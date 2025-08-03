Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Балтика — Оренбург — 3:2, видео, обзор матча 3-го тура РПЛ, голы: Хиль, Петров, Болотов, Оффор, Гюрлюк, статистика, 3 августа 2025

«Балтика» рвётся в лидеры РПЛ! Суперзамены и голевое шоу у команд Талалаева и Слишковича
Георгий Илющенко
Отчёт «Балтика» — «Оренбург» — 3:2
Аудио-версия:
Комментарии
Команды выдали триллер с пятью мячами. Четыре из них — за 21 минуту второй половины, три — после замен, один — шикарным ударом со штрафного.

«Балтика» крайне удачно съездила в Москву, взяв четыре очка в матчах с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:0). Теперь калининградцы вернулись домой и уже сами выступали в роли фаворита. Хотя к «Оренбургу» пренебрежительно относиться было нельзя: всё-таки команда Владимира Слишковича в МИР РПЛ тоже не проигрывала. Как выяснилось, до сегодняшнего дня. При этом дважды забив!

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

Андрей Талалаев совсем не изменил состав по сравнению с предыдущим туром. Оренбуржцы же обновили атаку Рыбчинским и Оганесяном. Как раз эта пара вместе с Савельевым быстрой перепасовкой на 10-й минуте распорола оборону «Балтики». Идеальный шанс возник в контратаке: второй ускорился, поймал передачу на ход первого и выбежал на дуэль с Бориско. Тем не менее – пробил слишком бесхитростно.

Инициатива при этом была за балтийцами. Они активно зарабатывали ауты недалеко от чужой штрафной и добросались до пенальти. Бевеев вбросил, Титков среагировал на отскоке – и заработал фол Зотова. Илья Петров с 11 метров пальнул в перекладину. Но невезение тут же сменилось фартом!

Оказалось, что Квеквескири во время пробития заступил за линию. А потом был первым на отскоке. Это привело к перебивке. К «точке» подошёл уже Хиль — его попытка оказалась успешнее. Овсянников угадал направление удара — всё равно не помогло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть позже Хиль и с игры забил. Дубля не случилось из-за очевидного офсайда. Плюс Илья Петров красиво крутил издали в дальний угол — и увидел спасение Овсянникова. А что сделал полузащитник «Балтики» в конце первого тайма, вообще хочется пересматривать бесконечно. Удачно броситься в подкат на своей половине и идеальным забросом организовать выход один на один — абсолютный топ-уровень. Только тот же Хиль сплоховал, после этого запоров супершанс. У сальвадорца было много пространства — Овсянников прочитал его намерения и среагировал рукой.

Максим Петров на старте второй половины показал партнёру, как нужно пользоваться такими возможностями. В отличие от Хиля, не стал сближаться и исполнил идеальную казнь. А кто сделал ассист? Илья Петров! Снова забросом со своей половины! Бекхэм, ты ли это?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Илья Петров Подробнее

Хоронить «Оренбург», впрочем, было рано. Слишкович поднял с лавки Косерика с Болотовым. И ровно через минуту разница в счёте сократилась до минимальной!

Косерик заработал стандарт. Потом Ведерников запустил фланговый проход Рыбчинского, который отдал в центр на Савельева. Бевеев в подкате накрыл его удар с близкого расстояния, и тут на добивание подоспел Болотов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Оренбуржцы продолжили бежать вперёд. Желание устроить камбэк привело к контратаке. Мурид прострелил, никем не прикрытый Оффор замкнул. И да, эта парочка тоже вышла на замену после гола соперника! Что Слишкович, что Талалаев — мастера коррекции.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гюрлюк тоже начинал на скамейке — поднялся с неё после перерыва. В отличие от Болотова и Оффора, он забил не сразу. Зато как филигранно! Просто взял и метров с 25 перекинул стенку со штрафного, попав практически в левую девятку! Если Илья Петров — Бекхэм из РПЛ, то Гюрлюк — Пирло. И ведь ранее Эмирджан прямые удары со стандартов в «Оренбурге» не наносил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эмирджан Гюрлюк Подробнее

Нервы накалились до предела. Единоборств набралось с избытком. Особо стоит отметить один эпизод, когда Оффор задел в подкате Квеквескири. Болотов рванул на защиту партнёра. А там и сам Ираклий подоспел, чуть не прыгнув на лежачего нигерийца.

Оффора и Квеквескири наградили жёлтыми. Однако без удаления всё равно не обошлось: Татаев схватил два предупреждения. На том и закончили, хотя Йенне вместо карточки за симуляцию вполне претендовал на пенальти. Пять голов, из них четыре — за 21 минуту второго тайма, три — после замен. Ещё перебитый пенальти, красная. Такое шоу забудется не скоро.

У «Балтики» теперь семь очков. Выше неё в таблице только «Локомотив». «Оренбург» также заслужил похвалу — если Слишкович продолжит так менять игру заменами, команда ещё не раз нас удивит.

В матче «Спартака» и «Акрона» событий тоже хватало. Особенно в концовке:
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
А что у команд дальше? Календарь РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android