Европейская карьера Антона Миранчука — всё? Зато появились варианты в России

«Сьон» думает о расставании с россиянином. Тем временем Валерий Карпин готов его видеть у себя в команде, а в «Зените» всё опровергают.

Швейцарская история Миранчука, вероятно, заканчивается. Хотя в момент приезда «Сьона» в Россию на матч с «Зенитом» так не казалось. Тогда руководство клуба с разными формулировками опровергало домыслы о трансфере игрока в Россию или какую-то другую страну. Да и сам Антон в комментариях для российских медиа говорил, что нет предпосылок для ухода. Прошло две недели. И риторика резко изменилась.

13 июля президент клуба Кристиан Константин впервые рассказал о том, что идея продажи Миранчука обсуждается. Якобы есть ряд клубов, готовых активировать опцию выкупа. И при всём желании сохранить игрока такой возможности может и не быть. Дальше пауза. И 29 июля информационное колесо закрутилось быстрее – спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин заявил, что клуб ведёт переговоры с командами из Турции и России.

В тот же день Иван Карпов подтвердил: Миранчук – на рынке. И предложен пяти российским топам – «Краснодару», «Зениту», ЦСКА, «Спартаку» и «Динамо». Даже удивительно, что в списке не оказалось «Локомотива». Может, дело в деньгах? Сумма отступных за игрока, по версии инсайдера, € 7 млн. Но в то же время для России она снижена до € 4 млн. Сам игрок, по данным источника, больше склоняется к «Динамо». Здесь даже можно не объяснять почему. Разве есть сейчас российский футболист, который не хотел бы поработать с Карпиным?

И самая свежая цитата от президента «Сьона» для «СЭ», которая вовсю намекает: переход очень даже реален. «У Антона Миранчука есть опция выкупа, о которой знают клубы из Турции и России. Игрок ведёт переговоры с командами из этих стран», – сказал он.

И от всех этих новостей веет каким-то облегчением. Для всех сторон. Давайте честно: швейцарская карьера у Миранчука не сложилась. Можно сколько угодно слушать и даже верить словам экспертов, которые говорят, что для адаптации нужен год. Такой срок может быть дан, когда тебе 20 лет. Но не когда приходишь в клуб в качестве звезды в 28. От тебя ждут результата и разницы. Показал ли их Антон в первый сезон? Нет. Два гола и три передачи за 24 матча – это не то, что хочет видеть клуб. А ещё к этому добавился постоянный поиск ему места на поле, который ничем хорошим не завершился. И, конечно, травмы. Да, «Сьон» получил актив бесплатно. Однако дал россиянину хорошую зарплату по меркам лиги (около € 1,2 млн в год) и точно ждал другого. Не дождался. И сейчас оптимальный момент, чтобы отбить вложения. Ведь контракт действует до следующего лета. О новом соглашении разговоров нет. Следовательно, надо продавать игрока, который не подходит.

Миранчуку точно не стоит сильно переживать. Вряд ли он получал кайф от футбола, который показывала команда. Стиль соответствует второй шестёрке местного чемпионата. Там в первую очередь думают, как бы не пропустить много от топов. И при возможности забить что-то самим. Это не тот стиль, который был привычен Антону в России. В конце концов, с «Локомотивом» он боролся в том числе и за трофеи. И на разных этапах карьеры играл преимущественно в доминирующий футбол. Да, уехал в Европу. Попробовал – не сложилось. Может, ошибся с выбором клуба. Но точно нет смысла сильно расстраиваться.

Антону только 29 лет. А значит, ещё минимум четыре года карьеры на самом высоком уровне обеспечены. В России о нём помнят. И хотят видеть. Да, в «Зените» традиционно опровергли слухи о переговорах. При этом Миранчук точно не худшая опция под усиление на позиции «восьмёрки». Чем не условная замена Клаудиньо, так ещё и с российским паспортом? Да, уровень другой. Но поддерживать его в РПЛ футболист наверняка способен.

Антон Миранчук и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Динамо» Карпин тоже явно не прочь увидеть Миранчука. На соответствующий вопрос он ответил скупо: «Welcome». Значит, дело за клубом. € 4 млн явно не выглядят большой суммой для чемпионской истории. Для ЦСКА – тоже интересный сюжет, учитывая, что клуб перестраивается. Разве что «Краснодару» и «Спартаку» Антон ни к чему. Там на этих позициях и без него большой выбор.

Так что решение теперь только за Миранчуком. Выберет Россию – никто его не осудит. Захочет в Турцию – пожалуйста. Ещё одна попытка, которая может оказаться удачнее предыдущей. Но сидеть ещё год в Швейцарии ради строчки в Википедии про игру в Европе – в этом точно нет смысла.

У парня лучшие годы карьеры. И ими надо пользоваться сполна.