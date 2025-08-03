Ахметов — боль «Зенита» и ЦСКА. Неужели всё сломала травма в матче с будущим чемпионом?

Сегодня Ильзат Ахметов мог выйти на поле в составе ЦСКА. Представим сюжет, при котором в июле 2022 года он не покидает клуб в статусе игрока ротации с непонятными перспективами, а продлевает соглашение. Перерождается и становится для команды кем-то вроде Ивана Облякова, которого уже можно назвать местной легендой. Получает время, играет в составе и проводит несколько лет в статусе лидера. Но этого не случилось – хавбек ушёл в «Краснодар» свободным агентом. К слову, в ЦСКА, судя по официальным сообщениям, вели переговоры о продлении соглашения. Однако не срослось.

Сегодня Ильзат Ахметов мог выйти на поле в составе «Зенита». Ведь согласитесь, полтора года назад этот трансфер из «Краснодара» пусть и вызывал вопросы, но точно не провоцировал негатив. Игрок с адекватной репутацией, так ещё и с российским паспортом. Ожидалось точно что-то большее, чем шесть матчей до конца сезона-2023/2024. И статус если не лидера, то хотя бы крепкого игрока ротации. Периодическая игра в старте, частый выход на замену и неплохая статистика. Увы.

Однако сегодня Ильзат Ахметов не сыграет ни за одну из команд. Он не заявлен за «Зенит» и, вероятно, финализирует вопросы либо с арендой, либо с полноценным трансфером. Говорили об интересе «Крыльев Советов», но без конкретики. Так был ли момент, после которого всё в карьере Ильзата пошло не так?

Возможно, да. И, что символично, он случился как раз в матче ЦСКА и «Зенита». Для этого нам нужно переместиться в 2018 год. Это был первый полноценный сезон Ильзата в московском клубе. И, как выяснится позже, самый насыщенный с точки зрения игрового времени – 1798 минут в МИР Российской Премьер-Лиге и 302 – в Лиге чемпионов. Но с некоторыми парадоксами. С 5-го тура сезона-2018/2019 Ахметов – игрок стартового состава ЦСКА. Ничего не меняется и к 14-му, когда в гости приехал «Зенит».

К 31-й минуте москвичи уже закидали сопернику пару мячей (Ильзат ассистировал на первый гол Фёдору Чалову), мяч в центре поля, и, казалось, случилась обычная борьба. Ахметов столкнулся с Себастьяном Дриусси, после чего рухнул на газон. И не смог подняться. Судья остановил встречу, на поле вынесли носилки, и на них же транспортировали игрока в раздевалку. Чуть позже выяснилось – у полузащитника повреждение плеча.

Вроде бы ничего страшного. Ахметов пропустил оставшиеся три матча до зимней паузы. Однако уже к весне был готов. И 11 из 12 встреч второй части сезона в РПЛ начал в стартовом составе, одну игру пропустил из-за перебора жёлтых. Вышло всего с одним ассистом (в 30-м туре), но зато с полным доверием тренера. Казалось, что же пошло не так? Здесь важно привести цитату самого игрока уже из июня 2020 года. Он признаётся – несмотря на присутствие в составе, чувствовал себя совсем не идеально.

Ильзат Ахметов полузащитник ЦСКА «К сожалению, почти полтора года травма плеча не давала играть на 100%. Из-за неё я пропустил первый вызов в сборную. А во время нескольких матчей РПЛ плечо вылетало в самый разгар игры. В последнее время проблема беспокоила всё сильнее. Упражнения на закачку уже мало помогали. Посоветовались с руководством и решили сделать операцию. Благодарен тренерскому и медицинскому штабам за поддержку в этом вопросе. Очень важно, когда в такие моменты клуб с тобой солидарен. Всё прошло успешно, скоро буду как новенький. Спасибо всем, кто переживал!»

Но как новенький Ильзат, видимо, не стал. Конечно, странно связывать все последующие события только с этой травмой, однако количество игрового времени стало пропорционально падать. Единственный всплеск – сезон-2022/2023 в «Краснодаре». Но и то условный. 10 матчей в стартовом составе за сезон и 17 выходов на замену в чемпионате России. Потом – финальный переход к роли игрока ротации. И трансфер в «Зенит».

Фан-факт: нынешний сезон для Ахметова, если он найдёт себе команду и сыграет хотя бы минуту, станет 12-м в РПЛ. Для сравнения, столько же у Дмитрия Баринова. На один больше – у Романа Зобнина. Сильно впереди только Игорь Акинфеев, Артём Дзюба, Сергей Песьяков, Ризван Уциев и Сергей Петров – то есть люди заметно старше. При этом Ильзату всего 27 лет. При желании он может догнать и перегнать некоторых из списка.

О Европе уже вряд ли идёт речь. Но на уровне РПЛ Ахметов наверняка может быть полезен. Главное – обойтись без травм. И кто знает, может, ещё и в каком-то российском топе с учётом обновления лимита поиграть удастся.