В РПЛ во всех смыслах жаркий день! Играют Дзюба, «Спартак», «Зенит» и ЦСКА! LIVE

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Сегодня, 3 августа, состоятся четыре матча 3-го тура РПЛ. «Акрон» примет «Спартак», «Оренбург» приедет в гости к «Балтике», «Зенит» и ЦСКА сыграют в Санкт-Петербурге, а махачкалинское «Динамо» встретится с «Ахматом».

«Акрон», в отличие от «Спартака», в нынешнем сезоне РПЛ ещё не проигрывал. Однако красно-белые всё равно считаются фаворитами матча. Тут не только расчёт на класс, но и опора на историю встреч: в двух последних гостевых играх побеждали спартаковцы – оба раза со счётом 3:2. Интересно также, как проявит себя Артём Дзюба и дебютирует ли сегодня за команду Деяна Станковича дорогостоящий португальский новичок Жедсон Фернандеш.

Битва андердогов, чья репутация в нынешнем сезоне пока сильно полярная. «Балтика» бодро вернулась в РПЛ, заработав четыре очка в играх с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:0). «Оренбург» же в элиту, по сути, вернули – и команда Владимира Слишковича пока не уступала: с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1) сыграли вничью. Станет ли этот матч катализатором, покажет ли его результат, какая из команд будет испытывать больше трудностей по сезону? Или нет?

Центральный матч тура. «Зенит» испытывает проблемы с поиском новых смыслов. ЦСКА, перестраивающийся после ухода успешно работавшего Марко Николича, – тоже. Трудности у всех свои, однако команды на старте сезона всё-таки что-то роднит. Хотя ясно, что сине-бело-голубые – фавориты. Тут и статус домашней игры, и более классный состав. Но вряд ли насчёт этой игры можно предсказать вот так вот просто.

Кавказское дерби в рамках чемпионата России – никак иначе эту встречу не назвать. Оба клуба стартовали неважно: но «Динамо» хотя бы зацепило ничью с «Оренбургом» (1:1), тогда как «Ахмат» проиграл в двух первых турах – сначала «Рубину» (0:2), а затем – и ЦСКА (1:2). Есть ощущение, что оба клуба в нынешнем сезоне поборются за выживание. И, кажется, борьба уже началась.