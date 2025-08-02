«Мы ещё покажем, что такое связка Раков-Батраков». Талант «Локо» вошёл в историю «Крыльев»

«Крылья Советов» успешно начали сезон, не потерпев ни одного поражения в трёх стартовых матчах. Ярче всех волжан на старте выстрелил арендованный у «Локомотива» Вадим Раков. В его активе два подряд гола-красавца, причём второй из них стал историческим — 1000-м для клуба в чемпионатах России.

Корреспондент «Чемпионата» встретился с Раковым в Ростове-на-Дону, чтобы обсудить бодрый старт сезона как для команды, так и для него лично, узнать причины ухода из родного «Локомотива» и цели на будущее.

— Как ты узнал, что забил 1000-й гол «Крыльев Советов» в чемпионатах России? И какие эмоции испытал?

— О том, что гол стал юбилейным, узнал только после матча. Ещё раз пережил позитивные эмоции. В первую очередь рад, что это помогло одержать победу в игре, а также рад за клуб. Забить 1000 мячей в элитном дивизионе — это очень серьёзное достижение для любой команды.

— С чем связываешь такой бодрый старт в сезоне?

— Я приехал в Самару с пониманием, что это очень важный сезон для меня. Нужно было качественно подготовиться на сборах, чтобы хорошо начать. Ребята помогали реализовать себя. Получилось две встречи — два гола. Хорошо начал.

— Есть личная цель по голам в сезоне?

— По определённому количеству — и нет. Просто хочется в каждом матче помогать команде. Сколько удастся забить или отдать, столько и будет хорошо. Но хочется как можно больше.

Вадим Раков с партнёрами радуется голу Фото: ФК «Крылья Советов»

— Оба гола на старте сезона ты забил пушечным ударом. В команде ещё российским Холандом не прозвали?

— Нет (улыбается). Просто так получилось, что оба гола стали красивыми. Пока всё спокойно — продолжаем работать. Надеюсь, дальше будет намного больше.

— Почему в «Локомотиве» так не получалось?

— Как только подтянули к основе, чувствовал некую зажатость. В «Крыльях» ребята помогли раскрыться. На тренировках и в товарищеских встречах свободно действовал и пытался делать то, что у меня всегда получалось. Главное, что начал забивать.

— Аренда в «Крылья» — твоё решение или «Локомотива»?

— Я сам захотел уйти, чтобы получать больше игрового времени. Клуб пошёл навстречу. Всё решилось достаточно быстро. Поговорил с родными — все тоже были за.

— Напутственные слова от Михаила Галактионова были?

— Мы особо не разговаривали. Он просто пожелал мне хорошего сезона и побольше играть.

— «Крылья» были единственным вариантом этим летом?

— Ещё был «Пари НН». Оба варианта возникли одновременно. Однако, всё обдумав и обговорив с родными и агентом, выбрал «Крылья Советов».

Вадим Раков Фото: ФК «Крылья Советов»

— Что можешь сказать о работе с Магомедом Адиевым?

— Потрясающий тренер. Он мне очень импонирует. Сразу понятно, что он объясняет и чего хочет от нас. Отсюда соответствующие результаты.

— Ты упомянул, что текущий сезон многое решит. Можешь раскрыть подробнее?

— У меня осталось два года по контракту с «Локомотивом». От успешности нынешнего сезона будет зависеть моя дальнейшая карьера в «Локомотиве».

— Отличительная особенность «Крыльев Советов» — вовлечённость местного губернатора в футбол. Федорищев уже заходил в раздевалку команды?

— Да. Он заходил к нам после двух матчей — очень доволен игрой команды и атмосферой в целом. Говорит, чтобы и дальше продолжали так, и радовали не только своих родных или его, но и самарских болельщиков. Будем стараться.

— Лично тебе что-то говорил как одному из соавторов сегодняшних успехов?

— Лично мне — нет. Просто поздравил с голом и победой.

— На что «Крылья Советов» могут претендовать в нынешнем сезоне?

— Как по мне, у нас сейчас очень качественные и сильные футболисты. Хотелось бы закончить сезон в шестёрке, а там посмотрим — всё может быть.

— Руководством поставлена конкретная задача?

— Попадание в топ-8.

— Давай поговорим о твоём родном «Локомотиве». По юношам тебя много хвалили. Голова не кружилась?

— В тот момент — абсолютно нет. Я спокойно относился ко всему. Следил за гонкой бомбардиров, своими голевыми действиями и преследователей. В остальном ничего не читал — только если что-то говорили мама с бабушкой. Всё было в порядке — я просто делал своё дело.

— Ты всегда отличался результативностью?

— Кажется, да. В воронежском «Факеле» я вообще начинал центральным защитником, и всё равно результативность была выше, чем у нападающих. Когда пришёл в «Локомотив», меня сразу увидели нападающим. В первый сезон клубной лиги стал чуть ли не лучшим бомбардиром. От клубной лиги до МФЛ всегда отличался результативностью.

Вадим Раков и Алексей Батраков Фото: РИА Новости

— Бывшие тренеры академии «Локомотива» говорили, что ваша связка с Батраковым была одной из лучших в молодёжном футболе. Не обидно, что «Локомотив» больше доверяет ему, чем тебе?

— Нет, не обидно. Батрак — очень умный футболист. Ему дали шанс — он им воспользовался, раскрылся и стал одним из лидеров «Локомотива». У меня это не получилось сразу. Надеюсь, вернусь в «Локомотив» позже и мы ещё покажем, что такое связка Раков – Батраков (улыбается).

— В чём феномен Батракова?

— Повторюсь, он очень умный футболист. Из сильных сторон у него открывания между линиями и проникающие передачи. Батрак может отдать передачу, которая перевернёт игру. У него хороший удар и реализация. За счёт всего этого он сейчас топ.

— Говорили с ним перед твоей арендой?

— Если честно, вообще ни с кем не общался. Просто передали мне удачи и скорейшего возвращения.

— Ставишь цель в будущем закрепиться в основе «Локомотива»?

— Конечно. Хотелось бы вернуться в «Локомотив», забивать и делать результативные действия там.

— Кто помогал тебе с адаптацией в основной команде?

— Наир Тикнизян и Костя Марадишвили.

— Общался с Наиром перед его уходом в «Црвену»?

— Банально пожелал ему удачи, чтобы продолжал феерить так же, как это было в «Локомотиве». Ещё разочек списывались — узнали, как дела друг у друга, и пожелали не останавливаться, работать в том же духе.

— У тебя есть объяснение высокой продуктивности академии «Локомотива» с точки зрения количества успешных воспитанников?

— Сложно сказать. Когда я приехал в «Локомотив», клуб уже славился хорошей академией и подбором российских игроков. В моменте мы даже входили в топ-50 по миру. Постоянно приезжают ребята и выстреливают. Наверное, в мой год выстрелило побольше ребят.

— Как ты думаешь, сейчас в РПЛ отдаётся приоритет российским футболистам или ставка в большей степени на легионеров?

— Первое. Сейчас в приоритете молодые, и многие из них раскрываются. Почему не давать им шанс?

— На кого ты равнялся в «Локомотиве»?

— Мне нравились братья Миранчуки и Ману Фернандеш. Как по мне, Фернандеш был одним из лучших не только в «Локомотиве», но и в чемпионате.

Антон Миранчук и Вадим Раков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тяжело тебе давался переход во взрослый футбол?

— Если честно, тяжело. После ЮФЛ я сразу отправился с основной командой. Чуть ли не в 1-м туре дебютировал во взрослом футболе. Было тяжело как физически, так и ментально. Я вышел минут на 15, однако за это время сильно нагрузился. Как по мне, неплохо вышел и продолжал стараться, чтобы давали больше времени.

— Отдавал себе отчёт, что ждёт жёсткая конкуренция?

— Конечно. На тот момент в команде было много иностранцев и много топовых россиян. Мне хотелось тренироваться с ними и набираться опыта.

— Чего в последние годы не хватает «Локомотиву», чтобы бороться за самые высокие места?

— Больше хладнокровия. У «Локомотива» молодая команда — может быть, некоторые переживают. Нужно просто успокоиться и делать то, что умеют. Все молодые ребята с хорошей техникой, голова есть. Если ментально будут готовы, топ-3 «Локомотив» точно ждёт.

— Роль лидера сейчас на Баринове. Он помогает молодым?

— Да. Он поддерживает всех. Как по мне, настоящий капитан. Ему есть что сказать и при поражениях, и при победах. Один из тех людей, которые помогут во всех ситуациях.

— Осознаёшь, что в ближайшем будущем можешь получить вызов в сборную?

— Есть понимание. Сыграть за сборную России — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же, и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально.

— На последний кубковый матч с «Краснодаром» был особый настрой? Всё-таки чемпион страны.

— Как в чемпионате, так и в Кубке мы одинаково настраиваемся на все команды. Для нас везде важные игры. Может, действительно был чуть больший настрой на «Краснодар», потому что они — действующие чемпионы, а матч — гостевой. Хотелось забрать очки — и получилось выиграть.

Вадим Раков Фото: ФК «Крылья Советов»

— Какие ожидания от предстоящей встречи с «Ростовом»?

— Готовимся так же, как и к другим командам. Отличный, боевой настрой. Хочется победы. У «Ростова» тоже молодая, но неуступчивая команда. Будем играть в свою игру, очень хотим получить три очка.

— «Ростов» в межсезонье прилично обновился. Это плюс для вас, что пока команда не сыгралась, или минус из-за непонимания, как они будут играть?

— Первое. Думаю, у них нет сыгранности. Однако команда проиграла две встречи на старте чемпионата, а ребята хотят побеждать. Это будет непростой матч.

— Накладываются погодные условия? В Ростове очень жарко.

— Да. Провели тренировки — тяжело дышится. Но мы привыкли к этому. Всё будет нормально.

— Ты сказал, что «Крылья» могут попасть в топ-6 по итогам сезона. За счёт чего?

— За счёт характера. Все ребята выкладываются на полную и готовы биться друг за друга на каждом участке поля. За счёт характера мы можем многого добиться. Тренер мотивирует нас перед каждой игрой, говорит определённые вещи. Нужно биться за своих родных и болельщиков.

Егор Кабак и Вадим Раков Фото: «Чемпионат»

— Кто твой кумир в футболе?

— Неймар.

— Почему?

— Во-первых, завершение. Вблизи ворот он может завершить атаку с любого участка. Очень технично обращается с мячом. У него есть всё то, что хотелось бы иметь в своём инвентаре. Неймар может отдать любую передачу — она может быть одной в матче и сделать результат.

— Не обидно, что его карьера немного затухает?

— Немного обидно. Он мог бы спокойно поиграть ещё несколько лет на высоком уровне и порадовать нас своими голами и танцами.

— О чём мечтает Вадим Раков?

— Раскрыться в России, заиграть в «Локомотиве» и уехать в европейский чемпионат.

— В какой?

— В идеале — в английский. Вижу очень много нарезок АПЛ с голами, как люди играют: много обыгрышей один в один на фланге. В Англии такое приветствуется. Мне всё это импонирует. Хочется так же забивать и отдавать. Хотел бы попробовать себя там.