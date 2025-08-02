«Прятался в аэропорту, ел пирожки». Как Скопинцев «сбежал» от Карпина в «Краснодар»

Дмитрий Скопинцев – из тех игроков, кого Валерий Карпин особенно хорошо знал до прихода в «Динамо». Да, не на уровне Данила Глебова или Максима Осипенко, но тем не менее. Сегодня им обоим будет противостоять «Краснодар». А отношения футболиста и тренера – кино.

Под руководством Карпина нынешний защитник ещё был хавбеком и провёл 27 матчей за «Ростов» в 2018 году. Он вернулся в команду из аренды в «Балтике», когда Карпин как раз стал тренером дончан, и пробыл с ним в первый период работы.

И точно стал лучше. Особенно в обороне. Об этом говорит цитата самого Скопинцева из 2023 года. Именно в тот период Карпин впервые вызвал Дмитрия в сборную России.

Дмитрий Скопинцев защитник «Динамо» «Карпин в «Ростове» мне говорил, что оборону и оборонительные навыки можно подтянуть. Я провёл анализ действий. Теперь так получилось. Статистически мы смотрели, проводили параллель с прошлыми сезонами. Я стал успешнее. Мне скинули цифры, и я делал на это ставку».



В «Ростове» Карпин стебал Скопинцева из-за питания. А потом его купил «Краснодар»

Скопинцев явно быстро приглянулся Карпину. Не просто так парень стал играть с первых же матчей весенней части. В семи случаях выходил в основе, а три раза – на замену. И даже отдал голевую передачу в игре с «Краснодаром». Публично футболист с первых же дней начал высказывать тренеру уважение. Отмечал требования, которые идут на пользу, подсказки во время игр. Тогда казалось, это обычные отношения тренера и футболиста.

Но уже позже выяснилось: Карпин всё-таки избрал себе жертву, к которой относился с особенной «теплотой». Об этом спустя время рассказал Илья Абаев – на тот момент вратарь «Ростова»: «Карпин смеялся, что даже штрафовать некого. Даже если случались какие-то отклонения, все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту, ел пирожки, а потом удивлялся, откуда лишний вес».

Сам Скопинцев тоже вспоминал забавные истории из столовой. Однако всегда вначале отмечал вклад Карпина в своё развитие.

Дмитрий Скопинцев защитник «Динамо» «С Карпиным связано очень много различных историй, необычных и забавных. Хотя в первую очередь он, конечно, личность, настоящая глыба. Например, в день игры мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра, например. Стоял сам с секундомером, всё замерял. С питанием тоже были забавные истории. Скажем, если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе — забрать мою. И всегда сопровождал это забавными комментариями. Что-то вроде: «Тебе будет только лучше, а мне уже всё равно».



Так или иначе именно при Карпине защитник за год дорос до одного из лучших латералей РПЛ. И через год за Скопинцева уже толкались «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Парень выбрал последний вариант и за € 4,4 млн отправился конкурировать с Кристианом Рамиресом. Не сказать, что сложилось. За год – всего 17 матчей во всех турнирах. И трансфер в «Динамо».

Но теперь Карпину привезли Зайнутдинова. Что будет со Скопинцевым?

Спустя пять с половиной лет Карпин и Скопинцев вновь работают в одной команде. Футболист отмечал предсезонные нагрузки, которые стали серьёзнее. А в 1-м туре увидел себя в стартовом составе. В следующем – уже в запасе: тренер предпочёл ему Александра Кутицкого, для которого эта позиция непрофильная. Однако Дмитрий вышел на замену из-за травмы Роберто Фернандеса.

А теперь пришёл Бактиёр Зайнутдинов. Понятно, что казахстанский универсал добавит конкуренции. Хоть Карпин и признаётся, что новичок ещё не в форме. А потенциально может и вовсе выдавить Скопинцева из состава. Бактиёр не считается легионером и, вероятно, больше подходит под требования тренера. Во многом из-за командной дисциплины. Дмитрий – классный футболист, но с игрой в обороне у него по-прежнему возникают проблемы, которые уже вряд ли можно исправить.

Бактиёр Зайнутдинов (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не факт, что это спровоцирует Дмитрия на уход, ведь из «Ростова» он уходил на повышение и за хорошие деньги. Здесь ситуация сложнее. Выиграет ли Зайнутдинов конкуренцию и как к ней отнесётся сам Скопинцев?

Ответы — уже скоро.