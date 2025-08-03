Рекорд Англии, алмаз Клоппа и король финалов. Топ-5 трансферов «Ливерпуля» и «Ньюкасла»

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» – соавторы главного не случившегося (пока) трансфера этого лета. Может, ещё договорятся. Александер Исак застрял между клубами. Он мечтает перейти в «Ливерпуль», но его контракт с «Ньюкаслом» никуда не делся.

Исак не хочет возвращаться в «Ньюкасл». Была информация, что он тренируется со своим бывшим клубом – «Реалом Сосьедад». Также пишут, что «Ливерпуль» уже согласовал со шведом контракт. Однако договориться с «Ньюкаслом» пока не получается. Затык, в частности, может быть связан с тем, что «Ньюкасл» не готов отпустить Исака до тех пор, пока не найдёт ему замену.

Вообще, у «Ливерпуля» и «Ньюкасла» богатая история трансферных взаимоотношений. До Исака клубы провернули не одну сделку. Некоторые из них были очень большими. Вашему вниманию – пять главных трансферов между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом»! Пока идёт диалог по Исаку, вспомним тех, насчёт кого у клубов получилось договориться.

Самый дорогой англичанин

Энди Кэрролл – одна из двух самых известных косичек английского футбола. Вторая – Дэвид Симэн. Но если Симэн не играл ни за «Ливерпуль», ни за «Ньюкасл», то Кэрролл засветился и там, и там. В «Ньюкасл» он заходил даже дважды. Сперва – совсем молодым, когда выпустился из академии. А затем – уже годы спустя, когда футбольная жизнь его как следует помотала.

В январе 2011-го Кэрролл стал самым дорогим английским футболистом в истории. «Ливерпуль» пировал на деньги, вырученные от продажи Фернандо Торреса в «Челси» (€ 58 млн). € 41 млн мерсисайдцы отправили «Ньюкаслу» за Кэрролла, а ещё € 26,5 млн – «Аяксу» за Луиса Суареса. На презентации они позировали вместе, однако их судьбы в «Ливерпуле» сложились абсолютно по-разному.

Энди Кэрролл и Луис Суарес на презентации в «Ливерпуле» Фото: Alex Livesey/Getty Images

В первой части сезона-2010/2011 Кэрролл в АПЛ настрелял за «Ньюкасл» 11 мячей и отдал восемь голевых передач. Своими габаритами и дикой энергией в единоборствах он доводил до паники защитников команд-соперников. Болельщики «Ньюкасла» видели в нём реинкарнацию Алана Ширера – с поправкой на разницу в причёсках. У Энди залетало буквально всё. Он либо забивал головой, либо прошивал вратарей рабочей левой.

За остаток чемпионата, уже в составе «Ливерпуля», Кэрролл отличился всего дважды. Причём оба гола он забил в одном матче – с «Манчестер Сити». Пока Суарес каждым действием влюблял в себя ливерпульских фанов, Кэрроллу всё чаще припоминали, как много за него заплатили.

В следующем сезоне сильно лучше не стало. Да, Кэрролл помог «Ливерпулю» выиграть Кубок лиги (для того «Ливерпуля» это было существенно!), забил «Челси» в проигранном финале Кубка Англии (1:2), а ещё – в дерби «Эвертону». Но тем не менее от самого дорогого английского игрока в истории ждали много-много большего.

«Ньюкасл», к слову, потерю Кэрролла почти не заметил. Клуб пригласил двух нападающих из Сенегала – Демба Ба и Паписса Сиссе. Оба отлично себя проявили, и по итогам сезона-2011/2012 «Ньюкасл» финишировал выше «Ливерпуля» и пробился в еврокубки.

За полтора сезона в «Ливерпуле» Кэрролл сыграл 58 матчей и забил 11 мячей. Летом 2012-го мерсисайдцы отправили его в «Вест Хэм»: сначала – в аренду, а затем – с концами (за € 17,5 млн). Энди выдал несколько крепких сезонов, однако топ-форвардом так и не стал. Потом были возвращение в «Ньюкасл» и лишь один гол за два сезона в АПЛ. А дальше Кэрролл пустился в путешествие по лигам.

После выступлений за «Вест Бромвич» и «Рединг» в Чемпионшипе Энди уехал во французскую Лигу 2 – в «Амьен». Но это было только начало антихайпа. Из «Амьена» Кэрролл отправился в «Бордо», который лишили профессионального статуса и опустили в четвёртый дивизион из-за финансовых проблем.

Энди Кэрролл в «Бордо» Фото: AP/TASS

Некогда самому дорогому английскому футболисту выписали зарплату € 3,5 тыс. в месяц. Кэрролл даже говорил, что «игра за «Бордо» стоит ему денег». Видимо, за что-то приходилось платить из своих. Энди получил народную любовь, поиграл на маленьких аутентичных стадионах, забил 11 мячей – и на этом закончил французское приключение.

С момента трансфера Кэрролла из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» прошло много лет. Оба клуба изменились до неузнаваемости. «Ливерпуль» вернул себе титулы АПЛ и Лиги чемпионов. А «Ньюкасл» под чутким саудовским руководством постепенно закрепляется вверху английской таблицы. Клуб дважды за последние три года вышел в ЛЧ, а ещё взял Кубок лиги – первый серьёзный трофей с середины прошлого века.

Неизменно одно: Кэрролл всё ещё играет! Летом 36-летний нападающий подписался с «Дагенем энд Редбридж» из шестого английского дивизиона. Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то – вечно. Кэрролл и его знаменитая косичка всё ближе и ближе к третьей категории.

Из Чемпионшипа — к победе в ЛЧ!

Сезон-2015/2016 сложился для «Ливерпуля» и «Ньюкасла» неудачно. «Касл» всадил больше € 100 млн за два трансферных окна и благополучно вылетел в Чемпионшип. А «Ливерпуль» занял восьмое место в АПЛ и проиграл финал Лиги Европы.

Тем не менее именно тогда, с октября 2015-го, Юрген Клопп начал строить команду, которая годы спустя выиграет Лигу чемпионов и вернёт себе чемпионский титул в Англии. При чём здесь «Ньюкасл»? А при том, что летом 2016-го, после вылета «сорок» в Чемпионшип, «Ливерпуль» заполучил игрока, который стал важнейшим элементом «золотой» команды Клоппа.

Лучшим бомбардиром «Ньюкасла» в АПЛ-2015/2016 стал центральный полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Он забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. И это – при живых Александаре Митровиче, Айосе Пересе, Паписсе Сиссе и даже Сейду Думбия! Вейналдума купили у ПСВ, и нидерландец очень ярко ворвался в чемпионат Англии.

Жоржиньо Вейналдум в «Ньюкасле» Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Умение врываться куда нужно и когда нужно – главный навык Жоржиньо. Он отлично пользовался им в «Ньюкасле» и затем продолжил делать это в «Ливерпуле». Всего за € 27,5 млн Клопп получил игрока, который дал ему целый вагон энергии и отлично закрыл позицию в центре поля.

В «Ливерпуле» Вейналдум был не так результативен, как в «Ньюкасле» (22 гола в 237 встречах). Но, во-первых, его работа заключалась в другом. И без него было кому забивать. А во-вторых, голы «на века» у Вейналдума в «Ливерпуле» всё равно есть. В великом полуфинале ЛЧ с «Барселоной», например. Жоржиньо вышел на замену вместо Эндрю Робертсона и забил два мяча за две минуты. Сначала – ногой после передачи Трента. А затем – головой после навеса Шакири. Оба раза нидерландец использовал свой главный скилл – прорыв.

После «Ливерпуля» карьера Вейналдума пошла на спад. Был сезон в «ПСЖ» с ранним вылетом из ЛЧ от «Реала». Потом – год в «Роме», который омрачила тяжёлая травма. Вскоре после перехода Вейналдум получил перелом большеберцовой кости на тренировке. Из-за этого он пропустил чемпионат мира в Катаре.

Последние два сезона Вейналдум провёл в Саудовской Аравии – в клубе «Аль-Иттифак». Там он успел поработать с важнейшим для «Ливерпуля» человеком – Стивеном Джеррардом. Стиви Джи – абсолютная легенда «красных». Вейналдуму при всех его заслугах никак с ним не сравниться. Но зато у Жоржиньо есть то, чего нет у Джеррарда. У него есть медаль, о которой когда-то громко сказал Робин ван Перси.

Больше чем футбол

Испанцы, которые перебирались в Англию в середине 2010-х, чаще всего ехали в «Ливерпуль» к Рафаэлю Бенитесу. Однако Хосе Энрике оказался нетипичным испанцем. Летом 2007-го он перешёл из «Вильярреала» в «Ньюкасл» и оказался в твёрдых натруженных тренерских руках Сэма Эллардайса. В итоге «Ньюкасл» стал главной командой в карьере Энрике. Левый защитник поиграл и в Премьер-лиге, и в Чемпионшипе. Суммарно набралось 129 матчей.

Хосе Энрике в «Ньюкасле» Фото: Matthew Ashton/AMA/Corbis via Getty Images

Летом 2011-го «Ливерпуль» провёл трансферную кампанию, от которой болельщики, вероятно, вздрагивают до сих пор. Более чем за € 20 млн из «Астон Виллы» пришёл Стюарт Даунинг. С надеждой укрепить центр поля взяли Чарли Адама из вылетевшего «Блэкпула». Из Уругвая выписали считавшегося талантливым центрального защитника Себастьяна Коатеса. Плюс подписали возрастных Крэйга Беллами и вратаря Дони.

Спойлер: команду в итоге не усилил никто. Даунинг оказался самым стабильным, отыграл почти 100 встреч. Но тот факт, что Даунинг был востребован в «Ливерпуле», гораздо больше говорит о тогдашнем состоянии «Ливерпуля», чем о каких-то супердостоинствах Стюарта.

На этом фоне трансферы Хосе Энрике и Джордана Хендерсона, которые также случились летом 2011-го, выглядят блестящими. Хендо вообще стал игроком на годы, дослужился до капитана и помог выиграть большие титулы, когда пришёл Клопп. А Энрике, пускай и не добился таких успехов, просто хорошо делал свою работу. Во всяком случае, потраченные на него € 8 млн отработал.

В «Ливерпуле» испанец задержался дольше Энди Кэрролла, который чуть ранее приехал из «Ньюкасла» за гораздо более серьёзные деньги. До красивого числа 100 в графе «матчи» Энрике не хватило всего одного. Он остановился на 99. Вместе с Кэрроллом Хосе помог «Ливерпулю» взять Кубок лиги в 2012 году. После этого до прихода Клоппа команда сидела без трофеев.

Энрике мог отыграть за «Ливерпуль» гораздо больше, если бы не хронические проблемы с коленом. Последние годы в Англии он почти не выходил на поле, а только лечился. В 2016-м испанец на сезончик заехал в «Сарагосу», побегал в Сегунде и закончил в 31 год. Комментарий был простой и понятный: «Я не хочу быть инвалидом, когда мне будет 40 или 50».

Хосе Энрике в «Ливерпуле» Фото: PA Images via Getty Images

Однако главные трудности со здоровьем случились у Энрике уже после завершения карьеры. В 2018-м у него диагностировали рак. Обнаружили редкий вид опухоли – хордому. Была девятичасовая операция. Врачи допускали, что Энрике может лишиться зрения. Тогда испанца сильно поддержал бывший партнёр по «Ньюкаслу» Хонас Гутьеррес. Он победил рак во время карьеры и смог вернуться на поле.

Энрике тоже вылечился! Он сообщил об этом в 2019-м. Опухоль удалили, и зрение испанец не потерял. Это главная победа в его жизни, в миллиард раз важнее каких-то кубков и вообще важнее футбола.

Браво, Хосе Энрике! Здоровья! Здоровья! И ещё раз – здоровья!

Король финалов из Германии

Последний на данный момент немецкий футболист в «Ньюкасле» – Лорис Кариус. В «Ливерпуле» он, кстати, тоже был. И запомнился гораздо сильнее, чем в «Касле». Причём запомнился не только фанам «Ливерпуля», но и всему футбольному миру.

Впрочем, к мерсисайдцам ещё вернёмся. Пока – о «Ньюкасле» и немцах. Последним футболистом из Германии до Кариуса в «Касле» был Дитмар Хаманн. Он приехал летом 1998-го в статусе игрока сборной и с полутора сотней матчей в составе «Баварии» за плечами. Приехал он к Кенни Далглишу – но тот быстро покинул «Ньюкасл». На его место заступил Руд Гуллит, который до этого был играющим тренером в «Челси».

Это была авантюра. «Ньюкасл» стал первым местом, где Гуллит как главный тренер получил возможность поставить «сексуальный футбол», о котором он так любил говорить. Насколько сексуально играл «Касл», каждый пускай решает сам. Факт в том, что команда не вылетела из АПЛ и была в шаге от победы в Кубке Англии. Лишь в финале банда Гуллита с Хаманном в составе проиграла «Манчестер Юнайтед».

Дитмар Хаманн — новичок «Ливерпуля» Фото: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

Рууд лишился работы уже в начале следующего сезона – после 5-го тура. А Хаманн начал сезон-1999/2000 в «Ливерпуле». За него заплатили серьёзнейшие по тем временам € 12 млн. Вообще, тем летом мерсисайдцы очень серьёзно укрепились. Помимо Хаманна, в команду пришли Владимир Шмицер и Сами Хююпя. Впоследствии эти трое помогут «Ливерпулю» взять и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА.

Хаманн вместе со Шмицером и Хююпя поучаствовал в двух сумасшедших еврофиналах. В 2001-м «Ливерпуль» Жерара Улье в дополнительное время обыграл «Алавес» в финале Кубка УЕФА – 5:4. А в 2005-м был великий стамбульский финал ЛЧ. Хаманн вышел на замену в перерыве и отдал голевой пас Шмицеру. 0:3 превратились в 3:3, дальше – серия пенальти (первый удар «Ливерпуля» нанёс как раз Хаманн – и забил) и великая победа команды Рафаэля Бенитеса.

Кубок Англии, который не получилось выиграть с «Ньюкаслом», Хаманн взял с «Ливерпулем», причём дважды. И реванш у «МЮ» в матче за трофей Дитмар тоже взял. И тоже дважды! Сначала – в 2001-м, в матче за Суперкубок. А затем – в 2003-м, в финале Кубка лиги.

Для полной картины Хаманну не хватило лишь победы в АПЛ и титула в сборной. Оба эти гештальта могли быть закрыты в 2002 году. Но – не сложилось. «Ливерпуль» стал вторым в чемпионате, пропустив вперёд «Арсенал». А сборная Германии в финале чемпионата мира уступила бразильцам.

И тем не менее Хаманн – очень уважаемая фигура и в немецком футболе, и в «Ливерпуле». За мерсисайдцев он суммарно отбегал аж 283 встречи! После этого за клуб играли футболисты из Германии, однако цифр Хаманна не повторил никто. Ближайший – Эмре Джан. 167 матчей – очень уважаемый показатель. Но до Хаманна далеко. Теперь посмотрим, как близко к Дитмару подберётся Флориан Вирц.

Жертва Майкла Оуэна

Прямо сейчас «Ливерпуль» – действующий чемпион Англии. Перед этим была «ковидная» победа при Юргене Клоппе в 2020-м. А до этого «Ливерпуль» не выигрывал АПЛ ни разу! До Клоппа последний чемпионский титул брали только в 1990-м, когда АПЛ ещё не было в помине.

Одной из звёзд «золотого» «Ливерпуля» до появления АПЛ был Джон Барнс. Он перешёл из «Уотфорда» в 1987-м и отыграл за «красных» 10 лет. На его счету два чемпионских титула, два Кубка Англии, три Суперкубка и один Кубок лиги.

Джон Барнс в «Ливерпуле» Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

После 10 лет и 406 матчей Барнс, который играл в центре и на флангах атаки, покинул «Ливерпуль». К тому моменту он был уже не юн – ему было почти 34. Плюс подпирала молодёжь. В двери основы вовсю стучался Майкл Оуэн. Робби Фаулер и Стив Макманаман уже находились в прайме. Также «Ливерпуль» вернул из Италии опытного мастера Пола Инса. Барнс наверняка не остался бы без игровой практики, однако, вероятно, ему пришлось бы перейти из «стартеров» в резервисты.

Джон на это не согласился и отправился в «Ньюкасл». Там англичанина ждал самый главный тренер в его карьере – Кенни Далглиш. Он возглавил «Касл» по ходу сезона-1996/1997 и едва не привёл команду к чемпионскому титулу. Выше финишировал только «Манчестер Юнайтед». А «Ливерпуль» с Барнсом в составе стал лишь четвёртым. Так что, отправившись в «Ньюкасл», Джон пошёл на повышение.

Продлить сказку в «Ньюкасле» у Далглиша, правда, не получилось. Не помог даже Барнс. Когда-то они великолепно работали в «Ливерпуле», выиграли много титулов, Джон постоянно забивал. Но в «Ньюкасл» нападающий приехал уже ветераном.

Он забил семь мячей. В том числе отличился в матче с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Это был дебют «Ньюкасла» в главном евротурнире. Соперниками по группе, помимо «Динамо», стали «Барселона» и ПСВ. «Ньюкасл» обыграл «Барсу» с Луишем Фигу, Ривалдо и Луисом Энрике, дважды отобрал очки у победителя группы – «Динамо» (победа и ничья). Однако выйти в плей-офф англичане не смогли. Они стали только третьими.

Джон Барнс и Кенни Далглиш в «Ньюкасле» Фото: PA Images via Getty Images

При этом «Ньюкасл» с Барнсом и Далглишем мог взять большой трофей. Команда дошла до финала Кубка Англии. Этот титул «Касл» не выигрывал с 1955 года. В финале была заруба с «Арсеналом», и набравшая силу команда Арсена Венгера оказалась сильнее – 2:0. Барнс вышел в концовке и уже не мог ничего изменить.

В начале следующего сезона Кенни Далглиш ушёл из «Ньюкасла» и уступил место Руду Гуллиту. Вскоре ушёл и Барнс. В середине сезона-1998/1999 он перебрался в «Чарльтон». За полгода Джон ни разу не забил, и команда вылетела из АПЛ. Тут-то Барнс и решил закончить. 35 лет, уже многое позади – пора на покой.

Последний этап карьеры в «Чарльтоне» вышел неудачным. Однако кое-что приятное там всё-таки было. Например, победа над «Ливерпулем» 1:0. Барнс вышел на замену, через две минуты «Чарльтон» забил и удержал победный счёт. Спастись от вылета та победа не помогла. Но, нет сомнений, Барнсу было очень важно и приятно обыграть свою бывшую команду. Особенно с учётом того, что на поле были все те, кто когда-то вытеснил его из состава, – Оуэн, Фаулер, Макманаман и Инс.