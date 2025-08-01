Топ-события субботы: Карпин против Мусаева в РПЛ, теннис, водный ЧМ и Формула-1

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Посмотреть все события 2 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Анна Калинская (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 10), Монреаль, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли Калинская единственной россиянкой в четвёртом круге Монреаля?

26-летняя Анна Калинская продолжает свою насыщенную американскую серию. После финала на «пятисотнике» в Вашингтоне россиянка уже добралась до третьего круга турнира WTA-1000 в Монреале. В случае победы она станет единственной представительницей России, добравшейся до четвертого круга. Но сделать этот шаг Анне будет непросто. Ведь её следующей соперницей будет украинка Элина Свитолина. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Элина — в Риме-2024 и Дубае-2025. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Аманда Анисимова — Эмма Радукану.

🏐 10:00: Италия — Словения, Лига наций, мужчины, 1/2 финала

Интрига: сотворят ли словенцы ещё одну сенсацию?

Сборная Словении уже прыгнула выше головы, выбив из розыгрыша действующего чемпиона — Францию. Сами словенцы признают, что играют без всякого давления, что им очень помогает. Но чтобы победить Италию, снова нужно выжать из себя больше, чем максимум. Итальянцы уверенно разобрались с Кубой, имели на день больше для восстановления и на предварительном этапе обыграли Словению очень уверенно. Будет ли ещё одна сенсация?

⚽️ 13:00: «Юньнань Юйкунь» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 19-й тур

Интрига: Слуцкий сохранит отрыв от преследователей?

Команда Леонида Слуцкого набрала солидную мощь и создала шестиочковый задел над двумя конкурентами. Можно ли упустить такой за 12 туров? Вполне. Если проигрывать середнякам вроде «Юньнаня Юйкунь» с девятого места. Но с ним «Шанхай Шэньхуа» соперничает вполне сносно: за два года состоялись два матча, и в обоих «Шанхай» добился победы. Три кряду оформят?

В Кубке у команды Слуцкого дела не столь радужны: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл клубу «Хэнань» и вылетел из Кубка Китая

🏐 14:00: Бразилия — Польша, Лига наций, мужчины, 1/2 финала

Интрига: матч двух равных команд

Интереснейший полуфинал ждёт нас! Бразилия лучше играла на предварительном этапе, но в четвертьфинале с Китаем была отстающей на протяжении 1,5 сета. Сможет ли это мобилизовать команду? У Польши соперник был серьёзнее — Япония — и с ней команда Николы Грбича разобралась уверенно. И это ещё не пошла игра у Вильфредо Леона. С другой стороны, бразильцы отдыхали на день больше и затратили меньше эмоций. Кто же выйдет в финал?

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, женщины, баттерфляй, 50 м

Интрига: поборется ли Арина Суркова за медали?

Россиянка завершила полуфинал с пятым временем. Лидеру она уступила 0,45 секунды. При удачных раскладах Арина может попробовать зацепиться за медали в финале. Правда, для этого придётся выложиться на все 100% и ждать осечек от соперниц.

🥇🏊 14:09: Плавание, чемпионат мира, мужчины, вольный стиль, 50 м

Интрига: будет ли у России пятая медаль?

Егор Корнев в финале 100 м вольным стилем сотворил чудо. Первую половину дистанции он преодолел первым! Да и в полуфинале на 50 м он был хорош: четвёртый результат и всего 0,21 секунды от лидера. Парню по силам побороться за медаль! Если всё сложится, в копилке российской команды будет уже пять наград.

🥇🏊 15:17: Плавание, чемпионат мира, женщины, вольный стиль, 800 м

Интрига: Макинтош или Ледеки: кто заберёт золото в очной борьбе?

Кэти Ледеки и Саммер Макинтош на этом ЧМ уже боролись на 400 м вольным стилем. Победу в противостоянии одержала канадка. Американка гораздо сильнее на более длинных дистанциях, а значит, попробует взять реванш. Нас ждёт жаркая борьба!

🥇🏊 15:37: Плавание, чемпионат мира, микст, эстафета, вольный стиль, 4х100 м

Интрига: Россия поборется за очередную медаль в эстафете!

Наши ребята уже выиграли золото в смешанной эстафете комплексом. Теперь у россиян есть шанс попасть в тройку призёров в микст-эстафете вольным стилем. Правда, тут всё будет зависеть от квалификации и состава. В любом случае будет за кого поболеть.

🏎 17:00: Формула-1, этап 14, Гран-при Венгрии, квалификация

Интрига: есть ли конкуренты у «Макларена»?

Новая трасса – и прежний вопрос для нынешнего сезона Формулы-1: превратится ли борьба за поул-позишен во внутреннее дело лидеров сезона из «Макларена»? На Гран-при Бельгии Пиастри и Норрис подпустили к себе Ферстаппена только в спринте, но «Хунгароринг» – совсем другая трасса, так что нам предстоит по-новому оценить потенциал конкурентов. Найдёт ли баланс Ферстаппен, сыграет ли должную роль новая подвеска «Феррари», а может, вдруг обретёт прежнюю форму «Мерседес», который, наоборот, отказался от навредивших обновлений?

⚽️ 18:00: «Ростов» — «Крылья Советов», РПЛ, 3-й тур

Интрига: наберут ли ростовчане первые очки?

Старт сезона для «Ростова» удачным точно не назовёшь: в РПЛ уступили «Зениту» с «Динамо», в Кубке России – «Спартаку». Многое здесь можно списать на сложности календаря. Но если не получится зацепиться за очки и в матче с «Крыльями», вопросы к тренерскому штабу Джонатана Альбы точно появятся. Сами самарцы, к слову, пока не проигрывают. И это с масштабными обновлениями. Рубка должна быть знатной.

⚽️ 20:30: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив», РПЛ, 3-й тур

Интрига: москвичи останутся на вершине таблицы?

«Локомотив» – единоличный лидер РПЛ после двух туров. Кто бы мог такое представить с учётом выезда железнодорожников в Краснодар. Через матч – дерби со «Спартаком», и у красно-зелёных есть все шансы подойти к нему в том же статусе. Хотя бы потому что «Пари НН» на данный момент не блещет и замыкает таблицу вместе с тремя другими неудачниками старта сезона. Интриги здесь не ждём? Или нижегородцы всё-таки удивят?

⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Динамо» Москва, РПЛ, 3-й тур

Интрига: классика последних сезонов

Матчи с такой вывеской в двух последних сезонах закрывали календарь РПЛ. И динамовцы в обоих случаях оказались не у дел: сначала упустили чемпионство сами, потом позволили забрать его краснодарцам. Для бело-голубых это противостояние стало чуть ли не важнее дерби. К тому же у «Краснодара» сейчас неудачная полоса из трёх поражений кряду во всех турнирах. Когда ещё побеждать их, если не сейчас?