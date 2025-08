«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе

За прошедшую неделю случилось несколько заметных переходов. «Бавария», например, купила Луиса Диаса, «Арсенал» — Виктора Дьёкереша. «Барселона» арендовала Маркуса Рашфорда. Жоау Феликс отправился в саудовский «Аль-Наср». «Галатасарай» окончательно забрал Виктора Осимхена, Гранит Джака вернулся в АПЛ и прописался в «Сандерленде». Но всё это — уже состоявшиеся трансферы. А вот десятка заметных из тех, которые намечаются.

Исак шантажирует «Ньюкасл» и договорился с «Ливерпулем»

Мерсисайдцам мало одного Уго Экитике среди звёздных новичков-центрфорвардов. Инсайдер Флориан Плеттенберг писал, что «Ливерпуль» уже согласовал личный контракт с Александером Исаком, а тот всячески помогает ему осуществить трансфер и перестал тренироваться с «Ньюкаслом». Временно приютил бунтовщика его бывший клуб — «Реал Сосьедад». Фанаты «сорок», разумеется, осудили шведа и оставили на заборе базы недвусмысленное послание: «Исак — самая настоящая крыса».

Фабрицио Романо сообщил, что «Ньюкасл» отклонил первое предложение в € 140 млн без учёта бонусов. Бен Джейкобс утверждает: второго не будет. Sky Sports с ним не согласен. Готовьтесь к доооолгой саге.

Симонс стремится в «Челси»

Хави Симонсу слишком тесно в «Лейпциге». Особенно на фоне скромного седьмого места в Бундеслиге и грядущего отсутствия еврокубков. «Челси» ближе всех к тому, чтобы этим воспользоваться. В Sky Sport Deutschland подсветили согласие нидерландского полузащитника на переход. Фабрицио Романо же писал, что переговоры между клубами продвигаются продуктивно. Симонс, кстати, убрал из профиля в соцсетях упоминание «Лейпцига». Ждём фирменное Here we go!

«Сити» вновь понадобился Пакета

«Вест Хэм» объявил о снятии с Лукаса Пакета обвинений в ставках. Как раз когда началась вся эта заварушка, «Манчестер Сити» отказался приобретать атакующего полузащитника. Вполне логично, ведь ему грозила пожизненная дисквалификация. Теперь история в прошлом, вот команда Пепа Гвардиолы вновь и обратила внимание на бразильца. По крайней мере, об этом известил TBR Football. При этом в 2023 году стороны договорились о трансфере за € 91,2 млн. Сейчас цена будет снижена более чем в два раза.

«МЮ» цепляется за Шешко

«Манчестер Юнайтед» нуждается в забивном нападающем. Не только в нём, конечно. Но это сейчас главная цель на трансферном рынке. Выбор стоял между Беньямином Шешко из «Лейпцига» и Олли Уоткинсом из «Астон Виллы». По данным инсайдера Бена Джейкобса, Рубен Аморим настаивал на покупке второго, тем не менее бирмингемцы заломили непомерный даже для «Юнайтед» ценник. Особенно если учесть, что Уоткинсу скоро исполнится 30 лет. Шешко вот 22 года, плюс с немцами договориться проще: им хватит € 75 млн чистыми.

«ПСЖ» всё-таки возьмёт Забарного

Забарного связывают с «ПСЖ» ну очень давно. Похоже, не зря, ведь Фабрицио Романо сообщил о близости завершения сделки — осталось уточнить лишь незначительные детали. Ну а сам украинец согласовал личный контракт с новым клубом ещё в мае. Всё-таки стоит поаплодировать селекции «Борнмута»: одного защитника отдали в «Реал», другого — в «Ливерпуль», третий вот-вот пропишется в Париже.

«Рома» избавляется от Довбика. Его пытаются продать в «Милан»

И вдогонку – новость об ещё одном украинце. Дела Артёма Довбика не столь радужны, как у Забарного. Ещё в июне появилась новость от Calcio in Pillole, что Артём не нужен новому тренеру «Ромы» Джан Пьеро Гасперини: его нападающие должны высоко прессинговать и быть мобильными, а Довбику таких качеств не хватает. Агент форварда назвал слух полным бредом. И всё же журналист Маттео Моретто косвенно подтвердил информацию: услуги Довбика через посредников предложили «Милану». Римлян устроят € 40 млн.

Родриго не захотел в «Тоттенхэм» и ждёт запросов от клубов крупнее

«Тоттенхэм» забрал кубок Лиги Европы и пробился в ЛЧ. Солидно? Безусловно. Но для Родриго этого мало. По данным журналиста Footmercato Санти Ауны, вингер «Реала» сразу же отмёл вариант с лондонцами и согласен перейти только в более статусный клуб. Видимо, «залечь на дно в Брюгге» — один из его любимых фильмов. AS тем временем подтвердил желание мадридцев расстаться с бразильцем, а также с вечными клиентами лазарета — Ферланом Менди и Давидом Алабой.

«Ювентус» не прочь вернуть Коло Муани

«Юве» зимой арендовывал Рандаля Коло Муани. Француз в Италии не разочаровал, оформив 10+3 в 22 матчах. Да и «ПСЖ» он не нужен. Туринцы хотели бы этим воспользоваться, взяв нападающего уже на постоянной основе. Первое предложение парижане отклонили, и всё же Коло Муани остаётся приоритетной целью «Ювентуса». По информации La Gazzetta dello Sport, тот отказался от других вариантов и уведомил руководство «ПСЖ» о желании снова примерить чёрно-белую форму. Итальянцы готовят новый запрос: аренда за € 10 млн с выкупом при выполнении ряда условий. Парижане настаивают на гарантированном расставании.

«Интер» и «Аталанта» жёстко торгуются за Лукмана

Что такое суровые торги? Без проблем ответят боссы «Интера» и «Аталанты», которые всё лето никак не могут решить будущее Адемолы Лукмана. Как писал журналист Альфредо Педулла, бергамаски отклонили несколько запросов миланцев, в том числе на € 42+3 млн. «Аталанта» не собиралась отдавать нигерийца дешевле чем за € 50 млн и ни в какую не отступала. Судя по всему, стороны всё же придут к компромиссу в виде € 45+5 млн — на такое в Бергамо пойти готовы. Следующий шаг – за «Интером».

Санчо и «Боруссия» воссоединятся?

У Джейдона Санчо во взрослой карьере получалось феерить лишь в «Боруссии». Дортмунды помнят, на что способен англичанин, и желают воскресить его карьеру. Тем более цена за вингера сейчас совсем не заоблачна. Об этом сообщил представитель Sky Sport Патрик Бергер. «Манчестер Юнайтед» запрашивает € 18-20 млн. Говорят, в одну реку дважды не войти. А трижды, если сделка состоится?