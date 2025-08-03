Спартаковский рекорд и новый дорогой бразилец в России. Трансферы недели в РПЛ

Эта неделя получилась не слишком богатой на трансферы в РПЛ. Некоторые топ-клубы российского чемпионата как будто копят силы перед финишным рывком на рынке в августе и первой половине сентября. Тем не менее пара крупных сделок и ещё несколько любопытных случились. Прежде всего – второе по стоимости подписание летнего окна. Подробности – в нашем обзоре.

Жедсон Фернандеш: «Бешикташ» → «Спартак» (€ 20,7 млн)

Жедсон Фернандеш Фото: ФК «Спартак»

Трансфер Фернандеша – крупнейший в истории «Спартака». Красно-белые побили собственный рекорд на пару миллионов: в феврале Ливая Гарсию покупали за € 18,7 млн (по данным Transfermarkt). Кроме того, переход Жедсона в московский клуб – второй по стоимости в летнее окно. Большие деньги отдал только «Зенит» за Жерсона, воспользовавшись опцией выкупа бразильца за € 25 млн. Впрочем, трансфер португальца ещё может превзойти и зенитовский, если сработают прописанные в договоре с «Бешикташем» бонусы.

«По соглашению «Спартак» выплатит нашему клубу отступные в размере € 20 779 220. Кроме того, согласно трансферному договору между нашим клубом и «Спартаком», предусмотрены условные бонусы, не превышающие € 7 272 729», – сообщили на своём официальном сайте стамбульцы. Следовательно, общая сумма сделки в идеальном для «Бешикташа» мире составит € 28 млн.

Ожидания от Фернандеша огромные. Не только из-за цены, но и из-за позитивных отзывов различных специалистов, знающих игровые возможности португальца – динамичный, быстрый, техничный, полезный и на мяче, и при его возврате. Вдобавок выдал лучший сезон в карьере по голам, набрав 12+3 в 49 матчах. Интригует!

Рубенс: «Атлетико Минейро» → «Динамо» Москва (€ 9 млн)

Рубенс Фото: ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» совершило третий по стоимости трансфер в это летнее окно РПЛ. Правда, он оказался значительно дешевле, чем переходы Жерсона и Жедсона. Новичком бело-голубых стал одноклубник Халка и действительно важный игрок для «Атлетико Минейро» – Рубенс. С 24-летним бразильцем подписан контракт до июня 2030 года. «Динамо» договорилось о сделке на € 9 млн, правда, появлялась информация, что в соглашении между клубами будут прописаны и бонусы на сумму в € 3 млн.

Рубенс, помимо всего прочего, ценен своим универсализмом. Это без ложной скромности подтвердил сам бразилец.

«Я очень хорошо себя чувствую на двух позициях – крайнего защитника и опорного полузащитника. Обладаю неплохими оборонительными качествами, люблю единоборства. Я сильный и мощный игрок с хорошей скоростью. Часто подключаюсь к атакующим действиям и способен помочь команде», – сказал новичок в интервью пресс-службе бело-голубых.

В сезоне-2025 у Рубенса 32 встречи в разных турнирах, три гола и три голевые передачи. А накануне бразилец дебютировал за «Динамо» в игре 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Бактиёр Зайнутдинов: «Бешикташ» → «Динамо» Москва (€ 2,8 млн)

Бактиёр Зайнутдинов Фото: ФК «Динамо» Москва

Выйдя на трансферный рынок, не прошло мимо Стамбула и московское «Динамо». Бело-голубые тоже привезли в Россию игрока «Бешикташа». Точнее, вернули. Экс-полузащитник «Ростова» и ЦСКА Зайнутдинов снова объединился со своим бывшим тренером в ростовском клубе Валерием Карпиным. Теперь они будут бороться за трофеи с «Динамо». Любопытно, что бело-голубые заплатили «Бешикташу» меньше, чем сами турки отдали из казахстанца ЦСКА (€ 2,8 млн сейчас против € 4,5 млн двумя годами ранее). К сожалению, прошлый сезон Бактиёру не удался: хавбек-универсал провёл всего 12 матчей, отдал один голевой пас и получил травму. Тем не менее Зайнутдинова звали и другие топ-клубы РПЛ, однако сам игрок, по его словам, отклонял остальные предложения:

«Агент мне позвонил, сказал, что Карпин хочет, чтобы я присоединился. За две недели решили. Да, были интересы и звонки от «Спартака» и «Зенита». Я пропустил из-за травмы много. Но тут в выборе решил тренер, плюс цвета «Динамо» – братский клуб. По «Спартаку» у меня была принципиальная позиция».

Зайнутдинов дебютировал за «Динамо» в Кубке России, выйдя на замену во встрече с «Сочи». Затем сыграл немного и с «Краснодаром».

Имадеддин Аззи: «Казма» → «Динамо» Махачкала (€ 300 тыс.)

Имадеддин Аззи Фото: ФК «Динамо» Махачкала»

Наконец-то первый трансфер нового сезона совершило и южное «Динамо». Дагестанцы долго искали новичков, некоторые игроки, по словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, чуть ли не из самолёта выпрыгивали по пути в Махачкалу, поскольку выбирали в последний момент другие варианты. Зато центрального защитника Аззи убедить на переход получилось. Возможно, по той причине, что в составе «Динамо» есть его брат Мохамед Аззи. 27-летнего алжирца выкупили у кувейтского клуба «Казма» за € 300 тыс. Прошлый сезон Имадеддин отыграл на правах аренды за «УСМ Алжир» – в 26 встречах забил один гол и заработал девять предупреждений.

Судя по статистике, Аззи-старший – парень жёсткий. Жёлтых карточек за карьеру у него вообще многовато. Однако Имадеддин усилит махачкалинское «Динамо», если, конечно, не будет играть так, как его брат Мохамед со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ.

Лионель Верде: «Унион» Санта-Фе → ЦСКА (аренда)

Лионель Верде Фото: ЦСКА

В чемпионат России приехал Лионель. Пока не Месси, но тоже одарённый и из Аргентины. ЦСКА арендовал у «Униона» из Санта-Фе полузащитника Верде. Если 20-летний легионер проявит себя в РПЛ, то сможет стать полноценным игроком армейцев. Как сообщил журналист Сезар Луис Мерло, у московского клуба будет возможность выкупить 80% прав на игрока за $ 4 млн.

За «Унион» Верде выступал с февраля 2024 года. Принял участие в 34 матчах и стал автором четырёх голов. Интересно, что во всех случаях Лионель забивал, выходя на замену. У него во взрослом футболе вообще пока больше появлений на поле со скамейки, а не с первых минут. Возможно, аргентинец станет главным джокером ЦСКА.

«Моя любимая позиция — атакующий полузащитник. Я могу играть как в центре, так и на флангах. Что касается моих сильных сторон — это техника, умение работать обеими ногами, удар и футбольный интеллект. Многие обращают внимание на моё имя, однако я отношусь к этому спокойно. Конечно, я знаю, что лучший игрок в истории футбола носит то же имя, что и я. Но я на этом не зацикливаюсь, ведь я, как и любой другой игрок, очень далёк от его уровня», – сказал Верде в интервью для пресс-службы ЦСКА.

Максим Мухин: ЦСКА → «Сочи» (аренда)

Максим Мухин Фото: ФК «Сочи»

Полузащитник ЦСКА, потеряв фактически полтора сезона из-за травмы крестообразной связки колена и трудного восстановления, продолжит карьеру в «Сочи». Новичок РПЛ арендовал Мухина с правом выкупа. Сообщалось, что южный клуб сможет приобрести экс-игрока сборной России приблизительно за € 1 млн.

Возвращение Максима сильно затянулось. В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал только в одном матче Кубка России, а в РПЛ 20 раз попал в запас и так и не появился на поле. Хотя Мухин, по словам его агента Владимира Кузьмичёва, готов был играть.

«Слава богу, что Мухин оправился от всех последствий травмы. Марко Николич отмечал, что он доволен им в тренировочном процессе. Если бы не такая напряжённая концовка, где ЦСКА борется за попадание в тройку, думаю, Максим уже получал бы какое-то игровое время», – рассказывал Кузьмичёв для «Чемпионата».

Фабио Челестини тоже решил сделать ставку на других центрхавов, так что Мухин будет получать необходимую практику и доказывать в «Сочи».

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