«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему

Перенесёмся в 2017 год. Джанлуиджи Доннарумме тогда исполнилось 18. К тому моменту он уже отыграл за «Милан» свыше 70 раз. Стал самым молодым вратарём в истории Серии А и однозначным наследником великого тёзки – Буффона. Взял Суперкубокубок Италии, потащив удар Пауло Дибалы в серии пенальти с «Ювентусом». В последнем на тот момент сезоне был единственным в команде, кто провёл весь 41 матч без замен.

Но вот настал момент продлевать контракт, и с этим возникли огромные трудности. Ныне покойный агент Мино Райола тогда заявил, что Доннарумма принял окончательное решение об уходе по истечении соглашения, то есть летом 2018-го. Спортивный директор красно-чёрных Массимилиано Мирабелли не скрывал разочарования: «Мы хотели сделать Джанлуиджи символом клуба, у него была бы капитанская повязка. По-человечески мы огорчены — так же, как и наши фанаты. Теперь мы начинаем поиски голкипера, достойного «Милана».

Руководство миланцев всё-таки убедило юного вратаря остаться. Пришлось повысить его оклад до € 6 млн в год, заодно купив у греческого «Астераса» явно не хватающего звёзд с неба брата Джанлуиджи — 27-летнего Антонио. Лишь бы комфортно было Доннарумме-младшему.

Юный Доннарумма в «Милане» Фото: Claudio Villa/Getty Images

В 2021-м истерия с переподписанием повторилась. Райола вновь добивался значительного зарплатного повышения для клиента, но исход был уже другим: пока «Милан» готовился к возвращению в Лигу чемпионов, Джанлуиджи вовсю позировал в форме «ПСЖ». В соцсетях шутили, что в Париже с Доннаруммой произойдёт нечто подобное. Спустя четыре года стало понятно — как в воду глядели. Только вводные на сей раз другие, потому что вопросы вызывает уже поведение клуба.

«ПСЖ» после спасений Доннаруммы в ЛЧ предложил ему… понижение зарплаты

Доннарумма провёл отличный сезон и был одним из главных творцов победы парижан в ЛЧ. Подробнее о его вкладе в успех мы писали здесь. До окончания контракта с Джанлуиджи остался всего год — самое время для переподписания. Что же предприняли боссы «ПСЖ»? По сообщению авторитетного инсайдера Николо Скиры, предложили понизить оклад с € 12 млн до € 10 млн с бонусными компенсациями. Случись такое год назад, решение казалось бы не таким странным. Но не после прорывного для вратаря сезона же? Когда итальянец наверняка окажется в топ-10 «Золотого мяча». Или это просто карма за выкачивание денег из «Милана»?

Клуб ни на какие уступки идти не собирается. Итальянец в то же время хочет остаться, но просит финансово оценить его выступление. Как написали в Le Parisien, переговоры зашли в тупик. Более того, парижане, как бы реагируя на нежелание Джанлуиджи просаживаться по условиям, пошли за 23-летним Люка Шевалье из «Лилля» и согласны отдать € 40 млн. Почему бы не направить часть из этих средств на контракт с Доннаруммой? Тем более когда у клуба бескрайний бюджет. Загадка.

Как проинформировал журналист Саша Тавольери, одно из условий Шевалье — место в старте. Менять основу в «Лилле» на лавку в «ПСЖ» перед ЧМ-2026 действительно было бы странно. Тем более в сборной Франции Люка пока что сидит под опытным Миком Меньяном. Нужно продолжать выгрызать шансы, а не глубже закапывать перспективы в национальной команде.

L’Équipe ещё в ноябре прошлого года подсвечивал недовольство Доннаруммы даже ротацией с Матвеем Сафоновым. Что уж говорить, если итальянцу подвезут ещё одного конкурента. Которому к тому же обещают постоянную практику. Похоже, теперь у Джанлуиджи только три выхода: либо соглашаться на новые условия по контракту и просить отмену трансфера Шевалье, либо провести год на скамейке запасных, либо уходить уже этим летом.

Люка Шевалье Фото: Sylvain Dionisio/Getty Images

На днях Фабрицио Романо указал, что итальянец и его окружение не исключают сохранения клубной прописки. Якобы Доннарумма готов конкурировать с Шевалье, как ранее с Кейлором Навасом. Вот только незадача — заменить собираются не им, а его.

Если Доннарумме уходить, то какие существуют варианты?

Джанлуиджи до сих пор сотрудничает с агентством Team Raiola. По сведениям L’Équipe, двоюродный брат Мино, Энцо Райола, дабы позлить «ПСЖ», спродюсировал несколько слухов об интересе к Доннарумме со стороны топ-клубов — в том числе «Баварии» и «Ювентуса». Энцо считает возможным даже возвращение вратаря в «Милан», что выглядит абсолютной дикостью. В футболе такие камбэки, конечно, случались. Вспомнить хотя бы пример Владимира Быстрова. Однако это уже что-то из ряда вон.

Непонятно, какие именно слухи запустил Райола. Но в СМИ мелькали новости о переговорах вратаря с «Челси» и «МЮ» (Романо их опроверг), вариантах с «Манчестер Сити» (уже вернули Джеймса Траффорда) и «Галатасараем». В последнем случае весьма сомнительно, что один из лучших футболистов мира в расцвете сил поедет в Турцию. Не всем же быть как Виктор Осимхен.

Что делать Доннарумме? Фото: Dan Mullan/Getty Images

Вот и получается, что уходить Доннарумме сейчас особо-то и некуда. Даже с его великолепным последним сезоном. Ситуация Джанлуиджи заодно и ставит под сомнения пребывание в Париже Сафонова. Если останется итальянец и придёт Шевалье, россиянину ловить в «ПСЖ» точно нечего. В таком случае придётся рассмотреть вариант с арендой.