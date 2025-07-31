Рекорд «Спартака», бразилец в «Динамо» и топ-сделка по Осимхену. Трансферы и слухи дня

Последний день месяца принёс много новостей с трансферного рынка. Вам интересно, кого подписывают российские и европейские клубы? В таком случае почитайте этот обзор главных событий и слухов за 31 июля.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Спартак» подтвердил самый дорогой трансфер в своей истории

Это случилось! «Спартак» официально объявил о переходе Жедсона Фернандеша, который стал самым дорогим новичком в истории красно-белых. Португалец подписал контракт до июля 2029 года и взял себе 83-й номер. Тем временем «Бешикташ» раскрыл точную сумму трансфера 26-летнего полузащитника.

«Достигнуто соглашение об окончательном переходе футболиста Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». По соглашению «Спартак» выплатит нашему клубу отступные в размере € 20 779 220. Кроме того, согласно трансферному договору между нашим клубом и «Спартаком», предусмотрены условные бонусы, не превышающие € 7 272 729», – сообщил на своём официальном сайте «Бешикташ».

В прошлом сезоне Жедсон Фернандеш сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал три голевые передачи.

Московское «Динамо» тоже подписало нового легионера

Приятной новостью для болельщиков завершило июль и московское «Динамо». Этот столичный клуб усилил состав бразильским универсалом Рубенсом, который способен с одинаковым успехом закрыть позиции левого защитника, а также центрального и флангового полузащитника. 24-летний легионер подписал контракт до июля 2030 года, а сумма сделки составила, по данным Transfermarkt, € 9 млн. Сообщалось, что в договор между «Динамо» и «Атлетико Минейро» будут включены также бонусы в размере € 3 млн.

«Я очень рад оказаться в «Динамо». Всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате. Хочу показать на поле всё, на что я способен, провести хороший сезон и достичь поставленных целей», – сказал Рубенс, комментируя свой переход в московский клуб. В сезоне-2025 он сыграл за «Атлетико Минейро» 32 матча и набрал 3+3.

ЦСКА отправил экс-игрока сборной России в «Сочи»

Максим Мухин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Любопытный трансфер состоялся и внутри нашей Премьер-Лиги. Полузащитник ЦСКА Максим Мухин перешёл в «Сочи». Два клуба договорились об аренде на один сезон, при этом сочинцы получат право выкупа 23-летнего экс-игрока сборной России. «Чемпионат» ещё 17 июля сообщил о готовящемся трансфере Мухина, но окончательно сделку закрыли только сейчас.

Для Максима переезд в Сочи – возможность перезагрузить карьеру. Мухина подкосила серьёзная травма (разрыв крестообразной связки колена), из-за которой он находился в лазарете с октября 2023-го по июль 2024-го. А в минувшем сезоне полузащитник провёл всего одну игру – вышел на замену на 10 минут в матче Кубка России с московским «Динамо».

«Галатасарай» дожал трансфер Осимхена

«Галатасарай» всё-таки сделал то, что ещё несколько лет назад казалось невозможным для турецкого клуба – приобрёл экс-звезду чемпионата Италии за € 75 млн. Трансфер Виктора Осимхена стал рекордным в истории стамбульцев. Выкупив 26-летнего нападающего у «Наполи» после аренды, «Галатасарай» подписал с ним контракт на четыре года. По договору между чемпионами Турции и Италии неаполитанцы получат также 10% от дохода в случае перепродажи игрока за более крупную сумму.

Как сообщила пресс-служба «Галатасарая», Осимхен будет зарабатывать € 15 млн в год. Кроме того, в контракт включены бонус за лояльность в размере € 1 млн и гонорар за использование имиджевых прав (€ 5 млн). В прошлом сезоне нигерийский нападающий сыграл 41 матч, забил 37 мячей и отдал восемь голевых передач.

«Марсель» вернул бомбардира из Саудовской Аравии

Пьер-Эмерик Обамеянг снова стал игроком «Марселя». 36-летний нападающий, уже выступавший за провансальцев в сезоне-2023/2024, подписал контракт до июля 2027 года. За трансфер габонского бомбардира вице-чемпиону Франции платить не пришлось. Обамеянг покинул «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии как свободный агент.

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что предложение нападающему этим летом делал другой саудовский клуб, однако Пьер-Эмерик хотел вернуться в Европу и отказал. В завершившемся сезоне габонец был результативен в «Аль-Кадисии». Забил 21 мяч и отдал три голевые передачи в 36 встречах.

«Ноттингем Форест» заполучил игрока сборной Швейцарии

Дан Ндой Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

«Ноттингем Форест» оформил трансфер одного из самых ярких атакующих игроков сборной Швейцарии – Дана Ндоя. 24-летний вингер/форвард перешёл в команду АПЛ из «Болоньи». По информации Transfermarkt, итальянский клуб заработал на продаже Ндоя € 42 млн. Новичок «лесников» заключил соглашение до июля 2030 года. В прошлом сезоне он набрал 9+6 в 41 матче.

«Я очень рад, что подписал контракт с этим клубом. Сейчас в «Ноттингем Форест» настали поистине захватывающие времена, и я сразу понял, что хочу стать частью этого проекта. Это действительно амбициозная команда с фантастической историей, и мне не терпится начать», – признался Дан.

Главные трансферные слухи дня

«Зенит» может лишиться лидера обороны

Ведущий центральный защитник «Зенита» Нино может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Globo, 28-летнего игрока пытается вернуть «Флуминенсе», из которого бразилец и переходил в петербургский клуб. Как утверждает RTI Esporte, «Флу» готовит предложение в размере € 8 млн, однако сине-бело-голубые оценивают Нино не менее чем в € 12 млн.

Стало известно, что президент бразильского клуба Марио Биттенкур связался с самим защитником и получил от него добро на переговоры с «Зенитом». Во «Флуминенсе» надеются, что желание Нино возвратиться на родину из-за «семейных обстоятельств» поможет в осуществлении трансфера. Журналист Виктор Лесса написал, что центрбек даже обратился к руководству «Зенита» с просьбой отпустить его. Впрочем, гендиректор петербуржцев Александр Медведев опровергает возможный уход ценного легионера. У Нино 53 встречи за сине-бело-голубых, три гола и два голевых паса.

«Краснодар» купит бывшую цель «Спартака» и форварда из Испании?

ДЕРРИК КЁН И КАРЛОС ВИСЕНТЕ Фото: Getty Images

В течение дня появились сразу две новости о потенциальных новичках «Краснодара». Чемпион России может усилить фланги обороны и атаки. По данным Spor, краснодарский клуб проявляет интерес к 26-летнему левому защитнику «Галатасарая» Деррику Кёну. Дополнительной информации нет, но известно, что год назад немца пытался купить «Спартак» и готов был заплатить за него € 8 млн с учётом бонусов. А в итоге Кён ушёл в аренду в «Вердер», где провёл 30 матчей и набрал 2+2.

Тем временем журналист Диего Отеро поделился другим инсайдом. Ему стало известно о желании «Краснодара» подписать вингера «Алавеса» Карлоса Висенте. Отмечается, что конкуренцию «быкам» в борьбе за 26-летнего испанца составят «Саутгемптон» и «Алавес». Сумма возможной сделки неизвестна. В минувшем сезоне Висенте сыграл 38 матчей в Примере и Кубке страны, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

«Пари НН» может приобрести новичка в Португалии

Миро Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Неудачно стартовавший в новом сезоне «Пари НН» пытается усилить состав, чтобы избежать худшего. Как утверждает Legalbet, нижегородский клуб нацелен на приобретение форварда «Тонделы» Миро. Сообщается, что португальский клуб запросил за 22-летнего ангольца около € 1,2 млн. Помимо того, Миро входит в сферу интересов «Сочи», который пока не сделал официального предложения о трансфере.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, отвечая для «Чемпионата» на вопрос о Миро, не стал опровергать возможный трансфер форварда в нижегородский клуб: «Мы пока не комментируем такие вещи. Процесс идёт, однако не вправе говорить в отношении кого».

В завершившемся сезоне Миро сыграл 31 встречу во втором дивизионе чемпионата Португалии, забил 10 мячей и отдал один голевой пас.

Чемпион Италии — потенциальный новичок «Атлетико»

Достаточно громкий трансфер могут провернуть «Атлетико» и чемпион Италии «Наполи». По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, мадридский клуб собирается купить нападающего Джакомо Распадори. Неаполитанцы оценивают 25-летнего игрока в € 30 млн. Правда, в ходе переговоров, вероятно, согласятся и на € 25 млн плюс € 5 млн бонусами. У форварда сборной Италии действующий контракт до июля 2028 года. В прошедшем сезоне Распадори поучаствовал в 29 матчах Серии А и Кубка страны, стал автором шести голов и двух голевых передач.

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