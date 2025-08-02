«Мы ещё покажем, что такое связка Раков-Батраков». Талант «Локо» вошёл в историю «Крыльев»

«Крылья Советов» успешно начали сезон, не потерпев ни одного поражения в трёх стартовых матчах. Ярче всех волжан на старте выстрелил арендованный у «Локомотива» Вадим Раков. В его активе два подряд гола-красавца, причём второй из них стал историческим — 1000-м для клуба в чемпионатах России.
Корреспондент «Чемпионата» встретился с Раковым в Ростове-на-Дону, чтобы обсудить бодрый старт сезона как для команды, так и для него лично, узнать причины ухода из родного «Локомотива» и цели на будущее.
— Как ты узнал, что забил 1000-й гол «Крыльев Советов» в чемпионатах России? И какие эмоции испытал?
— О том, что гол стал юбилейным, узнал только после матча. Ещё раз пережил позитивные эмоции. В первую очередь рад, что это помогло одержать победу в игре, а также рад за клуб. Забить 1000 мячей в элитном дивизионе — это очень серьёзное достижение для любой команды.
— С чем связываешь такой бодрый старт в сезоне?
— Я приехал в Самару с пониманием, что это очень важный сезон для меня. Нужно было качественно подготовиться на сборах, чтобы хорошо начать. Ребята помогали реализовать себя. Получилось две встречи — два гола. Хорошо начал.
— Есть личная цель по голам в сезоне?
— По определённому количеству — и нет. Просто хочется в каждом матче помогать команде. Сколько удастся забить или отдать, столько и будет хорошо. Но хочется как можно больше.
Вадим Раков с партнёрами радуется голу
Фото: ФК «Крылья Советов»
— Оба гола на старте сезона ты забил пушечным ударом. В команде ещё российским Холандом не прозвали?
— Нет (улыбается). Просто так получилось, что оба гола стали красивыми. Пока всё спокойно — продолжаем работать. Надеюсь, дальше будет намного больше.
— Почему в «Локомотиве» так не получалось?
— Как только подтянули к основе, чувствовал некую зажатость. В «Крыльях» ребята помогли раскрыться. На тренировках и в товарищеских встречах свободно действовал и пытался делать то, что у меня всегда получалось. Главное, что начал забивать.
— Аренда в «Крылья» — твоё решение или «Локомотива»?
— Я сам захотел уйти, чтобы получать больше игрового времени. Клуб пошёл навстречу. Всё решилось достаточно быстро. Поговорил с родными — все тоже были за.
— Напутственные слова от Михаила Галактионова были?
— Мы особо не разговаривали. Он просто пожелал мне хорошего сезона и побольше играть.
— «Крылья» были единственным вариантом этим летом?
— Ещё был «Пари НН». Оба варианта возникли одновременно. Однако, всё обдумав и обговорив с родными и агентом, выбрал «Крылья Советов».
Вадим Раков
Фото: ФК «Крылья Советов»
— Что можешь сказать о работе с Магомедом Адиевым?
— Потрясающий тренер. Он мне очень импонирует. Сразу понятно, что он объясняет и чего хочет от нас. Отсюда соответствующие результаты.
— Ты упомянул, что текущий сезон многое решит. Можешь раскрыть подробнее?
— У меня осталось два года по контракту с «Локомотивом». От успешности нынешнего сезона будет зависеть моя дальнейшая карьера в «Локомотиве».
— Отличительная особенность «Крыльев Советов» — вовлечённость местного губернатора в футбол. Федорищев уже заходил в раздевалку команды?
— Да. Он заходил к нам после двух матчей — очень доволен игрой команды и атмосферой в целом. Говорит, чтобы и дальше продолжали так, и радовали не только своих родных или его, но и самарских болельщиков. Будем стараться.
— Лично тебе что-то говорил как одному из соавторов сегодняшних успехов?
— Лично мне — нет. Просто поздравил с голом и победой.
— На что «Крылья Советов» могут претендовать в нынешнем сезоне?
— Как по мне, у нас сейчас очень качественные и сильные футболисты. Хотелось бы закончить сезон в шестёрке, а там посмотрим — всё может быть.
— Руководством поставлена конкретная задача?
— Попадание в топ-8.
— Давай поговорим о твоём родном «Локомотиве». По юношам тебя много хвалили. Голова не кружилась?
— В тот момент — абсолютно нет. Я спокойно относился ко всему. Следил за гонкой бомбардиров, своими голевыми действиями и преследователей. В остальном ничего не читал — только если что-то говорили мама с бабушкой. Всё было в порядке — я просто делал своё дело.
— Ты всегда отличался результативностью?
— Кажется, да. В воронежском «Факеле» я вообще начинал центральным защитником, и всё равно результативность была выше, чем у нападающих. Когда пришёл в «Локомотив», меня сразу увидели нападающим. В первый сезон клубной лиги стал чуть ли не лучшим бомбардиром. От клубной лиги до МФЛ всегда отличался результативностью.
Вадим Раков и Алексей Батраков
Фото: РИА Новости
— Бывшие тренеры академии «Локомотива» говорили, что ваша связка с Батраковым была одной из лучших в молодёжном футболе. Не обидно, что «Локомотив» больше доверяет ему, чем тебе?
— Нет, не обидно. Батрак — очень умный футболист. Ему дали шанс — он им воспользовался, раскрылся и стал одним из лидеров «Локомотива». У меня это не получилось сразу. Надеюсь, вернусь в «Локомотив» позже и мы ещё покажем, что такое связка Раков – Батраков (улыбается).
— В чём феномен Батракова?
— Повторюсь, он очень умный футболист. Из сильных сторон у него открывания между линиями и проникающие передачи. Батрак может отдать передачу, которая перевернёт игру. У него хороший удар и реализация. За счёт всего этого он сейчас топ.
— Говорили с ним перед твоей арендой?
— Если честно, вообще ни с кем не общался. Просто передали мне удачи и скорейшего возвращения.
— Ставишь цель в будущем закрепиться в основе «Локомотива»?
— Конечно. Хотелось бы вернуться в «Локомотив», забивать и делать результативные действия там.
— Кто помогал тебе с адаптацией в основной команде?
— Наир Тикнизян и Костя Марадишвили.
— Общался с Наиром перед его уходом в «Црвену»?
— Банально пожелал ему удачи, чтобы продолжал феерить так же, как это было в «Локомотиве». Ещё разочек списывались — узнали, как дела друг у друга, и пожелали не останавливаться, работать в том же духе.
— У тебя есть объяснение высокой продуктивности академии «Локомотива» с точки зрения количества успешных воспитанников?
— Сложно сказать. Когда я приехал в «Локомотив», клуб уже славился хорошей академией и подбором российских игроков. В моменте мы даже входили в топ-50 по миру. Постоянно приезжают ребята и выстреливают. Наверное, в мой год выстрелило побольше ребят.
— Как ты думаешь, сейчас в РПЛ отдаётся приоритет российским футболистам или ставка в большей степени на легионеров?
— Первое. Сейчас в приоритете молодые, и многие из них раскрываются. Почему не давать им шанс?
— На кого ты равнялся в «Локомотиве»?
— Мне нравились братья Миранчуки и Ману Фернандеш. Как по мне, Фернандеш был одним из лучших не только в «Локомотиве», но и в чемпионате.
Антон Миранчук и Вадим Раков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Тяжело тебе давался переход во взрослый футбол?
— Если честно, тяжело. После ЮФЛ я сразу отправился с основной командой. Чуть ли не в 1-м туре дебютировал во взрослом футболе. Было тяжело как физически, так и ментально. Я вышел минут на 15, однако за это время сильно нагрузился. Как по мне, неплохо вышел и продолжал стараться, чтобы давали больше времени.
— Отдавал себе отчёт, что ждёт жёсткая конкуренция?
— Конечно. На тот момент в команде было много иностранцев и много топовых россиян. Мне хотелось тренироваться с ними и набираться опыта.
— Чего в последние годы не хватает «Локомотиву», чтобы бороться за самые высокие места?
— Больше хладнокровия. У «Локомотива» молодая команда — может быть, некоторые переживают. Нужно просто успокоиться и делать то, что умеют. Все молодые ребята с хорошей техникой, голова есть. Если ментально будут готовы, топ-3 «Локомотив» точно ждёт.
— Роль лидера сейчас на Баринове. Он помогает молодым?
— Да. Он поддерживает всех. Как по мне, настоящий капитан. Ему есть что сказать и при поражениях, и при победах. Один из тех людей, которые помогут во всех ситуациях.
— Осознаёшь, что в ближайшем будущем можешь получить вызов в сборную?
— Есть понимание. Сыграть за сборную России — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же, и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально.
— На последний кубковый матч с «Краснодаром» был особый настрой? Всё-таки чемпион страны.
— Как в чемпионате, так и в Кубке мы одинаково настраиваемся на все команды. Для нас везде важные игры. Может, действительно был чуть больший настрой на «Краснодар», потому что они — действующие чемпионы, а матч — гостевой. Хотелось забрать очки — и получилось выиграть.
Вадим Раков
Фото: ФК «Крылья Советов»
— Какие ожидания от предстоящей встречи с «Ростовом»?
— Готовимся так же, как и к другим командам. Отличный, боевой настрой. Хочется победы. У «Ростова» тоже молодая, но неуступчивая команда. Будем играть в свою игру, очень хотим получить три очка.
— «Ростов» в межсезонье прилично обновился. Это плюс для вас, что пока команда не сыгралась, или минус из-за непонимания, как они будут играть?
— Первое. Думаю, у них нет сыгранности. Однако команда проиграла две встречи на старте чемпионата, а ребята хотят побеждать. Это будет непростой матч.
— Накладываются погодные условия? В Ростове очень жарко.
— Да. Провели тренировки — тяжело дышится. Но мы привыкли к этому. Всё будет нормально.
— Ты сказал, что «Крылья» могут попасть в топ-6 по итогам сезона. За счёт чего?
— За счёт характера. Все ребята выкладываются на полную и готовы биться друг за друга на каждом участке поля. За счёт характера мы можем многого добиться. Тренер мотивирует нас перед каждой игрой, говорит определённые вещи. Нужно биться за своих родных и болельщиков.
Егор Кабак и Вадим Раков
Фото: «Чемпионат»
— Кто твой кумир в футболе?
— Неймар.
— Почему?
— Во-первых, завершение. Вблизи ворот он может завершить атаку с любого участка. Очень технично обращается с мячом. У него есть всё то, что хотелось бы иметь в своём инвентаре. Неймар может отдать любую передачу — она может быть одной в матче и сделать результат.
— Не обидно, что его карьера немного затухает?
— Немного обидно. Он мог бы спокойно поиграть ещё несколько лет на высоком уровне и порадовать нас своими голами и танцами.
— О чём мечтает Вадим Раков?
— Раскрыться в России, заиграть в «Локомотиве» и уехать в европейский чемпионат.
— В какой?
— В идеале — в английский. Вижу очень много нарезок АПЛ с голами, как люди играют: много обыгрышей один в один на фланге. В Англии такое приветствуется. Мне всё это импонирует. Хочется так же забивать и отдавать. Хотел бы попробовать себя там.