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Расписание спортивных матчей 2 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Карпин против Мусаева в РПЛ, теннис, водный ЧМ и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 августа 2025 года
Аудио-версия:
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Насыщенное 2 августа: «Краснодар» — «Динамо», «Ростов» — «Крылья», «Пари НН» — «Локо», Калинская vs Свитолина и полуфиналы Лиги наций!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Анна Калинская (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 10), Монреаль, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 3-й круг
02 августа 2025, суббота. 02:30 МСК
Анна Калинская
31
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Интрига: станет ли Калинская единственной россиянкой в четвёртом круге Монреаля?

26-летняя Анна Калинская продолжает свою насыщенную американскую серию. После финала на «пятисотнике» в Вашингтоне россиянка уже добралась до третьего круга турнира WTA-1000 в Монреале. В случае победы она станет единственной представительницей России, добравшейся до четвертого круга. Но сделать этот шаг Анне будет непросто. Ведь её следующей соперницей будет украинка Элина Свитолина. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Элина — в Риме-2024 и Дубае-2025. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Аманда Анисимова — Эмма Радукану.

WTA. Турнирная сетка. Монреаль
Россиянка продвигается по сетке через боль:
Какой камбэк Калинской! Анна с травмой одержала волевую победу и вышла на топовую украинку
Какой камбэк Калинской! Анна с травмой одержала волевую победу и вышла на топовую украинку

🏐 10:00: Италия — Словения, Лига наций, мужчины, 1/2 финала

Лига наций (м) . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 10:00 МСК
Италия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сотворят ли словенцы ещё одну сенсацию?

Сборная Словении уже прыгнула выше головы, выбив из розыгрыша действующего чемпиона — Францию. Сами словенцы признают, что играют без всякого давления, что им очень помогает. Но чтобы победить Италию, снова нужно выжать из себя больше, чем максимум. Итальянцы уверенно разобрались с Кубой, имели на день больше для восстановления и на предварительном этапе обыграли Словению очень уверенно. Будет ли ещё одна сенсация?

Статистика Лиги наций, мужчины
Словения ошибалась в два раза меньше Франции в четвертьфинале:
Олимпийские чемпионы — мимо кассы! Франция неожиданно проиграла в 1/4 финала Лиги наций
Олимпийские чемпионы — мимо кассы! Франция неожиданно проиграла в 1/4 финала Лиги наций

⚽️ 13:00: «Юньнань Юйкунь» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 19-й тур

Китай — Суперлига . 19-й тур
02 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Юньнань Юйкунь
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Слуцкий сохранит отрыв от преследователей?

Команда Леонида Слуцкого набрала солидную мощь и создала шестиочковый задел над двумя конкурентами. Можно ли упустить такой за 12 туров? Вполне. Если проигрывать середнякам вроде «Юньнаня Юйкунь» с девятого места. Но с ним «Шанхай Шэньхуа» соперничает вполне сносно: за два года состоялись два матча, и в обоих «Шанхай» добился победы. Три кряду оформят?

Турнирная таблица китайской Суперлиги
В Кубке у команды Слуцкого дела не столь радужны:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл клубу «Хэнань» и вылетел из Кубка Китая

🏐 14:00: Бразилия — Польша, Лига наций, мужчины, 1/2 финала

Лига наций (м) . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Бразилия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч двух равных команд

Интереснейший полуфинал ждёт нас! Бразилия лучше играла на предварительном этапе, но в четвертьфинале с Китаем была отстающей на протяжении 1,5 сета. Сможет ли это мобилизовать команду? У Польши соперник был серьёзнее — Япония — и с ней команда Николы Грбича разобралась уверенно. И это ещё не пошла игра у Вильфредо Леона. С другой стороны, бразильцы отдыхали на день больше и затратили меньше эмоций. Кто же выйдет в финал?

Статистика Лиги наций, мужчины
Бразилия стала лучшей на предварительном этапе:
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, женщины, баттерфляй, 50 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй
02 августа 2025, суббота. 14:02 МСК
Не началось

Интрига: поборется ли Арина Суркова за медали?

Россиянка завершила полуфинал с пятым временем. Лидеру она уступила 0,45 секунды. При удачных раскладах Арина может попробовать зацепиться за медали в финале. Правда, для этого придётся выложиться на все 100% и ждать осечек от соперниц.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Подборка самых крутых заплывов ЧМ:
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?

🥇🏊 14:09: Плавание, чемпионат мира, мужчины, вольный стиль, 50 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 14:09 МСК
Не началось

Интрига: будет ли у России пятая медаль?

Егор Корнев в финале 100 м вольным стилем сотворил чудо. Первую половину дистанции он преодолел первым! Да и в полуфинале на 50 м он был хорош: четвёртый результат и всего 0,21 секунды от лидера. Парню по силам побороться за медаль! Если всё сложится, в копилке российской команды будет уже пять наград.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Четвёртую медаль России принесла Евгения Чикунова:
Россия упустила главное золото чемпионата мира. Всё из-за «американской болезни»
Россия упустила главное золото чемпионата мира. Всё из-за «американской болезни»

🥇🏊 15:17: Плавание, чемпионат мира, женщины, вольный стиль, 800 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:21 МСК
Не началось

Интрига: Макинтош или Ледеки: кто заберёт золото в очной борьбе?

Кэти Ледеки и Саммер Макинтош на этом ЧМ уже боролись на 400 м вольным стилем. Победу в противостоянии одержала канадка. Американка гораздо сильнее на более длинных дистанциях, а значит, попробует взять реванш. Нас ждёт жаркая борьба!

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Саммер настолько амбициозна, что расстраивается победам без мирового рекорда:
«Сделала лишний вдох». Почему канадская пловчиха расстроилась, выиграв золото ЧМ-2025
«Сделала лишний вдох». Почему канадская пловчиха расстроилась, выиграв золото ЧМ-2025

🥇🏊 15:37: Плавание, чемпионат мира, микст, эстафета, вольный стиль, 4х100 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:42 МСК
Не началось

Интрига: Россия поборется за очередную медаль в эстафете!

Наши ребята уже выиграли золото в смешанной эстафете комплексом. Теперь у россиян есть шанс попасть в тройку призёров в микст-эстафете вольным стилем. Правда, тут всё будет зависеть от квалификации и состава. В любом случае будет за кого поболеть.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Победа в смешанной эстафете получилась крайне эмоциональной!
«Мы готовы делать историю!» Яркие эмоции после первой победы России в эстафете за 22 года
«Мы готовы делать историю!» Яркие эмоции после первой победы России в эстафете за 22 года

🏎 17:00: Формула-1, этап 14, Гран-при Венгрии, квалификация

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: есть ли конкуренты у «Макларена»?

Новая трасса – и прежний вопрос для нынешнего сезона Формулы-1: превратится ли борьба за поул-позишен во внутреннее дело лидеров сезона из «Макларена»? На Гран-при Бельгии Пиастри и Норрис подпустили к себе Ферстаппена только в спринте, но «Хунгароринг» – совсем другая трасса, так что нам предстоит по-новому оценить потенциал конкурентов. Найдёт ли баланс Ферстаппен, сыграет ли должную роль новая подвеска «Феррари», а может, вдруг обретёт прежнюю форму «Мерседес», который, наоборот, отказался от навредивших обновлений?

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Важнейшая новость для Ф-1:
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?

⚽️ 18:00: «Ростов» — «Крылья Советов», РПЛ, 3-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберут ли ростовчане первые очки?

Старт сезона для «Ростова» удачным точно не назовёшь: в РПЛ уступили «Зениту» с «Динамо», в Кубке России – «Спартаку». Многое здесь можно списать на сложности календаря. Но если не получится зацепиться за очки и в матче с «Крыльями», вопросы к тренерскому штабу Джонатана Альбы точно появятся. Сами самарцы, к слову, пока не проигрывают. И это с масштабными обновлениями. Рубка должна быть знатной.

Статистика РПЛ
Как «Крылья» прихлопнули на кубковом выезде «Краснодар»:
Что случилось с «Краснодаром»? У чемпиона второе поражение подряд! Видео
Что случилось с «Краснодаром»? У чемпиона второе поражение подряд! Видео

⚽️ 20:30: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив», РПЛ, 3-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: москвичи останутся на вершине таблицы?

«Локомотив» – единоличный лидер РПЛ после двух туров. Кто бы мог такое представить с учётом выезда железнодорожников в Краснодар. Через матч – дерби со «Спартаком», и у красно-зелёных есть все шансы подойти к нему в том же статусе. Хотя бы потому что «Пари НН» на данный момент не блещет и замыкает таблицу вместе с тремя другими неудачниками старта сезона. Интриги здесь не ждём? Или нижегородцы всё-таки удивят?

Статистика РПЛ
Знали, что у «Локомотива» есть клуб-партнёр в Беларуси? Вот зачем ему это:
«Это что-то новое, необычное». Зачем «Локомотиву» клуб-партнёр в Беларуси
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⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Динамо» Москва, РПЛ, 3-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: классика последних сезонов

Матчи с такой вывеской в двух последних сезонах закрывали календарь РПЛ. И динамовцы в обоих случаях оказались не у дел: сначала упустили чемпионство сами, потом позволили забрать его краснодарцам. Для бело-голубых это противостояние стало чуть ли не важнее дерби. К тому же у «Краснодара» сейчас неудачная полоса из трёх поражений кряду во всех турнирах. Когда ещё побеждать их, если не сейчас?

Статистика РПЛ
Что происходит с командой Мурада Мусаева?
«Мы не имеем права так играть!» Как объяснить три поражения «Краснодара» на старте сезона?
«Мы не имеем права так играть!» Как объяснить три поражения «Краснодара» на старте сезона?
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