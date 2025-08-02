Новый тур РПЛ начинается! «Краснодар» и «Динамо» зарубятся в матче дня. LIVE

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Друзья, всем привет! МИР Российская Премьер-Лига снова с нами. Сегодня стартует 3-й тур нашего чемпионата.
Первый матч начнётся только в 18:00 мск. В нём сойдутся «Ростов» и «Крылья Советов». Если в прошлом сезоне ростовчане были максимально крепким середняком, а самарцы какое-то время даже опасались вылета, то сейчас всё наоборот. «Ростов» начал чемпионат с двух поражений, а «Крылья» уже набрали четыре очка. Продолжится ли тенденция?
В 20:30 мск начнутся сразу две встречи. За «Пари НН» и «Локомотивом» будем следить отдельно, а здесь сконцентрируемся на одной из главных игр тура — «Краснодар» примет «Динамо». Это уже классика российского футбола. Два сезона подряд эти команды, причём именно в Краснодаре, решали судьбу титула. В этот раз матч состоится далеко не в последнем туре, но менее интересным противостояние от этого не становится.
«Чемпионат» предлагает следить за матчами РПЛ вместе в этом онлайне. Присоединяйтесь!
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