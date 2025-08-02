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Ростов — Крылья Советов: прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ, где смотреть, 2 августа 2025, Краснодар — Динамо

Новый тур РПЛ начинается! «Краснодар» и «Динамо» зарубятся в матче дня. LIVE
Никита Паглазов
Онлайн 3-го тура РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! МИР Российская Премьер-Лига снова с нами. Сегодня стартует 3-й тур нашего чемпионата.

Первый матч начнётся только в 18:00 мск. В нём сойдутся «Ростов» и «Крылья Советов». Если в прошлом сезоне ростовчане были максимально крепким середняком, а самарцы какое-то время даже опасались вылета, то сейчас всё наоборот. «Ростов» начал чемпионат с двух поражений, а «Крылья» уже набрали четыре очка. Продолжится ли тенденция?

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:30 мск начнутся сразу две встречи. За «Пари НН» и «Локомотивом» будем следить отдельно, а здесь сконцентрируемся на одной из главных игр тура — «Краснодар» примет «Динамо». Это уже классика российского футбола. Два сезона подряд эти команды, причём именно в Краснодаре, решали судьбу титула. В этот раз матч состоится далеко не в последнем туре, но менее интересным противостояние от этого не становится.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает следить за матчами РПЛ вместе в этом онлайне. Присоединяйтесь!

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Новости. Футбол
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