ЦСКА отыскал своего Хавьера Санетти? Армейцы подписывают жемчужину «Банфилда»!

ЦСКА отпустил в «Палмейрас» правого защитника Келлвена и нашёл ему замену в лице очередного молодого легионера из Южной Америки. Вслед за 20-летним бразильцем Матеусом Алвесом и его аргентинским ровесником Лионелем Верде московский клуб подписывает 21-летнего Рамиро Ди Лусиано. Он тоже аргентинец. Как сообщил агент нового легионера армейцев Франко Грасси, сумма трансфера составит € 1,3 млн, а его клиент получит от ЦСКА четырёхлетний контракт. К слову, ранее появлялась информация, что за эти деньги «Банфилд» готов продать только 60% прав на игрока.

Ди Лусиано – уроженец Банфилда и воспитанник клуба. Пока в его жизни была только одна команда. Этот факт объединяет Рамиро с Верде: для обоих аргентинцев первый трансфер в карьере, тем более в далёкую Россию, – большое событие.

За сборные Аргентины своего возраста Ди Лусиано не играл. Впрочем, присутствовал в списках кандидатов в национальные команды U17 и U20. На родине парня сравнивали с самим Хавьером Санетти – бывшим защитником и полузащитником миланского «Интера», проведшим 145 матчей за аргентинскую сборную. Он, кстати, тоже прошёл через «Банфилд». Из этого клуба Санетти и уехал в «Интер», где провёл всю оставшуюся карьеру. Действительно, чем не пример для Рамиро? Пусть Ди Лусиано станет звездой ЦСКА и российского чемпионата на следующие полтора десятка лет.

Рамиро стали привлекать к тренировкам с основой «Банфилда» ещё в 17 лет, так как возникли проблемы с составом из-за пандемии коронавируса. В апреле 2021-го юноша впервые попал в заявку на матч главной команды, а вскоре состоялся дебют правого защитника в Кубке лиги. Но потом Ди Лусиано вынужден был очень долго ждать новых шансов. С того времени он сыграл за «Банфилд» 34 матча в разных турнирах, в которых сделал три голевые передачи. Забитых мячей на профессиональном уровне у новичка ЦСКА пока нет.

«Этот парень – настоящий зверь, – говорил про Ди Лусиано координатор молодёжных команд «Банфилда» Уго Донато, когда правый защитник дебютировал в основе. – В фарм-клубе мы часто проводим товарищеские матчи с командами высшего дивизиона. Это позволяет мне проверить смелость ребят, которые противостоят опытным игрокам, проведшим более 300 матчей на высоком уровне. И вот что меня удивило: этот парень ни разу не дрогнул, всегда шёл вперёд».

Рамиро Ди Лусиано в «Банфилде» Фото: clubabanfield.org

Чемпионат Аргентины поделён на две части – Апертуру и Клаусуру. По итогам каждой из них определяется свой чемпион. В Апертуре 30 команд были разбиты на две группы. По восемь лучших выходили в плей-офф, где продолжали борьбу за титул. «Банфилд» занял в своей группе предпоследнее, 14-е место: одержал лишь три победы при пяти ничьих и восьми поражениях в 16 матчах. Ниже финишировал только «Унион Санта-Фе» с Верде, набравший, впрочем, столько же очков. В общем, это пока не лучший год для «Банфилда», который в конце 2000-х даже чемпионом Аргентины становился.

Ди Лусиано поучаствовал во всех 16 матчах (13 — в стартовом составе и три выхода на замену) и оформил две голевые передачи. Был только пятым в «Банфилде» по сыгранному времени – 1122 минуты. Однако Рамиро стал первым в команде по количеству заработанных на себе фолов (32), вторым – по количеству перехватов (23) и выигранных единоборств внизу (58 при 58% успешных), а кроме того, поделил второе место с двумя партнёрами по количеству передач под удар (9). Любопытно, что в воздухе Ди Лусиано выиграл по статистике даже больше единоборств (62%), несмотря на невысокий рост – около 170 см. В целом Рамиро выделялся на фоне одноклубников.

«Одна из целей «Банфилда» в это летнее окно – продажа игрока, которая позволит увеличить бюджет на текущие потребности, – писал La Union de Lomas о трансфере правого защитника. – Руководство клуба ждёт, что это будет Рамиро Ди Лусиано – жемчужина «Банфилда». 21-летний Ди Лусиано был одним из самых ярких игроков команды, поэтому находится в поле зрения нескольких покупателей. Среди них «Эстудиантес» из Ла-Платы. Судя по словам президента «Банфилда» Матиаса Мариотто, его устроит полноценный трансфер, но не аренда».

Несмотря на интерес «Эстудиантеса», Ди Лусиано едет в ЦСКА. Старт Клаусуры Рамиро пропустил по причине травмы – в первых трёх турах не попадал в заявку из-за растяжения мышц подколенного сухожилия. Вдобавок готовился его трансфер в ЦСКА, поэтому не исключено, что его просто поберегли. Армейцам новый правый защитник нужен здесь и сейчас. Скоро посмотрим на многообещающего аргентинца в РПЛ.