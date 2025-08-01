«Капец ты фартовый!» Как забить самый смешной гол лета в российском футболе

Мы поговорили с автором «химкинского шедевра». Защитник Жилмостных честно рассказал, как было дело.

Если вы хотя бы краем глаза следите за первым российским дивизионом, то наверняка видели этот чудной гол. Видео удара Дениса Жилмостных в Химках широко разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам. Мы расспросили защитника костромского «Спартака» о его голевом шедевре и задачах команды на ближайшие годы (они у новичка «Лучшей лиги мира» очень амбициозные!).

«Это был вынос — подальше от ворот, поближе к премиальным»

— Ты целенаправленно бил по воротам «Родины»?

— Это был больше вынос — подальше от ворот, поближе к премиальным (смеётся). Если бы на меня направили камеру, то увидели бы, что я сам удивился и не понимал, что происходит. Только потом пришло осознание.

— Что сказали партнёры по команде?

— «Капец ты фартовый!» Тренер тоже удивился: «Ты ещё и так умеешь забивать?»

— Впервые в карьере так забил?

— Да. Эмоции от этого особенные. Я, конечно, мечтал забить с центра поля, но думал, что это произойдёт по-другому.

— Как сам охарактеризуешь свой гол?

— Курьёзный.

— Как реагировал на ажиотаж вокруг своего гола в телеграм-каналах?

— Был немного рад, ничего такого. Некоторые писали: «Нифига! Ты что творишь?! Лучший, хорош!»

— С вратарём «Родины» не перекинулся парой слов после матча?

— Нет. Его жаль. Я просто не понял, что произошло: то ли он потерял мяч, то ли его ослепило.

«В ближайшие годы жду от команды победы в Кубке и выхода в РПЛ»

— Как оценишь свой дебют и команды в Первой лиге?

— Пока сложно о чём-то судить. Но футбол здесь быстрее, соперники не прощают, как во Второй лиге.

— Вы начали с «Факела», который ещё пару месяцев назад играл в МИР Российской Премьер-Лиге. Разницу в уровне сразу ощутили?

— На стадионе «Урожай» все команды играют так же, как и мы, в силовой футбол. Местное поле не позволяет играть в нормальный футбол. Нельзя сказать, что «Факел» нас как-то удивил — они не показали в полной мере свой уровень.

— Какие цели стоят перед «Спартаком» на сезон?

— Мы всегда ставим самые высокие цели. В каждом матче играем на победу, какой бы соперник ни был. Мои личные цели — больше забивать и сзади чаще играть «на ноль».

— Как в целом оценишь проект костромского «Спартака»?

— Очень амбициозный, есть все условия для футболистов, ставятся самые высокие цели. Я пришёл в команду прошлым летом и был приятно удивлён базой и отношением на тренировках. На фоне белгородского «Салюта» и курского «Авангарда» база выделяется.

— Чего ждёшь от клуба в ближайшие годы?

— В ближайшее годы жду победы в Кубке и выхода в РПЛ — можно даже через стыковые матчи.