Раков просто разрывает РПЛ! Теперь сделал 2+1 — и «Крылья» разгромили «Ростов»

В первом матче 3-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Ростов» уступил дома «Крыльям Советов». Команда Джонатана Альбы ужасно начала чемпионат – с трёх поражений подряд. И это без учёта проигрыша в кубковом турнире «Спартаку».

У «Ростова» отсутствовал травмированный Чистяков, и испанский тренер хозяев Альба опять поставил в центр обороны номинального флангового защитника Ваханию. При этом, что любопытно, штатный центрбек Прохин играл опорника. Ростовчане высоко держали линию обороны и прессинговали, а «Крылья Советов» пытались поймать соперника на ошибке при помощи длинных передач. Новый бомбардир самарцев Раков в течение стартовых двух минут дважды залез в офсайд.

Фан-сектор «Крыльев Советов» подготовил к этому матчу оригинальный баннер «В Ростов со своими раками». Было бы понятно, на кого они намекали, даже если бы на полотне не красовалось фото арендованного нападающего «Локомотива». Раков с Марином открывались в свободные зоны в роли форвардов в полуфлангах и на флангах, а третий участник атакующего трио самарцев Рахманович действовал в центре, но чаще чуть-чуть из глубины.

Вадим и сегодня оправдал надежды болельщиков «Крыльев Советов», превратив в гол первый же удар в створ в ростовской встрече. Сработала идея Магомеда Адиева. Но какой же простой, если не сказать глупый гол пропустили хозяева! Песьяков напомнил Ростову-на-Дону, насколько он хорош в игре ногами: обидел свою бывшую команду, начав атаку предголевой передачей. Его длинный точный вынос отрезал большинство игроков «Ростова», а в обороне у хозяев ещё и Лангович грубо ошибся – плохо выбрал позицию, не сумел перехватить мяч. «КС» вылетели «три в два», Печенин ассистировал, а Раков забил ударом низом, решив эпизод двумя касаниями.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» выглядел потерянным, игра не клеилась. Только в середине первого тайма команда Альбы впервые пробила в створ – Прохин зарядил из-за штрафной. Впрочем, на исходе получаса «Крылья Советов» едва не подставил Рахманович, зачем-то придержавший за футболку Голенкова на стандарте у своих ворот. Егор почувствовал захват – свалился в штрафной. От пенальти гостей спасла проверка эпизода на «вне игры». Оказалось, Голенков немного забрался в офсайд. Лишь перед перерывом ростовчане поддавили самарцев, создали голевой момент за счёт примитивного заброса, подбора и двоечки в штрафной, однако Комаров из убойной позиции пробил прямо в Песьякова.

Интересно, что в первом тайме Раков всего однажды встретился с мячом в чужой штрафной – когда забивал. А через 10 минут после перерыва Вадим организовал ещё один гол в ворота Ятимова, даже не заходя в его владения. Отдал голевую передачу с углового. «Крылья Советов» уверенно провели первые минуты после перерыва. Неплохо контролировали мяч, заставляя хозяев тратить энергию на отбор. А на стандарте здорово сыграл центральный защитник Божин, который забил головой из-под главного неудачника этого матча Ланговича.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Очевидно, нынешнему «Ростову» недостаёт таких лидеров, какими были Глебов, Осипенко и Комличенко. Кажется, к этой роли больше остальных готов Голенков. Егор выигрывал множество единоборств у тройки защитников «Крыльев Советов» и всё же нашёл свой шанс. На гол уроженца Самарцы Божина ответил голом уроженец Самары Голенков: здорово развернулся, находясь под опекой защитника, и пробил после скидки Мохеби. Затем извинился жестом перед бывшим клубом – не праздновал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако Голенков вернул интригу к жизни только на восемь минут. Вскоре Раков оформил дубль! «Крылья Советов» поймали ростовчан в переходной фазе. Свежий Витюгов классно развернул атаку в центре поля, также вышедший на замену Рассказов ассистировал, а Ракову и тут хватило пары касаний. Мяч после удара пролетел между ног… Ланговичу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Последние вопросы об исходе матча исчезли, когда Мелёхин заработал вторую жёлтую карточку за фол на Витюгове. Более того, вскоре именно Витюгов превратил победу «Крыльев Советов» в крупную. Эта атака самарцев началась на сей раз с аута, после чего команда Адиева разыграла тонкую комбинацию на третьего – свободного Олейникова. Тот сделал пас на фланг Рассказову, а правый защитник записал на свой счёт второй голевой пас.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья Советов» как минимум на несколько часов поднялись на первое место в таблице – у команды Адиева семь очков после трёх туров.