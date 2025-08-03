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Акрон — Спартак — 1:1, обзор матча чемпионата России, 3 августа 2025 года, голы, видео: Пабло Солари, Дзюба, удаление Хлусевича

«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
Григорий Телингатер
Отчёт «Акрон» — «Спартак» — 1:1
Аудио-версия:
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69 секунд Хлусевича объяснить невозможно. Как и фол Максименко.

«Спартак» подошёл к матчу с «Акроном» без двух дисквалифицированных футболистов – в прошлом туре красную карточку получили Маркиньос и Заболотный. Зато к команде присоединился новичок Жедсон Фернандеш, который сразу вышел в основе. С одной стороны, он провёл со «Спартаком» лишь пару тренировок. С другой – португалец уже набрал форму с «Бешикташем» и даже успел сыграть за турецкую команду в этом сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

Сначала «Спартак» выглядел чуть лучше – Ливай Гарсия трижды заходил в штрафную с правого фланга и бил с рабочей левой, но то вратарь реагировал, то защитники накрывали. Пожалуй, лучший момент «Спартака» в первом тайме остался за Дуарте на 23-й минуте после углового, однако защитник с нескольких метров пробил сильно выше ворот.

Затем «Акрон» начал перехватывать инициативу. На дриблинг Максименко в своей штрафной Дзюба ответил пасом пяткой – почти получился ассист. Оба момента возникли после прессинга хозяев. Самарцы намного охотнее шли накрывать соперника, и это позволяло действительно наращивать давление на «Спартак», хотя в первом тайме по-настоящему опасных ударов у «Акрона» не было. Едва ли не самый опасный – выстрел Пестрякова с дальней дистанции на 42-й минуте.

Ну а дальше случился Хлусевич. Правый защитник многовато терял мяч в первом тайме, а прямо перед перерывом получил две жёлтые карточки. На 45+1-й минуте сорвал контратаку «Акрона», а на 45+2-й наступил на ногу Болдыреву. Обе жёлтые – вполне по делу. Между двумя фолами Хлусевича прошло 69 секунд.

Практически сразу пошли перестановки в составе гостей: вместо Рябчука, Жедсона и Угальде вышли Солари, Дмитриев и Денисов. Второй тайм получился более раскрытым в обе стороны. «Спартак», играя в меньшинстве, начал создавать моменты получше, чем в первом тайме. Например, Мартинс мог забивать практически с линии вратарской, но неудачно подставил ногу под прострел, и мяч полетел сильно правее ворот.

Удар Мартинса

Удар Мартинса

Фото: Кадр из трансляции

А затем – практически сразу – «Акрон» получил пенальти в свою пользу. На этот раз нечто странное исполнил Максименко. Мяч уже уходил за пределы поля, когда вратарь «Спартака» влетел в ногу Болдыреву – момент был абсолютно не опасный. Главный судья Кукуян не заметил нарушения правил, однако c помощью VAR разобрался. Интересно, что бить пошёл не Дзюба, а Лончар. И ударил выше ворот.

Дзюба мог отличиться с игры. После навеса с левого фланга форвард пробил головой, и мяч почти зашёл в ворота. Максименко зафиксировал прямо на линии ворот. Игроки «Акрона» призывали проверить, был ли гол, но всё-таки его не было.

Сейв Максименко

Сейв Максименко

Фото: Кадр из трансляции

В конце матча МИР Российской Премьер-Лиги моменты также возникали у обеих команд. На 80-й минуте Дмитриев вышел один на один с вратарём «Акрона», но в него и пробил. Получилось так, что команды не могли отличиться 90 минут, а в добавленное время обменялись голами. На 90+2-й минуте после навеса с левого фланга Солари забил головой. И сразу после этого «Акрон» заработал ещё один пенальти – на этот раз – за фол Зобнина на Беншимоле. Пошёл исполнять уже Дзюба, который пробил как следует – 1:1. «Акрон» остаётся в таблице выше «Спартака».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Артём Дзюба Подробнее
Подпись: А вот кто возглавляет таблицу чемпионата России после трёх туров:
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