё и выигрывая 2:0. По привычке первое место в списке критикуемых занял Сергей Семак, а тайный герой истории – Максим Глушенков.

Всё дело в словах главного тренера после матча.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Замена Глушенкова? Показалось, что не вошёл в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было. Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удавалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока».



Казалось бы, обычные замечания в адрес игрока. Мы слышим их каждый тур от разных тренеров. И зачастую обходится без резонанса. Семак прямо сообщает: футболист не попал в игру. Бывает. С Глушенковым такое не в первый раз. Его трижды меняли в перерыве во время весенней части РПЛ – после мартовской встречи с «Факелом» главный тренер говорил, что игрок слишком глубоко опускался. В перерыве победного матча с «Рубином» Семак и вовсе убрал вместе с Глушенковым и Соболева, полностью обновив атаку. Ещё подобный эпизод случился в игре с «Пари НН». И замена тоже помогла – во втором тайме петербуржцы додавили соперника.

Сейчас разница только в одном: публично защищать игрока пришёл его отец Александр Глушенков. Мы не можем говорить, что он транслирует мысли сына, но очевидно, что недовольство внутри семьи есть: «Игра идёт, чего его менять? Всё хорошо, в итоге 2:2 – на кого спихивать? Если сопоставлять, кто сколько ошибался, если под каждого копать… Ошибаются все. По мысли, движению – какие к нему вопросы? Нет передач между линиями, мало передач к нему приходит. Нет пасов от защитников. Катание мяча от вратаря налево-направо кому надо? Даже я в 54 выйду, то же самое смогу. А кто пасом между линиями начнёт атаку? Ну он тоже хочет и справа играть, но не знаю, почему не дают шанса. Наверное, потому что Луис Энрике есть и стоит миллионы».

Конфликтом такое назвать сложно. Может ли тренер быть недоволен действиями футболиста? Конечно. Может ли он говорить о недостатках публично? Тоже да. Ведь порой это работает куда лучше, чем разговор в кабинете. Но проблемы – куда глубже эпизодов на поле. И в первую очередь – в голове.

Вспомним, в каком статусе Максим приходил в «Зенит». Ассоциация очевидна – звезда. Глушенков был лучшим игроком «Локомотива» на поле и по статистике: 7+16 в РПЛ – такое выдает далеко не каждый. А потом случился и ярчайший старт в «Зените» – 7+1 в первых четырёх матчах. Оверперформанс? Да. Вот только ответьте себе на вопрос – что с вами произойдёт, если в моменте вы станете главным игроком страны?

Визуально Глушенков не изменился. Но что происходило с его мироощущением – мы можем только догадываться. Одно дело, когда тебя хвалят на уровне «Локомотива», другое – на уровне всей страны и его чемпиона. «Зениту» тогда сразу «вручили» золотые медали, а Глушенкову – трофей лучшего игрока. Могло ли Максиму показаться, что он безальтернативен? Риторический вопрос. Однако есть удивительная вещь, с которой трудно спорить – история. И она куда убедительнее продемонстрировала – в «Зените» так не работает. Если ты не устраиваешь штаб – сядешь на скамейку.

Самый очевидный пример – Андрей Мостовой. Лучшего игрока «Зенита» сезона-2024/2025 по версии болельщиков. Вот цитата Константина Тюкавина в интервью Фёдору Смолову, которая идеально объясняет положение дел в «Зените»: «Там я был бы не свой. Не забил – присядешь на пять матчей. Как Мост. Сыграл плохую игру – его посадят на три-четыре матча».

Максим Глушенков и Андрей Мостовой Фото: fc-zenit.ru

У Андрея такое действительно случалось. В прошлом сезоне он неудачно вышел в августовском матче со «Спартаком». Итог – замена в перерыве и три игры на скамейке. Провёл не лучший матч с тем же «Факелом» – на две игры выпал из основы. В концовке РПЛ – аналогичный сюжет: четыре матча полузащитник начинал в запасе. Впрочем, всё это не помешало Андрею оформить 9+2 в РПЛ. И в целом отыграть 26 матчей. Но он точно понимает – ошибок и провальных отрезков тренерский штаб ему не прощает.

Такие правила игры. И Андрей их принимает. Поэтому пользуется каждым шансом на поле. У Глушенкова – такая же ситуация: нужно осознать, что он не входит в число незаменимых. На правом фланге есть Луис Энрике, которому будут доверять не только из-за его имени, но и потому, что он действительно способен на многое. В центр поля, где Максима используют после покупки бразильца, теперь ставят Педро. И действует он там дисциплинированно, о чём постоянно говорит тренерский штаб. Если на место «восьмерки» купят кого-то ещё, то Максим и вовсе рискует превратиться в игрока матчей Кубка России. И периодически выходить на замену в РПЛ. Это «Зенит». И надо с этим смириться.

Сергей Семак и Максим Глушенков Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Кто-то скажет – пусть уходит. Но куда? Петербургский клуб даже в моменте отсутствия чемпионского титула всё равно остаётся пиковой отсечкой для российского футболиста. Да, он не всех принимает. И многим там тяжело. Однако всё это окупается титулами, которые были в последние годы. Так что либо Максим поменяет своё отношение к происходящему, либо пойдёт на понижение.

Хочет ли он этого? Вряд ли.