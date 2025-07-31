Иванову скоро 39 лет, а он по-прежнему забивает! Досталось «Оренбургу» в Кубке. Видео

«Рубин» практически идеально начал сезон: увёз сухую победу из Грозного, героически отыгрался с 0:2 на 2:2 в матче с «Зенитом». Домашняя кубковая встреча с укомплектованным под Первую лигу «Оренбургом», которому куда важнее набирать очки в РПЛ, должна была стать самым простым испытанием. Добыть положительный результат действительно получилось, а подытожил её бронзовый призёр Евро-2008 Олег Иванов!

По традиции оба клуба проверили ближайший резерв. Рашид Рахимов выпустил с первых минут Нигматуллина, Нижегородова (на позиции Грицаенко в центре обороны), Безрукова, Апшацева, Зотова и Чумича. Владимир Слишкович — Сысуева, Поройкова, Хотулёва, Сыщенко, Косерика, Ломакина, Болотова, Барановского, Оганесяна, Сахархизана и Гузину.

На фоне казанцев с Вуячичем, Рожковым, Грицаенко, Ходжей и Даку состав оренбуржцев смотрелся заметно скромнее и экспериментальные. Что, впрочем, по первым минутам было не особо заметно. «Рубин» владел инициативой и находился чуть ближе к голу, однако реальных моментов не создавал.

И тут помог Оганесян, на 28-й минуте случайно зацепив забегавшего в штрафную Чумича. Эпизод вроде бы уже заиграли — вмешался VAR. Даку шансом не пренебрёг и с 11 метров что есть силы двинул под перекладину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Оренбург» пару раз огрызнулся забегами Сахархизана, но иранец дважды в ближнем углу Нигматуллина не пробил. Даку в конце тайма мог приговорить интригу, да вместо удара из выгодной позиции предпочёл пас на Чумича — Косерик перехватил. Игра в целом проходила примерно равная. И с обилием фолов — пять на 10 за первую половину.

После перерыва вышли Юкич у хозяев, Ревазов и Бубанья – у гостей. Причём черногорский опорник практически сразу грубым нарушением на Рожкове отметил выход жёлтой карточкой — полетел коленом в живот, будто перепутал поле с октагоном.

После 50-й минуты казанцы выдали ударный отрезок и показали, кто здесь фаворит, не только по счёту: заработали несколько опасных стандартов и угловых, неплохой момент загубил Ходжа. Даже Вуячич отобрал мяч у Юкича и со штрафного заряжал перспективно. Что не сделаешь, чтобы наконец-то впервые забить за «Рубин».

Неидеальные действия казанцев в обороне несколько раз заставили Рахимова нервничать. «Оренбург» этим не воспользовался, хотя Владимир Слишкович поднял с лавки Гюрлюка с Савельевым. Ещё и Чумича гостям поблагодарить стоит за промах из убойного положения — его затем тут же сменил 18-летний Васильев.

На замену вышел также Иванов, которому 4 августа исполнится 39 лет. И на 90-й минуте отметил это голом, высоко выпрыгнув при подаче Юкичем углового!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее Олег забивал осенью 2022-го — оформил дубль в ворота «СКА-Хабаровск». «Рубин» тогда выступал в Первой лиге. Теперь его гол уберёг от нервной концовки. Может, и в РПЛ за казанцев пора отличиться?