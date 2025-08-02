Жаль, мало кто вживую увидел четыре мяча за 12 минут. «Локо» — на первом месте, а Пиняев вышел — и сразу забил.

Сумасшедшая перестрелка «Локо» и «Пари НН»! Ну а у Батракова — новый гениальный гол. Видео

«Пари НН» из-за ремонта собственного стадиона снова провёл домашний матч в чужой локации: с «Краснодаром» играли в Казани, теперь сошлись с «Локомотивом» в Грозном. Антураж встречи при практически полном отсутствии болельщиков напоминал о временах «Химок» в РПЛ. Выкрики (понятно, не всегда цензурные) тренеров и футболистов в трансляции слышались так, будто они находятся прямо перед тобой.

Зрители из Нижнего Новгорода не увидели две топ-команды. А «Пари НН» — ни одного очка в таблице.

«Локо» начал гораздо живее и за 10 минут заработал три угловых. При этом первый голевой момент создали нижегородцы. Сработала динамовская связка: Лесовой технично покатил пяткой на Грулёва, и Митрюшкин потащил удар Вячеслава с близкого расстояния.

Ещё, качнув Баринова, на ударную позицию вырывался Босельи. Неплохо издали заряжал Лесовой. «Пари НН» после стартового натиска москвичей пришёл в себя и показал класс в атаке. Впрочем, во встрече с «Краснодаром» команда Алексея Шпилевского тоже эпизодами выдавала уровень, а потом устроилась на 0:3.

Вот и здесь на 29-й минуте Бакаев получил простор на правом фланге, проник в штрафную и отдал в центр, куда набежал и в касание исполнил казнь Воробьёв. Проигрывать конкуренцию Комличенко Дмитрий совсем не был намерен.

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«Локомотив» тут же понёсся забивать вновь. Однако преимущество не реализовал – и едва не был за это наказан. Спасибо Митрюшкину, который грамотно сократил дистанцию и остановил рванувшего на ворота после шикарного заброса Кастильо Олусегуна. 1:0 к перерыву — огромная заслуга именно Антона.

На вторую половину вышли Каккоев и дебютант «Локо» Рамирес. Михаил Галактионов и так анонсировал выход экс-футболиста «Краснодара», тут ещё и Ненахов посадил себя на карточку прямо вслед за стартовым свистком.

Ну а чудеса Митрюшкина вновь продолжились. Босельи великолепно пальнул со стандарта — Антон в красивом прыжке перевёл мяч в перекладину. А через несколько минут выиграл ближнюю дуэль у Олусегуна! Дальше же вообще начался концерт.

Во-первых, Батраков обработал находящийся в воздухе мяч и щёчкой с лёта вонзил его в дальнюю девятку! Каков гений!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И «Локомотив» моментально вручил подарок! Морозов неудобно скинул Митрюшкину. Антон опешил и слабо вынес прямо на Грулёва. Есть первый гол «Пари НН» в нынешнем сезоне! Но тут же поднявшийся с лавки Пиняев ускользнул от Каккоева, закрутив в дальний угол. Вот это перестрелка!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сергей вообще мог быстрый дубль оформить, но угодил в штангу. Забей он, и исход был бы предрешён. Вместо этого разница сократилась до минимальной! Уж очень хорош Олусегун. Руденко с Сильяновым не помешали нигерийцу пройти в лицевую и прострелить. Следом экс-краснодарец не дал Митрюшкину прижать мяч, и Весино среагировал на отскок. 2:3!

Большинство наверняка предпочло увидеть в прямом эфире параллельную встречу «Краснодара» с «Динамо». Если боитесь спойлеров, не читайте следующее предложение. Там, если что, был забит только один гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке мяч в центре поля вообще не задерживался. Поставить точку могли и те, и другие. Но в итоге на том и закончили. Получилось весьма ярко и карнавально. Даже жаль, что на стадионе мало кто это увидел.

У «Локомотива» три победы в РПЛ из трёх возможных на старте сезона. Далее — дерби со «Спартаком». Если и там соперник капитулирует, получится весомая заявка как минимум на медали. «Пари НН» же исключительно уступает. Тем не менее по качеству атакующей игры записывать нижегородцев в однозначные аутсайдеры пока не хочется.