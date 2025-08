«ПСЖ» предложил Сафонова в Турцию, а Сон прощается с «Тоттенхэмом». Трансферы и слухи дня

Это подводка к традиционному трансферному дайджесту. А ниже — он сам. Here we go!

Главные состоявшиеся трансферы дня

трансферы дня Фото: Getty Images

Сразу по двум игрокам ньюсмейкером выступил «Ньюкасл». Во-первых, клуб арендовал у «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла. «Я в форме, с красивой эмблемой Лиги чемпионов на рукаве, и я рад быть здесь», — прокомментировал вратарь. Во-вторых, экс-форвард команды Каллум Уилсон продолжил карьеру в «Вест Хэме». Тут он подписал контракт в качестве свободного агента. И ещё одна важная новость из Англии: «Вулверхэмптон» приобрёл 23-летнего защитника «АЗ Алкмар» Давида Вольфа за € 12 млн.

Дальше – к другим странам. «Марсель» за € 30 млн приобрёл нападающего «Фейеноорда» Игора Пайшао, а «Реал Сосьедад» арендовал с правом выкупа защитника сборной Хорватии Дуе Чалету-Цара у «Лиона». И к Италии: полузащитник сборной Польши Якуб Пётровски сменил «Лудогорец» на «Удинезе». Итальянцы отдали € 3 млн.

Ну и самый мутный трансфер – из «Лиона». Клуб из-за смены руководства отпустил вратаря Мэтта Тёрнера в аренду «Нью-Инглэнд Революшн» с опцией выкупа за € 3 млн. Хотя сам буквально вчера взял его за € 8 млн у «Ноттингем Форест». Просто предыдущее руководство клуба было в неплохих отношениях с боссами «Ноттингем Форест» – и проводило вот такие вот странные трансферы. Ради хороших цифр в отчётности, конечно. А с новым трансфер отменять не стали, но отдали парня в аренду.

Мэтт Тёрнер Фото: Shaun Clark/Getty Images

И к российским (и околороссийским) переходам: 19-летний полузащитник «Локомотива» Станислав Топинка подписал четырёхлетний контракт с «Сочи». У москвичей есть право обратного выкупа. А бывший защитник «Рубина» Филип Уремович перебрался в японский «Кавасаки Фронтале» из хорватского «Хайдука».

Главные трансферные слухи дня

Сон покинул «Тоттенхэм». Теперь воссоединится с Льорисом?

Сон Хын Мин всё-таки выиграл первый за 10 лет трофей в «Тоттенхэме». И посчитал, что дело сделано — можно со спокойной душой менять локацию: «Я решил покинуть клуб этим летом. Это самое трудное решение в моей карьере. Столько потрясающих воспоминаний. Было невероятно сложно его принять. Мне нужна новая среда, чтобы продолжать развиваться. Мне нужно немного перемен. Я приехал в Северный Лондон ещё ребёнком, мне было 23 года — совсем юный возраст. А ухожу из этого клуба взрослым мужчиной, очень гордым мужчиной».

Журналист Бен Джейкобс писал про грядущий переход южнокорейца в «Лос-Анджелес». Команда МЛС как раз не так давно лишилась Оливье Жиру и нуждалась в новой атакующей звезде. Заодно там выступает бывший партнёр Сона — Уго Льорис. Два капитана «Тоттенхэма» — союз весьма любопытный.

«ПСЖ» предложил «Галатасараю» приобрести Сафонова. Такой вариант реален

Парижане вот-вот купят у «Лилля» Люка Шевалье. Пока никуда не ушёл Джанлуиджи Доннарумма, хоть того и грозятся отодвинуть в глубокий запас. В таком случае во вратарской бригаде «ПСЖ» станет тесно Матвею Сафонову. Судя по инсайду журналиста Ягыза Сабунчуоглу, в руководстве клуба это прекрасно понимают, поэтому вышли на «Галатасарай» с предложением арендовать россиянина. А стамбульцы и не против. Однако сперва они всё же планируют подписать Эдерсона из «Манчестер Сити» либо другого голкипера мирового уровня. Это, если что, не наша формулировка, так написано в оригинале. Если не получится, Матвею будут рады.

«МЮ» зарубился с «Ньюкаслом» за Шешко

Беньямин Шешко нарасхват. В начале лета СМИ отправляли его в «Арсенал», но лондонцы всё-таки дожали сделку по Виктору Дьёкерешу. Однако за талантливым словенцем скопилась очередь, и сейчас борьбу за него развернули «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом». «Сороки» ищут замену собравшемуся в «Ливерпуль» Александеру Исаку и, по информации Sky Sports, вышли на «Лейпциг» с € 75+5 млн.

The Athletic уведомил, что такое предложение немцев не устроило. А в Manchester Evening News добавили: «МЮ» даст € 90 млн. В таком случае «Ньюкасл» останется не у дел. Заодно Алекс Крук и Бен Джейкобс сообщили, что Шешко больше нацелен на попадание в команду Рубена Аморима.

Беньямин Шешко Фото: ANP via Getty Images

«Ливерпуль» договорился с Родриго?

Мерсисайдцы нынешним летом неудержимы на трансферном рынке. Флориан Вирц? Ты дома. Милош Керкез и Жереми Фримпонг? Заверните, пожалуйста. Уго Экитике? Добро пожаловать! Уже потратили € 309 млн, и это вообще не предел. Александер Исак ради перехода в «Ливерпуль» бойкотирует тренировки «Ньюкасла» и поддерживает форму в «Реале Сосьедад». Первое предложение о трансфере «Ньюкасл» отклонил, и теперь в Ливерпуле выжидают. Возможно, пока Исаку найдут замену в его нынешнем клубе. А пока в бразильском ESPN сообщили, что чемпионы Англии успешно обсудили с Родриго будущий контракт и получили от бразильца согласие. Правда, на родине клуба об этом особо не говорят – у английских инсайдеров есть сомнения.

С «Реалом» на данный момент переход ещё не обсуждали, но не раз сообщалось, что мадридцы будут рады отпустить вингера, который и при Карло Анчелотти забуксовал, и Хаби Алонсо не слишком-то нужен.

