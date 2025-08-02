Топ-события воскресенья: «Зенит» — ЦСКА, водный чемпионат мира, Формула-1 и UFC

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Время в материале указано по Москве.

👊 2:15*: Ник Клейн — Андрей Пуляев, UFC on ESPN 71

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Пуляев первую победу в UFC?

В ночь на 3 августа в Лас-Вегасе, США, пройдёт турнир UFC on ESPN 71. В рамках ивента свой второй поединок под эгидой промоушена проведёт российский средневес Андрей Пуляев. Его соперником станет американец Ник Клейн, который так же, как его соперник, ещё не побеждал в UFC.

Пуляев попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта осенью прошлого года. Боец, представляющий школу «Шторм» Александра Шлеменко, неудачно дебютировал в организации, уступив в дебюте решением Кристиану Лерою Данкану. А Ник Клейн, в свою очередь, в первом поединке проиграл нокаутом Мансуру Абдул-Малику. Теперь бойцы подерутся за право вернуться на победную тропу. А вот у проигравшего в этом поединке перспективы станут весьма туманными.

🏐 10:00: Бразилия — Словения, Лига наций, мужчины, матч за третье место

Интрига: кому нужнее бронза?

Если для Словении поражение от Италии было во многом ожидаемым, то Бразилия должна быть разочарована счётом 0:3 в матче с Польшей. Латиноамериканцы, конечно, превосходят соперника по утешительному финалу по таланту, но мотивация должна быть выше у европейцев. Для Словении любая медаль — отличный результат. Кто заберёт бронзу?

🥇🏊 12:32: Прыжки в воду, чемпионат мира, мужчины, вышка, 10 м

Интрига: смогут ли наши парни побороться за медали?

Руслан Терновой и Никита Шлейхер уже взяли на ЧМ-2025 серебро в синхронных прыжках. До победы россиянам не хватило буквально чуть-чуть. Не исключено, что нашим парням удастся побороться за награды и по отдельности. В полуфиналы Руслан и Никита прошли с неплохими результатами. Будем болеть!

⚽️ 13:30: «Акрон» — «Спартак», РПЛ, 3-й тур

Интрига: «Спартак» исправится за поражение в матче с «Балтикой»?

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» разгромно уступил дома «Балтике» (0:3). От москвичей болельщики теперь ждут уверенной победы над «Акроном». Но тольяттинцы здорово начали сезон: сыграли вничью с «Крыльями Советов» и разгромили «Сочи». И дома «Акрон» способен как минимум не уступить «Спартаку». Если команда Деяна Станковича оступится снова, то давление на серба удвоится. Важный выезд для «Спартака».

🏆🏐 14:00: Польша — Италия, Лига наций, мужчины, финал

Интрига: кто выиграет Лигу наций?

У Италии чуть больше времени на восстановление, но они играли лишний сет. У Фердинандо де Джорджи здесь все лучшие, а вот у Польши многие пропускают Лигу наций. Плюс в полуфинале получил повреждение Томаш Форналь, а Вильфредо Леон никак не выйдет на свой уровень. Однако со всеми этими проблемами команда Николы Грбича не отдала ни сета в «Финале восьми». Кто же станет чемпионом?

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, мужчины, спина, 50 м

Интрига: ждём первого личного золота!

Климент Колесников и Павел Самусенко в полуфинале были хороши и показали лучшее время. А значит, они однозначно будут бороться за медали в финале. Более того, у нас есть шанс на первое личное золото, не зря же Колесников — рекордсмен мира на 50 м на спине.

🥇🏊 14:59: Плавание, чемпионат мира, мужчины, комплекс, 400 м

Интрига: что вытворит Маршан в финале?

Очевидно, что Леон Маршан выиграет эту дистанцию. Иных вариантов быть не может. Но француз явно намерен чем-то удивить. На 200 м комплексом он сокрушил мировой рекорд. Кто знает, что на этот раз вытворит олимпийский чемпион?

🥇🏊 15:15: Плавание, чемпионат мира, женщины, комплекс, 400 м

Интрига: будет ли у Саммер Макинтош четвёртое золото ЧМ?

У талантливой канадки на ЧМ-2025 уже три золота: 400 м вольным стилем, 200 м комплексом и 200 м баттерфляем. Единственная дистанция, где Саммер осталась без победы, — 800 м вольным стилем. Сможет ли к своей заключительной дистанции Макинтош оправиться от болезненного поражения?

🥇🏊 15:33: Плавание, чемпионат мира, мужчины, эстафета, комплекс, 4х100 м

Интрига: получится ли у россиян взять ещё одну медаль?

На ЧМ-2025 в эстафетах россияне взяли уже две медали: золото и серебро. Правда, все награды были добыты в микстах. Теперь у наших есть шанс попасть в тройку призёров в мужской комбинированной эстафете. Всё будет зависеть от состава!

⚽️ 15:45: «Балтика» — «Оренбург», РПЛ, 3-й тур

Интрига: прервётся ли чья-то беспроигрышная серия?

«Балтика» и «Оренбург» здорово начали нынешний сезон. Калининградцы разгромили «Спартак» и сыграли вничью с московским «Динамо». «Оренбург» набрал по одному очку с ЦСКА и махачкалинским «Динамо». Но впереди у команд очная встреча. Высока вероятность, что один из клубов потерпит первое поражение в сезоне. За «Балтику» — домашнее поля и нынешняя форма. Однако «Оренбург» уже показал, что готов «кусаться» с любым соперником.

🏎 16:00: Формула-1, этап 14, Гран-при Венгрии, гонка

Интрига: ждать ли ещё одной сенсации и такой же плотности?

Квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1 подарила нам сенсационного обладателя поул-позишен в лице Шарля Леклера и невероятную плотность: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились всего в 130 тысячных секунды. Всё это обещает невероятно интригующую гонку, но многое будет зависеть от старта (не вырвутся ли «Макларены» вперёд) и погоды – не исключено, что в воскресенье «Хунгароринг» зальёт дождь. Давайте верить, что Ф-1 максимально ударно уйдёт на летнюю паузу!

⚽️ 18:00: «Зенит» — ЦСКА, РПЛ, 3-й тур

Интрига: «Зенит» потеряет очки во втором туре подряд?

Крутейшая встреча ожидает нас в Санкт-Петербурге. «Зенит» зол после обидной потери двух очков в Казани с «Рубином» (2:2). Оступаться снова команда Сергея Семака не планирует. Однако в гости к «Зениту» едет ЦСКА, также претендующий на золото. И просто так победу хозяевам никто не отдаст. Тем более в последних двух встречах команд в Санкт-Петербурге в РПЛ «Зенит» не выигрывал.

🏆⚽️ 19:00: «ПСВ Эйндховен» — «Гоу Эхед Иглс», Суперкубок Нидерландов, финал

Суперкубок Нидерландов 2025 . Финал Суперкубок Нидерландов 2025 . Финал 03 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК ПСВ Эйндховен Эйндховен Не начался Гоу Эхед Иглс Девентер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая из команд станет обладателем Суперкубка Нидерландов?

В Нидерландах стартует новый сезон. И откроется он классическим матчем за Суперкубок между чемпионом и обладателем Кубка. ПСВ — большой фаворит предстоящей игры с «Гоу Эхед Иглс». Однако на старте сезона клуб из Эйндховена ещё не находится в 100-процентной форме. В этом и есть шанс аутсайдера.

ПСВ летом потерял лидера: Официально «Наполи» объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов

⚽️ 20:30: «Динамо» Махачкала — «Ахмат», РПЛ, 3-й тур

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

Ни «Динамо» Махачкала, ни «Ахмат» пока что не выигрывали в нынешнем сезоне. И есть желание переломить эту «традицию» в 3-м туре. Встреча между клубами состоится в Каспийске, на стадионе «Динамо». На своём поле махачкалинцы традиционно сильны. К тому же «Ахмат» ещё ни разу не побеждал «Динамо» в РПЛ (одна ничья, одно поражение). Завершится ли встреча успехом для хозяев и на этот раз?