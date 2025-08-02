Главное преображение лета в РПЛ. Как объяснить успех перестройки в «Крыльях»

Вы же помните, что говорили о «Крыльях» в середине июня? Контекст простой — у клуба всё плохо. Тогда телеграм-каналы разгоняли инсайды о том, что на первые тренировки Магомеда Адиева приехали 10-12 человек. С новичками якобы было всё сложно. А тренер чуть ли не собирался уходить из-за отсутствия понимания по будущему. И в головах общественности наверняка закрепилась простая мысль: даже если Самара и дотянет до старта МИР Российской Премьер-Лиги, то сразу отлетит вниз таблицы. Чистый спорт победит. Но путём очищения Лигой Pari.

Прошло полтора месяца. И какой же резкий диссонанс! «Крылья» на старте сезона совсем не кажутся командой, которая может развалиться и полететь к аутсайдерам. Мы увидели сбалансированный состав, игровые идеи и понятную идеологию. Да, она не похожа на то, что было при Игоре Осинькине. Но главное — даёт результат.

1-й тур — ничья с крепким «Акроном», который впоследствии разнёс «Сочи» и победил «Балтику» в Кубке. Во 2-м — победа над «Нижним». Да, она добыта уже в концовке матча и во многом благодаря чуду от Ракова. Но сюжет забудется, а три очка в таблице — нет. Дальше — Кубок, где условно второй состав Самары переиграл «Краснодар». И не сказать, что не по делу.

У нынешних «Крыльев» нет той залихватской атаки, которая была при прошлом тренере. К этой модели привыкали годами. Когда команда могла накидать сопернику несколько голов, но и сама пропускала достаточно.

Теперь эти парни в первую очередь нацелены на дисциплинированную игру в обороне. Акцент на этом, а впереди весь конструктив завязан на качествах конкретных футболистов. Например, того же Ракова, который стал одним из открытий старта. Этот формат принимается не всеми. А некоторыми болельщиками — даже с трудом. Однако им же наверняка приятнее заглядывать в таблицу и видеть любимую команду не в зоне вылета.

Радостные игроки «Крыльев Советов» Фото: pfcks.ru

Трансферы, что важно, тоже подъехали. Хоть и в основном свободные агенты. И здесь важно понимать: на команду наложен бан РФС — клуб может либо покупать игроков на деньги от продаж, либо приглашать свободных агентов. Повезло, ведь за € 3,8 млн удалось отправить в «Динамо» Ивана Сергеева. Пока эта сумма не потрачена полностью. На вырученные деньги пригласили Михайло Баньяца (по данным Transfermarkt, сумма около € 1 млн). А свободными — кучу других: Сергея Божина, Химми Марина, Алексея Сутормина и Никиту Кокарева. Плюс аренды Ивана Лепского и Вадима Ракова. Неплохой ростер для борьбы в середине таблицы.

Сейчас, вероятно, проинвестируют и в Никиту Чернова. По данным «Чемпионата», сделка близка к завершению. И пока непонятно, будет это полноценный трансфер или аренда. Так Адиев получит квалифицированного игрока в центр обороны. А ведь на это и делается основной упор.

Ещё важный момент: губернатор Вячеслав Федорищев, по сути, дал гарантию под своё имя. Он команду не бросит. И отвечает за все процессы. Вот что он отметил в интервью «СЭ».

Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области «Никогда не получится снять финансовую нагрузку. Долг «Ростеху» мы отдадим, партнёров привлекаем — и привлечём ещё больше. Федорищев планирует спустить клуб в ФНЛ? Часто об этом читаю, хотя и не понимаю почему. Мы делами определяем, что важно, — руководство клуба на этот сезон было сформировано с моей подачи. Аналогично принимались ключевые решения. Отвечаю за этот сезон, за команду. Верю в тренера, директора, в каждого футболиста. В конце чемпионата, думаю, мы увидим немного другие «Крылья», которые будут отвечать запросам болельщиков».

Так что будет странно это слово не сдержать. Сейчас «Крылья» 10-е по стоимости состава. И наверняка сформируется задача удержать команду в районе этого места. Если удастся избежать внутренних скандалов (а с Адиевым это очень даже реалистично) и держать позитивный экономический фон, то нет предпосылок для падения вниз. Тем более с таким футболом, который настроен именно на результат. Пусть и отталкивает часть болельщиков, которые привыкли к другому.