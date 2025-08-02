Монструозный гол Кордобы! «Прибил» «Динамо» в концовке — есть первое поражение Карпина

Мы уже стали привыкать к матчам между «Краснодаром» и московским «Динамо» в последнем туре МИР Российской Премьер-Лиги. Но на сей раз команды встретились на юге России фактически на старте сезона. По качеству и эмоциям эта игра оказалась далека от последних «золотых», а бело-голубые потерпели первое поражение под руководством Валерия Карпина.

Реакция на стартовый состав «Динамо» – удивление! В основе бело-голубых не оказалось Бителло, а также пары центральных защитников Осипенко – Фернандес из прошлого тура РПЛ. Оказалось, что эти трое пропускают встречу по решению медицинского штаба клуба, а вместе с ними ещё и Лаксальт с Маухубом. В сложившихся обстоятельствах Карпин поставил в центр обороны Кутицкого с Маричалем, а на позицию опорного полузащитника – Александрова. Кроме того, за «Динамо» дебютировал новичок Рубенс в роли левого защитника.

Болельщики ждали интересный футбол претендентов на чемпионский титул, но увидели не яркую игру, а мощную рубку. «Краснодар» действовал максимально просто, попадая под динамовский прессинг – Агкацев и защитники отправляли посылки (длинные передачи) Кордобе. В целом бело-голубые неплохо справлялись с этим, правда, Кутицкий в нескольких эпизодах действовал неуверенно. Однажды придержал колумбийца, рвавшегося к воротам. Краснодарцы требовали зафиксировать фол, однако судья Абросимов с ними не согласился. Выписал жёлтую только Мураду Мусаеву. К слову, в первом тайме на «горчичник» за споры с рефери присел и его коллега Карпин.

Большое количество единоборств отняло у игры зрелищность. По такому футболу выпал, например, Батчи, который ни разу не коснулся мяча до того момента, когда команды уходили на водопой (то есть за полтайма). Рубенс хорошо закрывал эту зону. Опасности атакам команд не хватало, а голевые моменты вообще отсутствовали. Первый удар на 16-й минуте нанёс как раз бразильский дебютант москвичей – издали, неточно.

Происходившее на поле можно было описать фразой «нашла коса на камень». До перерыва «Краснодар» нанёс шесть ударов, «Динамо» – два. В створ – два против нуля. Хозяева 10 раз встретились с мячом в штрафной соперника, а у гостей единственное касание совершил в дебюте матча Глебов. Пожалуй, лучший шанс забить «быки» получили, когда динамовцы зажгли «свечу» в собственной штрафной, Кордоба забрал подбор и поделился мячом с Са. Тот тоже поделился – с Лунёвым.

Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва Фото: РИА Новости

После перерыва на поле веселее не стало. «Краснодар» владел серьёзным территориальным преимуществом, однако игра шла на невысоких скоростях, а количество брака зашкаливало. Когда-то ещё при старой системе в чемпионате России такой футбол называли «весенним». Теперь можно переименовывать в «июльский». У «Динамо» совсем не получалась контригра, Сергееву было трудно зацепиться на мяч на контрвыпадах под давлением двух центральных защитников. Возможно, новичок РПЛ Рубенс подумал: если так играют лидеры, то каков же уровень лиги? Но, справедливости ради, у игроков есть оправдание – жара, духота.

Впрочем, Рубенс «сдулся» одним из первых. В середине второго тайма у бразильца стало сводить ноги, он начал опаздывать в эпизодах. Тогда Карпин произвёл тройную замену, сняв с игры в том числе бразильца. Место левого защитника занял другой новичок Зайнутдинов. Перед этим как раз был создан первый голевой момент благодаря подаче со штрафного: динамовцы умудрились потерять перед воротами Кордобу, который бил головой и отправил мяч туда, где стоял Лунёв. Стандарты стали самым опасным оружием команды Мусаева.

Бывает, что игра скучная, а концовка – огненная. И это как раз тот случай! К 87-й минуте «Краснодар» вёл во второй половине по ударам 10:1 (в створ – 2:0). Однако только 11-й удар хозяев вышел по-настоящему классным. Кордоба, как и в «золотом» матче, сделал разницу. Джон опять создал гол из ничего. Колумбиец грамотно вышел из офсайда, открывшись под передачу Сперцяна, затем легко ушёл от свежего Зайдензаля, сместился в центр и зарядил по воротам – мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины.

У команды Карпина уже не хватило ни сил, ни таких исполнителей в атаке, как Кордоба, чтобы что-то создать и отыграться.