«Балтика» рвётся в лидеры РПЛ! Суперзамены и голевое шоу у команд Талалаева и Слишковича

Команды выдали триллер с пятью мячами. Четыре из них — за 21 минуту второй половины, три — после замен, один — шикарным ударом со штрафного.

«Балтика» крайне удачно съездила в Москву, взяв четыре очка в матчах с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:0). Теперь калининградцы вернулись домой и уже сами выступали в роли фаворита. Хотя к «Оренбургу» пренебрежительно относиться было нельзя: всё-таки команда Владимира Слишковича в МИР РПЛ тоже не проигрывала. Как выяснилось, до сегодняшнего дня. При этом дважды забив!

Андрей Талалаев совсем не изменил состав по сравнению с предыдущим туром. Оренбуржцы же обновили атаку Рыбчинским и Оганесяном. Как раз эта пара вместе с Савельевым быстрой перепасовкой на 10-й минуте распорола оборону «Балтики». Идеальный шанс возник в контратаке: второй ускорился, поймал передачу на ход первого и выбежал на дуэль с Бориско. Тем не менее – пробил слишком бесхитростно.

Инициатива при этом была за балтийцами. Они активно зарабатывали ауты недалеко от чужой штрафной и добросались до пенальти. Бевеев вбросил, Титков среагировал на отскоке – и заработал фол Зотова. Илья Петров с 11 метров пальнул в перекладину. Но невезение тут же сменилось фартом!

Оказалось, что Квеквескири во время пробития заступил за линию. А потом был первым на отскоке. Это привело к перебивке. К «точке» подошёл уже Хиль — его попытка оказалась успешнее. Овсянников угадал направление удара — всё равно не помогло.

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Чуть позже Хиль и с игры забил. Дубля не случилось из-за очевидного офсайда. Плюс Илья Петров красиво крутил издали в дальний угол — и увидел спасение Овсянникова. А что сделал полузащитник «Балтики» в конце первого тайма, вообще хочется пересматривать бесконечно. Удачно броситься в подкат на своей половине и идеальным забросом организовать выход один на один — абсолютный топ-уровень. Только тот же Хиль сплоховал, после этого запоров супершанс. У сальвадорца было много пространства — Овсянников прочитал его намерения и среагировал рукой.

Максим Петров на старте второй половины показал партнёру, как нужно пользоваться такими возможностями. В отличие от Хиля, не стал сближаться и исполнил идеальную казнь. А кто сделал ассист? Илья Петров! Снова забросом со своей половины! Бекхэм, ты ли это?

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Хоронить «Оренбург», впрочем, было рано. Слишкович поднял с лавки Косерика с Болотовым. И ровно через минуту разница в счёте сократилась до минимальной!

Косерик заработал стандарт. Потом Ведерников запустил фланговый проход Рыбчинского, который отдал в центр на Савельева. Бевеев в подкате накрыл его удар с близкого расстояния, и тут на добивание подоспел Болотов.

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Оренбуржцы продолжили бежать вперёд. Желание устроить камбэк привело к контратаке. Мурид прострелил, никем не прикрытый Оффор замкнул. И да, эта парочка тоже вышла на замену после гола соперника! Что Слишкович, что Талалаев — мастера коррекции.

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Гюрлюк тоже начинал на скамейке — поднялся с неё после перерыва. В отличие от Болотова и Оффора, он забил не сразу. Зато как филигранно! Просто взял и метров с 25 перекинул стенку со штрафного, попав практически в левую девятку! Если Илья Петров — Бекхэм из РПЛ, то Гюрлюк — Пирло. И ведь ранее Эмирджан прямые удары со стандартов в «Оренбурге» не наносил.

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Нервы накалились до предела. Единоборств набралось с избытком. Особо стоит отметить один эпизод, когда Оффор задел в подкате Квеквескири. Болотов рванул на защиту партнёра. А там и сам Ираклий подоспел, чуть не прыгнув на лежачего нигерийца.

Оффора и Квеквескири наградили жёлтыми. Однако без удаления всё равно не обошлось: Татаев схватил два предупреждения. На том и закончили, хотя Йенне вместо карточки за симуляцию вполне претендовал на пенальти. Пять голов, из них четыре — за 21 минуту второго тайма, три — после замен. Ещё перебитый пенальти, красная. Такое шоу забудется не скоро.

У «Балтики» теперь семь очков. Выше неё в таблице только «Локомотив». «Оренбург» также заслужил похвалу — если Слишкович продолжит так менять игру заменами, команда ещё не раз нас удивит.