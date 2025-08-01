«Зенит» потеряет очки с ЦСКА, а «Краснодар» огорчит Карпина? Интриги тура РПЛ

МИР Российская Премьер-Лига разгоняется! Нас ждёт уже 3-й тур. Впереди восемь матчей, и два из них – реально топовые! Рассказываем о главных интригах в каждой встрече.

Откроется тур в Ростове-на-Дону. Команда Джонатана Альбы примет дома «Крылья Советов». «Ростов» на старте потерпел два поражения от «Зенита» (1:2) и московского «Динамо» (0:1). А самарцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1) и одолели «Пари НН» (2:0). Пока что дела у команды Магомеда Адиева складываются намного лучше. Ещё и в Кубке России «Ростов» уступил «Спартаку» (0:2). Пора побеждать! Ростовчане не уступали «Крыльям» дома с 2018 года. Продолжится ли серия?

Следом стартуют «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив». Команда Михаила Галактионова — единственная в РПЛ, одержавшая на старте две победы. В прошлой встрече москвичи разобрались в гостях с чемпионом – «Краснодаром» (2:1). А «Пари НН» с новым тренером Алексеем Шпилевским уже уступил краснодарцам (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2). Нижегородцы пока не набрали ни одного очка и даже не забили ни одного мяча. В Кубке тоже было сухое поражение – от Махачкалы.

Не в пользу «Пари НН» статистика матчей с «Локо»: они не разу не обыгрывали москвичей в РПЛ за восемь встреч. Нужно прерывать серию – иначе вскоре мы услышим новости о возможной смене тренера. Впрочем, и «Локо» планирует оставаться единственным клубом лиги со 100-процентной статистикой.

Это противостояние стало классикой. Именно в матче с «Динамо» в 30-м туре прошлого сезона «Краснодар» впервые стал чемпионом России. А годом ранее москвичи упустили шанс взять золото РПЛ тоже в Краснодаре. Теперь команды играют на юге России на старте сезона. Но три очка важны всегда. Тем более что «Краснодар» уже успел уступить в прошлом туре «Локомотиву» (1:2). Новых потерь допускать не хочется.

«Краснодар» — «Динамо» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Валерий Карпин впервые сыграет против краснодарцев в статусе тренера «Динамо». До этого специалист провёл 22 матча с «Краснодаром» за «Спартак» и «Ростов» (девять побед, шесть ничьих, семь поражений). При этом за последние 16 встреч Карпин обыгрывал краснодарцев всего три раза! Станет ли статистика чуть лучше уже с «Динамо»?

«Спартак» после уверенной (не по счёту, а по содержанию) победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) неожиданно разгромно «сгорел» дома «Балтике» (0:3). Теперь команда Деяна Станковича жаждет реванша. Хотя соперник в 3-м туре у москвичей непростой: они едут в гости к «Акрону». Тольяттинцы на старте РПЛ сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и разгромили «Сочи» (4:0). А ещё одолели в Кубке «Балтику» (2:1).

В прошлом сезоне «Спартак» трижды обыграл «Акрон»: 4:0 и 3:2 в чемпионате и 3:2 — в Кубке. А первая встреча команд в 2023 году завершилась победой тольяттинцев (2:1, Кубок). Задача «Акрона» — одолеть «Спартак» во второй раз в истории. Но москвичи едут в Самару за победой. Также не исключено, что мы увидим дебют за «Спартак» дорогостоящего Жедсона Фернандеша. А вот Антона Заболотного и Маркиньоса не будет – и это очень серьёзно.

«Балтика» приятно удивила в начале сезона. Сначала калининградцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), а затем разгромили «Спартак» (3:0). Крутейший результат у Талалаева! В 3-м туре «Балтика» наконец сыграет дома: к ней в гости едет «Оренбург». Команда Владимира Слишковича не должна была выступать в РПЛ и строилась под Первую лигу. Но даже такой состав оказывает хорошее сопротивление. Сначала оренбуржцы сыграли вничью с ЦСКА (0:0), а затем — с махачкалинским «Динамо» (1:1). Теперь нас ждёт встреча двух симпатичных команд. И высока вероятность, что одна из них потерпит первое поражение в сезоне.

Центральный матч 3-го тура состоится в Санкт-Петербурге. «Зенит» уже в четвёртый раз в 2025 году встретится с ЦСКА. До этого команды обменялись победами и сыграли вничью. Теперь один из клубов может вырваться вперёд в мини-серии. А для Фабио Челестини это первый опыт игры против команды Сергея Семака.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И «Зенит», и ЦСКА набрали по четыре очка на старте сезона. Петербуржцы победили «Ростов» (2:1) и сыграли вничью с «Рубином» (2:2). А ЦСКА разобрался с «Ахматом» (2:1) и потерял очки с «Оренбургом» (0:0). Оба клуба претендуют на золото, и терять очки во второй раз не входит в их планы.

Махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» неудачно начали сезон. Дагестанский клуб уступил «Спартаку» (0:1) и сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). А грозненцы потеряли очки с «Рубином» (0:2) и ЦСКА (1:2). «Динамо» и «Ахмат» мечтают о первой победе в сезоне. И в 3-м туре у обоих клубов есть хорошие шансы во встрече друг с другом. Важнейший матч команд, которым предстоит сражаться между собой за выживание в элите.

Ещё одна интрига — как сыграют с бывшей командой Абакар Гаджиев и Эгаш Касинтура, ранее выступавшие за «Динамо». А ещё «Ахмат» ни разу не побеждал махачкалинцев. В прошлом сезоне «Динамо» сыграло вничью и одержало победу над «Ахматом» (1:1, 1:0).

Завершится тур в понедельник, 4 августа, в Казани. «Рубин» после победы над «Ахматом» (2:0) совершил крутой камбэк с «Зенитом» (2:2). Команда Рашида Рахимова показала, что в нынешнем сезоне планирует вклиниться в гонку за топ-5.

Рашид Рахимов Фото: rubin-kazan.ru

И впереди открывается прекрасный шанс набрать ещё три очка. В Татарстан едет «Сочи», в первых турах уступивший «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4). Конечно, южане хотят исправиться перед болельщиками. Но с учётом нынешней формы «Рубина» и «Сочи» казанцы — большие фавориты матча. Хотя последняя победа сочинцев в гостях в Татарстане получилась эпичной (6:0 в апреле 2022 года). Возможно, что-то необычное произойдёт и сейчас?