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Расписание спортивных матчей 3 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Зенит» — ЦСКА, водный чемпионат мира, Формула-1 и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 3 августа: кавказское дерби в РПЛ, «Акрон» — «Спартак», «Балтика» — «Оренбург», Колесников в Сингапуре и финал мужской Лиги наций!

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Время в материале указано по Москве.

👊 2:15*: Ник Клейн — Андрей Пуляев, UFC on ESPN 71

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Не началось
Андрей Пуляев

Интрига: одержит ли Пуляев первую победу в UFC?

В ночь на 3 августа в Лас-Вегасе, США, пройдёт турнир UFC on ESPN 71. В рамках ивента свой второй поединок под эгидой промоушена проведёт российский средневес Андрей Пуляев. Его соперником станет американец Ник Клейн, который так же, как его соперник, ещё не побеждал в UFC.

Пуляев попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта осенью прошлого года. Боец, представляющий школу «Шторм» Александра Шлеменко, неудачно дебютировал в организации, уступив в дебюте решением Кристиану Лерою Данкану. А Ник Клейн, в свою очередь, в первом поединке проиграл нокаутом Мансуру Абдул-Малику. Теперь бойцы подерутся за право вернуться на победную тропу. А вот у проигравшего в этом поединке перспективы станут весьма туманными.

Интервью с Андреем Пуляевым перед боем:
«После поражения полгода работал с психологом». Откровенный разговор с Пуляевым
Эксклюзив
«После поражения полгода работал с психологом». Откровенный разговор с Пуляевым

🏐 10:00: Бразилия — Словения, Лига наций, мужчины, матч за третье место

Лига наций (м) . Матч за 3-е место
03 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Бразилия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому нужнее бронза?

Если для Словении поражение от Италии было во многом ожидаемым, то Бразилия должна быть разочарована счётом 0:3 в матче с Польшей. Латиноамериканцы, конечно, превосходят соперника по утешительному финалу по таланту, но мотивация должна быть выше у европейцев. Для Словении любая медаль — отличный результат. Кто заберёт бронзу?

Статистика Лиги наций, мужчины
Победители предварительного этапа не смогли показать свой лучший волейбол в решающий момент:
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?

🥇🏊 12:32: Прыжки в воду, чемпионат мира, мужчины, вышка, 10 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
03 августа 2025, воскресенье. 12:32 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли наши парни побороться за медали?

Руслан Терновой и Никита Шлейхер уже взяли на ЧМ-2025 серебро в синхронных прыжках. До победы россиянам не хватило буквально чуть-чуть. Не исключено, что нашим парням удастся побороться за награды и по отдельности. В полуфиналы Руслан и Никита прошли с неплохими результатами. Будем болеть!

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Терновой и Шлейхер едва не обыграли непобедимых китайцев!
Какая же драма! Терновой и Шлейхер бились с китайцами на равных, но проиграли судьям
Какая же драма! Терновой и Шлейхер бились с китайцами на равных, но проиграли судьям

⚽️ 13:30: «Акрон» — «Спартак», РПЛ, 3-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» исправится за поражение в матче с «Балтикой»?

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» разгромно уступил дома «Балтике» (0:3). От москвичей болельщики теперь ждут уверенной победы над «Акроном». Но тольяттинцы здорово начали сезон: сыграли вничью с «Крыльями Советов» и разгромили «Сочи». И дома «Акрон» способен как минимум не уступить «Спартаку». Если команда Деяна Станковича оступится снова, то давление на серба удвоится. Важный выезд для «Спартака».

Статистика РПЛ
Знакомимся с самой дорогой покупкой в истории «Спартака»:
«Спартак» объявил о рекордном трансфере в истории. Кто такой Жедсон
«Спартак» объявил о рекордном трансфере в истории. Кто такой Жедсон

🏆🏐 14:00: Польша — Италия, Лига наций, мужчины, финал

Лига наций (м) . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет Лигу наций?

У Италии чуть больше времени на восстановление, но они играли лишний сет. У Фердинандо де Джорджи здесь все лучшие, а вот у Польши многие пропускают Лигу наций. Плюс в полуфинале получил повреждение Томаш Форналь, а Вильфредо Леон никак не выйдет на свой уровень. Однако со всеми этими проблемами команда Николы Грбича не отдала ни сета в «Финале восьми». Кто же станет чемпионом?

Статистика Лиги наций, мужчины
Италия — небольшой фаворит, но и у поляков есть свои козыри:
Кто выиграет мужскую волейбольную Лигу наций? Осталось всего четыре претендента!
Опрос
Кто выиграет мужскую волейбольную Лигу наций? Осталось всего четыре претендента!

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, мужчины, спина, 50 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:02 МСК
Не началось

Интрига: ждём первого личного золота!

Климент Колесников и Павел Самусенко в полуфинале были хороши и показали лучшее время. А значит, они однозначно будут бороться за медали в финале. Более того, у нас есть шанс на первое личное золото, не зря же Колесников — рекордсмен мира на 50 м на спине.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
На 100 м Колесников неожиданно остался без медали:
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!

🥇🏊 14:59: Плавание, чемпионат мира, мужчины, комплекс, 400 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 14:59 МСК
Не началось

Интрига: что вытворит Маршан в финале?

Очевидно, что Леон Маршан выиграет эту дистанцию. Иных вариантов быть не может. Но француз явно намерен чем-то удивить. На 200 м комплексом он сокрушил мировой рекорд. Кто знает, что на этот раз вытворит олимпийский чемпион?

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Как Маршан сокрушил мировой рекорд на ЧМ?
Долгожданное золото России и рекорд Маршана. Итоги дня в плавании на ЧМ-2025
Истории
Долгожданное золото России и рекорд Маршана. Итоги дня в плавании на ЧМ-2025

🥇🏊 15:15: Плавание, чемпионат мира, женщины, комплекс, 400 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 400 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Не началось

Интрига: будет ли у Саммер Макинтош четвёртое золото ЧМ?

У талантливой канадки на ЧМ-2025 уже три золота: 400 м вольным стилем, 200 м комплексом и 200 м баттерфляем. Единственная дистанция, где Саммер осталась без победы, — 800 м вольным стилем. Сможет ли к своей заключительной дистанции Макинтош оправиться от болезненного поражения?

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Лишь Кэти Ледеки смогла одолеть Макинтош:
Самый зрелищный финал ЧМ-2025 выиграла американка. Борьба была потрясающей!
Самый зрелищный финал ЧМ-2025 выиграла американка. Борьба была потрясающей!

🥇🏊 15:33: Плавание, чемпионат мира, мужчины, эстафета, комплекс, 4х100 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:33 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у россиян взять ещё одну медаль?

На ЧМ-2025 в эстафетах россияне взяли уже две медали: золото и серебро. Правда, все награды были добыты в микстах. Теперь у наших есть шанс попасть в тройку призёров в мужской комбинированной эстафете. Всё будет зависеть от состава!

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
В эстафетах нашим нет равных!
Эстафета — точно наше всё! Россия взяла серебро чемпионата мира — 2025 с рекордом
Эстафета — точно наше всё! Россия взяла серебро чемпионата мира — 2025 с рекордом

⚽️ 15:45: «Балтика» — «Оренбург», РПЛ, 3-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли чья-то беспроигрышная серия?

«Балтика» и «Оренбург» здорово начали нынешний сезон. Калининградцы разгромили «Спартак» и сыграли вничью с московским «Динамо». «Оренбург» набрал по одному очку с ЦСКА и махачкалинским «Динамо». Но впереди у команд очная встреча. Высока вероятность, что один из клубов потерпит первое поражение в сезоне. За «Балтику» — домашнее поля и нынешняя форма. Однако «Оренбург» уже показал, что готов «кусаться» с любым соперником.

Статистика РПЛ
Один из главных героев «Балтики» на старте сезона:
Новое имя в РПЛ! Саусь — герой сенсаций «Балтики» со «Спартаком» и «Динамо»
Новое имя в РПЛ! Саусь — герой сенсаций «Балтики» со «Спартаком» и «Динамо»

🏎 16:00: Формула-1, этап 14, Гран-при Венгрии, гонка

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: ждать ли ещё одной сенсации и такой же плотности?

Квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1 подарила нам сенсационного обладателя поул-позишен в лице Шарля Леклера и невероятную плотность: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились всего в 130 тысячных секунды. Всё это обещает невероятно интригующую гонку, но многое будет зависеть от старта (не вырвутся ли «Макларены» вперёд) и погоды – не исключено, что в воскресенье «Хунгароринг» зальёт дождь. Давайте верить, что Ф-1 максимально ударно уйдёт на летнюю паузу!

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й

⚽️ 18:00: «Зенит» — ЦСКА, РПЛ, 3-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» потеряет очки во втором туре подряд?

Крутейшая встреча ожидает нас в Санкт-Петербурге. «Зенит» зол после обидной потери двух очков в Казани с «Рубином» (2:2). Оступаться снова команда Сергея Семака не планирует. Однако в гости к «Зениту» едет ЦСКА, также претендующий на золото. И просто так победу хозяевам никто не отдаст. Тем более в последних двух встречах команд в Санкт-Петербурге в РПЛ «Зенит» не выигрывал.

Статистика РПЛ
Важная история нынешнего лета для «Зенита»:
Глушенкову в «Зените» надо перестроиться. Не на поле — в голове
Глушенкову в «Зените» надо перестроиться. Не на поле — в голове

🏆⚽️ 19:00: «ПСВ Эйндховен» — «Гоу Эхед Иглс», Суперкубок Нидерландов, финал

Суперкубок Нидерландов 2025 . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд станет обладателем Суперкубка Нидерландов?

В Нидерландах стартует новый сезон. И откроется он классическим матчем за Суперкубок между чемпионом и обладателем Кубка. ПСВ — большой фаворит предстоящей игры с «Гоу Эхед Иглс». Однако на старте сезона клуб из Эйндховена ещё не находится в 100-процентной форме. В этом и есть шанс аутсайдера.

ПСВ летом потерял лидера:
Официально
«Наполи» объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов

⚽️ 20:30: «Динамо» Махачкала — «Ахмат», РПЛ, 3-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

Ни «Динамо» Махачкала, ни «Ахмат» пока что не выигрывали в нынешнем сезоне. И есть желание переломить эту «традицию» в 3-м туре. Встреча между клубами состоится в Каспийске, на стадионе «Динамо». На своём поле махачкалинцы традиционно сильны. К тому же «Ахмат» ещё ни разу не побеждал «Динамо» в РПЛ (одна ничья, одно поражение). Завершится ли встреча успехом для хозяев и на этот раз?

Статистика РПЛ
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