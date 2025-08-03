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Расписание спортивных матчей 4 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Рубин» — «Сочи», «Ротор» — «Енисей» и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 августа 2025 года
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Лучший спорт 4 августа: команда Рахимова в погоне за лидерами РПЛ и «спартаковское» дерби тренеров в Первой лиге!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Клара Таусон (Дания, 16) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Монреаль, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 01:00 МСК
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: сумеет ли Швёнтек вернуться на второе место в рейтинге WTA?

Шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек после сенсационного схода в четвёртом круге канадского супертурнира Кори Гауфф получила шанс вернуться на второе место в рейтинге WTA. Но для этого ей самой надо взять титул на этом соревновании категории WTA-1000 в Монреале. Однако для начала польской теннисистке необходимо справиться в четвёртом круге с датчанкой Кларой Таусон. Соперницы ранее играли трижды, и во всех случаях сильнее была Ига — на Кубке Федерации — 2019, в Индиан-Уэллсе-2022 и на Уимблдоне-2025. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Мэдисон Киз — Каролина Мухова.

WTA. Турнирная сетка. Монреаль
Иге покорился ТБШ после годичной «засухи» без титулов:
«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона
«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона

🎾 3:30*: Иржи Легечка (Чехия, 19) — Тейлор Фриц (США, 2), Торонто, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 03:30 МСК
Иржи Легечка
27
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Интрига: пробьётся ли Фриц в 1/4 финала канадского «Мастерса»?

Второй номер посева «Мастерса» в Торонто Тейлор Фриц пока продвигается по сетке без потери сета. В четвёртом круге его соперником будет неуступчивый чех Иржи Легечка, с которым, впрочем, у американца положительная статистика встреч — 3-0. Тейлор был сильнее на United Cup — 2023, в Монте-Карло-2023 и Цинциннати-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина.

ATP. Турнирная сетка. Торонто
Тейлор завершил прошлый сезон на высокой ноте:
Фриц не пустил Зверева в финал Итогового ATP. На турнире будет новый чемпион
Фриц не пустил Зверева в финал Итогового ATP. На турнире будет новый чемпион

⚽️ 20:00: «Рубин» — «Сочи», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рубин» продлит серию без поражений?

«Рубин» на старте сезона одолел «Ахмат» (2:0) и сыграл вничью с «Зенитом» (2:2). Также казанцы разобрались с «Оренбургом» (2:0) в Кубке. Пока что дела у команды Рашида Рахимова складываются отлично, чего не скажешь о «Сочи». Южане разгромно проиграли в РПЛ «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4), а также уступили московскому «Динамо» в Кубке (2:3). Сочинцы едут в Казань, чтобы прервать неудачную серию. Или «Рубин» продолжит не проигрывать?

Статистика РПЛ
Большое интервью «Чемпионата» с Рахимовым:
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали
Эксклюзив
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали

⚽️ 20:00: «Ротор» — «Енисей», Первая лига, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Енисей» наберёт первые очки?

«Енисей» — единственный клуб Первой лиги, который ещё не набрал очки. А в 3-м туре красноярцы едут в гости к «Ротору». Встреча интересна «спартаковским» дерби тренеров — Дениса Бояринцева против Андрея Тихонова. Конечно, оба специалиста будут рады видеть друг друга. Но на поле вряд ли будет царить приятельская атмосфера. «Енисею» предстоит важная игра.

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