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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2025, слухи и переходы 2 августа: футбол, трансферы, Сон, Родриго, Ливерпуль, Сафонов и Галатасарай

«ПСЖ» предложил Сафонова в Турцию, а Сон прощается с «Тоттенхэмом». Трансферы и слухи дня
Георгий Илющенко
Трансферы и слухи дня, 2 августа 2025 года
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А ещё — возможный переход звезды «Реала» в «Ливерпуль», заруба «МЮ» и «Ньюкасла» и допустимый трансфер защитника из Италии в «Спартак».

Это подводка к традиционному трансферному дайджесту. А ниже — он сам. Here we go!

Главные состоявшиеся трансферы дня

трансферы дня

трансферы дня

Фото: Getty Images

Сразу по двум игрокам ньюсмейкером выступил «Ньюкасл». Во-первых, клуб арендовал у «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла. «Я в форме, с красивой эмблемой Лиги чемпионов на рукаве, и я рад быть здесь», — прокомментировал вратарь. Во-вторых, экс-форвард команды Каллум Уилсон продолжил карьеру в «Вест Хэме». Тут он подписал контракт в качестве свободного агента. И ещё одна важная новость из Англии: «Вулверхэмптон» приобрёл 23-летнего защитника «АЗ Алкмар» Давида Вольфа за € 12 млн.

Аарон Рамсдейл Подробнее
Каллум Уилсон Подробнее

Дальше – к другим странам. «Марсель» за € 30 млн приобрёл нападающего «Фейеноорда» Игора Пайшао, а «Реал Сосьедад» арендовал с правом выкупа защитника сборной Хорватии Дуе Чалету-Цара у «Лиона». И к Италии: полузащитник сборной Польши Якуб Пётровски сменил «Лудогорец» на «Удинезе». Итальянцы отдали € 3 млн.

Ну и самый мутный трансфер – из «Лиона». Клуб из-за смены руководства отпустил вратаря Мэтта Тёрнера в аренду «Нью-Инглэнд Революшн» с опцией выкупа за € 3 млн. Хотя сам буквально вчера взял его за € 8 млн у «Ноттингем Форест». Просто предыдущее руководство клуба было в неплохих отношениях с боссами «Ноттингем Форест» – и проводило вот такие вот странные трансферы. Ради хороших цифр в отчётности, конечно. А с новым трансфер отменять не стали, но отдали парня в аренду.

Мэтт Тёрнер

Мэтт Тёрнер

Фото: Shaun Clark/Getty Images

И к российским (и околороссийским) переходам: 19-летний полузащитник «Локомотива» Станислав Топинка подписал четырёхлетний контракт с «Сочи». У москвичей есть право обратного выкупа. А бывший защитник «Рубина» Филип Уремович перебрался в японский «Кавасаки Фронтале» из хорватского «Хайдука».

Филип Уремович Подробнее

Главные трансферные слухи дня

Сон покинул «Тоттенхэм». Теперь воссоединится с Льорисом?

Сон Хын Мин Подробнее

Сон Хын Мин всё-таки выиграл первый за 10 лет трофей в «Тоттенхэме». И посчитал, что дело сделано — можно со спокойной душой менять локацию: «Я решил покинуть клуб этим летом. Это самое трудное решение в моей карьере. Столько потрясающих воспоминаний. Было невероятно сложно его принять. Мне нужна новая среда, чтобы продолжать развиваться. Мне нужно немного перемен. Я приехал в Северный Лондон ещё ребёнком, мне было 23 года — совсем юный возраст. А ухожу из этого клуба взрослым мужчиной, очень гордым мужчиной».

Журналист Бен Джейкобс писал про грядущий переход южнокорейца в «Лос-Анджелес». Команда МЛС как раз не так давно лишилась Оливье Жиру и нуждалась в новой атакующей звезде. Заодно там выступает бывший партнёр Сона — Уго Льорис. Два капитана «Тоттенхэма» — союз весьма любопытный.

«ПСЖ» предложил «Галатасараю» приобрести Сафонова. Такой вариант реален

Матвей Сафонов Подробнее

Парижане вот-вот купят у «Лилля» Люка Шевалье. Пока никуда не ушёл Джанлуиджи Доннарумма, хоть того и грозятся отодвинуть в глубокий запас. В таком случае во вратарской бригаде «ПСЖ» станет тесно Матвею Сафонову. Судя по инсайду журналиста Ягыза Сабунчуоглу, в руководстве клуба это прекрасно понимают, поэтому вышли на «Галатасарай» с предложением арендовать россиянина. А стамбульцы и не против. Однако сперва они всё же планируют подписать Эдерсона из «Манчестер Сити» либо другого голкипера мирового уровня. Это, если что, не наша формулировка, так написано в оригинале. Если не получится, Матвею будут рады.

Что там с Доннаруммой? Его правда хотят сгноить в запасе?
«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему

«МЮ» зарубился с «Ньюкаслом» за Шешко

Беньямин Шешко Подробнее

Беньямин Шешко нарасхват. В начале лета СМИ отправляли его в «Арсенал», но лондонцы всё-таки дожали сделку по Виктору Дьёкерешу. Однако за талантливым словенцем скопилась очередь, и сейчас борьбу за него развернули «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом». «Сороки» ищут замену собравшемуся в «Ливерпуль» Александеру Исаку и, по информации Sky Sports, вышли на «Лейпциг» с € 75+5 млн.

The Athletic уведомил, что такое предложение немцев не устроило. А в Manchester Evening News добавили: «МЮ» даст € 90 млн. В таком случае «Ньюкасл» останется не у дел. Заодно Алекс Крук и Бен Джейкобс сообщили, что Шешко больше нацелен на попадание в команду Рубена Аморима.

Беньямин Шешко

Беньямин Шешко

Фото: ANP via Getty Images

«Ливерпуль» договорился с Родриго?

Родриго Гоэс Подробнее

Мерсисайдцы нынешним летом неудержимы на трансферном рынке. Флориан Вирц? Ты дома. Милош Керкез и Жереми Фримпонг? Заверните, пожалуйста. Уго Экитике? Добро пожаловать! Уже потратили € 309 млн, и это вообще не предел. Александер Исак ради перехода в «Ливерпуль» бойкотирует тренировки «Ньюкасла» и поддерживает форму в «Реале Сосьедад». Первое предложение о трансфере «Ньюкасл» отклонил, и теперь в Ливерпуле выжидают. Возможно, пока Исаку найдут замену в его нынешнем клубе. А пока в бразильском ESPN сообщили, что чемпионы Англии успешно обсудили с Родриго будущий контракт и получили от бразильца согласие. Правда, на родине клуба об этом особо не говорят – у английских инсайдеров есть сомнения.

С «Реалом» на данный момент переход ещё не обсуждали, но не раз сообщалось, что мадридцы будут рады отпустить вингера, который и при Карло Анчелотти забуксовал, и Хаби Алонсо не слишком-то нужен.

Такие траты «Ливерпуля» вообще легальны?
У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?
У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?

Одной строкой

  • Илья Забарный лайкнул запись о своём грядущем переходе в «ПСЖ» от Фабрицио Романо;
  • Саша Тавольери: капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не собирается переходить в саудовский «Аль-Наср»;
  • Diario Sport: «Манчестер Юнайтед» готовит € 70 млн за Фермина Лопеса. В «Барселоне» нет однозначного мнения, стоит ли отпускать полузащитника;
  • Give me Sport: «Арсенал» ведёт переговоры с «Фулхэмом» по поводу трансфера Александра Зинченко;
  • Фабрицио Романо: Дарвин Нуньес интересен «Аль-Хилялю». «Ливерпуль» готов отправить нападающего в Саудовскую Аравию;
  • Фабрицио Романо: Джованни Симеоне перейдёт из «Наполи» в «Торино». Нападающий хотел покинуть Серию А, но потом пообщался с тренером туринцев Марко Барони;
  • Фабрис Хоукинс: «Бёрнли» договорился с «Челси» о переходе Армандо Брои;
  • Mundo Deportivo: «Барселона» готова отпустить Эктора Форта. Им интересуются «Милан», дортмундская «Боруссия» и «Аякс»;
  • As: «Реал» думает, кого отдать в аренду — Эндрика или Гонсало Гарсию. Хаби Алонсо хочет сохранить второго, однако первый отказывается уходить в аренду;
  • Le Parisien: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за Рандалем Коло Муани. Тот тренируется с «ПСЖ», но ищет новую команду;
  • Begikad TV: «Бешикташ» начал переговоры с «Зенитом» по аренде Роберта Ренана с правом выкупа;
  • Флориан Плеттенберг: пока Даниил Худяков травмирован, его австрийский «Штурм» согласовал аренду вратаря «Фиорентины» Оливера Кристенсена;
  • Флориан Плеттенберг: Александер Исак отказался стать игроком «Манчестер Юнайтед» и хочет лишь в «Ливерпуль»;
  • Осман Алтунтерим: «Спартак» рассчитывает арендовать защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсту за € 1 млн с возможностью выкупа за € 7 млн;
  • Sabah: «Спартак» готов платить Александеру Джику € 2 млн, «Фенербахче» просит за защитника € 6 млн;
  • Metaratings: «Торино» хочет от «Спартака» € 18 млн за защитника Сауля Коко. Красно-белые предлагают € 15+2 млн;
  • Мариано Ольсен: ЦСКА договорился с колумбийским «Мильонариосом» о годичной аренде 24-летнего вингера Даниэля Руиса с обязательством выкупа при достижении им определённых целей;
  • Герман Гарсия Грова: «Эстудиантес» ведёт продвинутые переговоры по переходу нападающего ЦСКА Адольфо Гайча;
  • Иван Карпов: «Динамо» ведёт переговоры по 19-летнему вингеру «Гремио» Алиссону и готово расстаться с € 15 млн.
Вчерашний дайджест. На случай, если пропустили:
«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе
«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе
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Новости. Футбол
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