«Капец ты фартовый!» Как забить самый смешной гол лета в российском футболе

Если вы хотя бы краем глаза следите за первым российским дивизионом, то наверняка видели этот чудной гол. Видео удара Дениса Жилмостных в Химках широко разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам. Мы расспросили защитника костромского «Спартака» о его голевом шедевре и задачах команды на ближайшие годы (они у новичка «Лучшей лиги мира» очень амбициозные!).
«Это был вынос — подальше от ворот, поближе к премиальным»
— Ты целенаправленно бил по воротам «Родины»?
— Это был больше вынос — подальше от ворот, поближе к премиальным (смеётся). Если бы на меня направили камеру, то увидели бы, что я сам удивился и не понимал, что происходит. Только потом пришло осознание.
— Что сказали партнёры по команде?
— «Капец ты фартовый!» Тренер тоже удивился: «Ты ещё и так умеешь забивать?»
— Впервые в карьере так забил?
— Да. Эмоции от этого особенные. Я, конечно, мечтал забить с центра поля, но думал, что это произойдёт по-другому.
— Как сам охарактеризуешь свой гол?
— Курьёзный.
— Как реагировал на ажиотаж вокруг своего гола в телеграм-каналах?
— Был немного рад, ничего такого. Некоторые писали: «Нифига! Ты что творишь?! Лучший, хорош!»
— С вратарём «Родины» не перекинулся парой слов после матча?
— Нет. Его жаль. Я просто не понял, что произошло: то ли он потерял мяч, то ли его ослепило.
«В ближайшие годы жду от команды победы в Кубке и выхода в РПЛ»
— Как оценишь свой дебют и команды в Первой лиге?
— Пока сложно о чём-то судить. Но футбол здесь быстрее, соперники не прощают, как во Второй лиге.
— Вы начали с «Факела», который ещё пару месяцев назад играл в МИР Российской Премьер-Лиге. Разницу в уровне сразу ощутили?
— На стадионе «Урожай» все команды играют так же, как и мы, в силовой футбол. Местное поле не позволяет играть в нормальный футбол. Нельзя сказать, что «Факел» нас как-то удивил — они не показали в полной мере свой уровень.
— Какие цели стоят перед «Спартаком» на сезон?
— Мы всегда ставим самые высокие цели. В каждом матче играем на победу, какой бы соперник ни был. Мои личные цели — больше забивать и сзади чаще играть «на ноль».
— Как в целом оценишь проект костромского «Спартака»?
— Очень амбициозный, есть все условия для футболистов, ставятся самые высокие цели. Я пришёл в команду прошлым летом и был приятно удивлён базой и отношением на тренировках. На фоне белгородского «Салюта» и курского «Авангарда» база выделяется.
— Чего ждёшь от клуба в ближайшие годы?
— В ближайшее годы жду победы в Кубке и выхода в РПЛ — можно даже через стыковые матчи.