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Антон Миранчук может покинуть Сьон, что об этом известно, может ли он перейти в Динамо или Зенит, подробности

Европейская карьера Антона Миранчука — всё? Зато появились варианты в России
Дмитрий Зимин
Антон Миранчук в «Сьоне»
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«Сьон» думает о расставании с россиянином. Тем временем Валерий Карпин готов его видеть у себя в команде, а в «Зените» всё опровергают.

Швейцарская история Миранчука, вероятно, заканчивается. Хотя в момент приезда «Сьона» в Россию на матч с «Зенитом» так не казалось. Тогда руководство клуба с разными формулировками опровергало домыслы о трансфере игрока в Россию или какую-то другую страну. Да и сам Антон в комментариях для российских медиа говорил, что нет предпосылок для ухода. Прошло две недели. И риторика резко изменилась.

13 июля президент клуба Кристиан Константин впервые рассказал о том, что идея продажи Миранчука обсуждается. Якобы есть ряд клубов, готовых активировать опцию выкупа. И при всём желании сохранить игрока такой возможности может и не быть. Дальше пауза. И 29 июля информационное колесо закрутилось быстрее – спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин заявил, что клуб ведёт переговоры с командами из Турции и России.

Антон Миранчук Подробнее

В тот же день Иван Карпов подтвердил: Миранчук – на рынке. И предложен пяти российским топам – «Краснодару», «Зениту», ЦСКА, «Спартаку» и «Динамо». Даже удивительно, что в списке не оказалось «Локомотива». Может, дело в деньгах? Сумма отступных за игрока, по версии инсайдера, € 7 млн. Но в то же время для России она снижена до € 4 млн. Сам игрок, по данным источника, больше склоняется к «Динамо». Здесь даже можно не объяснять почему. Разве есть сейчас российский футболист, который не хотел бы поработать с Карпиным?

И самая свежая цитата от президента «Сьона» для «СЭ», которая вовсю намекает: переход очень даже реален. «У Антона Миранчука есть опция выкупа, о которой знают клубы из Турции и России. Игрок ведёт переговоры с командами из этих стран», – сказал он.

И от всех этих новостей веет каким-то облегчением. Для всех сторон. Давайте честно: швейцарская карьера у Миранчука не сложилась. Можно сколько угодно слушать и даже верить словам экспертов, которые говорят, что для адаптации нужен год. Такой срок может быть дан, когда тебе 20 лет. Но не когда приходишь в клуб в качестве звезды в 28. От тебя ждут результата и разницы. Показал ли их Антон в первый сезон? Нет. Два гола и три передачи за 24 матча – это не то, что хочет видеть клуб. А ещё к этому добавился постоянный поиск ему места на поле, который ничем хорошим не завершился. И, конечно, травмы. Да, «Сьон» получил актив бесплатно. Однако дал россиянину хорошую зарплату по меркам лиги (около € 1,2 млн в год) и точно ждал другого. Не дождался. И сейчас оптимальный момент, чтобы отбить вложения. Ведь контракт действует до следующего лета. О новом соглашении разговоров нет. Следовательно, надо продавать игрока, который не подходит.

Что не так с карьерой Миранчука в Швейцарии?
Грустный сезон Миранчука в Европе: кажется, Антон ошибся в тайминге. Кому он нужен теперь?
Грустный сезон Миранчука в Европе: кажется, Антон ошибся в тайминге. Кому он нужен теперь?

Миранчуку точно не стоит сильно переживать. Вряд ли он получал кайф от футбола, который показывала команда. Стиль соответствует второй шестёрке местного чемпионата. Там в первую очередь думают, как бы не пропустить много от топов. И при возможности забить что-то самим. Это не тот стиль, который был привычен Антону в России. В конце концов, с «Локомотивом» он боролся в том числе и за трофеи. И на разных этапах карьеры играл преимущественно в доминирующий футбол. Да, уехал в Европу. Попробовал – не сложилось. Может, ошибся с выбором клуба. Но точно нет смысла сильно расстраиваться.

Антону только 29 лет. А значит, ещё минимум четыре года карьеры на самом высоком уровне обеспечены. В России о нём помнят. И хотят видеть. Да, в «Зените» традиционно опровергли слухи о переговорах. При этом Миранчук точно не худшая опция под усиление на позиции «восьмёрки». Чем не условная замена Клаудиньо, так ещё и с российским паспортом? Да, уровень другой. Но поддерживать его в РПЛ футболист наверняка способен.

Антон Миранчук и Валерий Карпин

Антон Миранчук и Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Динамо» Карпин тоже явно не прочь увидеть Миранчука. На соответствующий вопрос он ответил скупо: «Welcome». Значит, дело за клубом. € 4 млн явно не выглядят большой суммой для чемпионской истории. Для ЦСКА – тоже интересный сюжет, учитывая, что клуб перестраивается. Разве что «Краснодару» и «Спартаку» Антон ни к чему. Там на этих позициях и без него большой выбор.

Так что решение теперь только за Миранчуком. Выберет Россию – никто его не осудит. Захочет в Турцию – пожалуйста. Ещё одна попытка, которая может оказаться удачнее предыдущей. Но сидеть ещё год в Швейцарии ради строчки в Википедии про игру в Европе – в этом точно нет смысла.

У парня лучшие годы карьеры. И ими надо пользоваться сполна.

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