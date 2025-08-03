Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Акрон — Спартак, прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ, где смотреть, 3 августа 2025

В РПЛ во всех смыслах жаркий день! Играют Дзюба, «Спартак», «Зенит» и ЦСКА! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
3-й тур РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 3 августа, состоятся четыре матча 3-го тура РПЛ. «Акрон» примет «Спартак», «Оренбург» приедет в гости к «Балтике», «Зенит» и ЦСКА сыграют в Санкт-Петербурге, а махачкалинское «Динамо» встретится с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон», в отличие от «Спартака», в нынешнем сезоне РПЛ ещё не проигрывал. Однако красно-белые всё равно считаются фаворитами матча. Тут не только расчёт на класс, но и опора на историю встреч: в двух последних гостевых играх побеждали спартаковцы – оба раза со счётом 3:2. Интересно также, как проявит себя Артём Дзюба и дебютирует ли сегодня за команду Деяна Станковича дорогостоящий португальский новичок Жедсон Фернандеш.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Битва андердогов, чья репутация в нынешнем сезоне пока сильно полярная. «Балтика» бодро вернулась в РПЛ, заработав четыре очка в играх с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:0). «Оренбург» же в элиту, по сути, вернули – и команда Владимира Слишковича пока не уступала: с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1) сыграли вничью. Станет ли этот матч катализатором, покажет ли его результат, какая из команд будет испытывать больше трудностей по сезону? Или нет?

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центральный матч тура. «Зенит» испытывает проблемы с поиском новых смыслов. ЦСКА, перестраивающийся после ухода успешно работавшего Марко Николича, – тоже. Трудности у всех свои, однако команды на старте сезона всё-таки что-то роднит. Хотя ясно, что сине-бело-голубые – фавориты. Тут и статус домашней игры, и более классный состав. Но вряд ли насчёт этой игры можно предсказать вот так вот просто.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кавказское дерби в рамках чемпионата России – никак иначе эту встречу не назвать. Оба клуба стартовали неважно: но «Динамо» хотя бы зацепило ничью с «Оренбургом» (1:1), тогда как «Ахмат» проиграл в двух первых турах – сначала «Рубину» (0:2), а затем – и ЦСКА (1:2). Есть ощущение, что оба клуба в нынешнем сезоне поборются за выживание. И, кажется, борьба уже началась.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android