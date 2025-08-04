В «Рубине» крут не только Даку! Главные теневые звёзды команды Рахимова

Мирлинд Даку – ключевой игрок «Рубина». И основное внимание приковано именно к фигуре албанского форварда. Но есть в Казани и другие ценные футболисты, о которых говорят незаслуженно мало. Рассказываем о «незаметных» героях «Рубина».

Продвинутая статистика в тексте представлена по данным Яндекс Плюс х VSporte.

Евгений Ставер, вратарь

Евгений Ставер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ставер оказался в «Рубине» летом 2024 года. Евгений начал прошлый сезон в статусе запасного голкипера, но уже после двух туров сменил в воротах Артура Нигматуллина – он, кстати, также пришёл в команду прошлым летом. Однако после дебюта Евгения у Рахимова не осталось сомнений, кто должен быть первым номером. Ставер стабильно провёл сезон-2024/2025. На его счету семь «сухих» матчей (пятое место в Мир Российской Премьер-Лиге), 97 отбитых ударов (второе место) и 3,5 сейва в среднем за встречу (третье место) и 31 суперсейв. В марте 2025-го Евгения впервые вызвали в сборную России. А новый сезон 27-летний игрок также начал в основе «Рубина».

Игор Вуячич, защитник

Игор Вуячич Фото: ФК «Рубин»

Вуячич – капитан «Рубина». Немаловажно, что лидер раздевалки казанцев – представитель Балкан. В Казани сейчас выступает большая группа игроков из Сербии, Албании, Косова и Хорватии. Вуячич – отличный проводник между ними и тренером Рашидом Рахимовым. Но и на поле Игор не менее важен. Зачастую он исполняет роль «последнего» защитника. В прошлом сезоне у него набралось 6,9 выноса мяча в среднем за игру (второе место в РПЛ), 238 перехватов (четвёртое место), 83% успешных отборов и 73% выигранных единоборств. Настоящая скала! А Мирлинд Даку в прошлом году назвал Вуячича «лучшим защитником РПЛ». Хороший комплимент от партнёра, который часто сталкивается с обороной топ-клубов лиги.

Дмитрий Кабутов, защитник

Дмитрий Кабутов Фото: РИА Новости

Кабутов зажигает в РПЛ уже после 30 лет (сейчас ему 33). В прошлом сезоне Дмитрий отметился сразу семью результативными передачами, заняв четвёртое место в списке ассистентов. Главная опасность от Кабутова исходит со стандартов и подач с фланга. Он исполняет роль латераля, полностью занимая правую бровку. И его опасные навесы с фланга в чужую штрафную – уже классика. Это круто работает в команде, в которой есть высокий форвард (Даку) и рослые защитники на стандартах (Вуячич, Грицаенко, Тесленко). Но и в обороне Дмитрий показывает классную статистику. Например, он второй среди правых защитников РПЛ по отборам (75, больше только у Арсена Адамова – 77), четвёртый по подборам (157) и третий – по перехватам (163).

Егор Тесленко, защитник

Егор Тесленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тесленко оказался в «Рубине» в 2022 году, когда в клубе ещё работал Леонид Слуцкий. Начало карьеры Егора в Казани оказалось неудачным: команда вылетела в Первую лигу. Но защитник помог «Рубину» вернуться в РПЛ. Правда, в сезоне-2023/2024 он был игроком ротации. Тесленко проигрывал конкуренцию, а затем получил повреждение. Однако Рашид Рахимов преобразил футболиста и сделал из Егора футболиста старта. В прошлом сезоне 24-летний защитник вошёл в топ-10 по перехватам (230 всего, пятое место) и отборам (89, четвёртое). А ещё забил сразу три мяча и оформил два ассиста. Тесленко – настоящая угроза на стандартах. Егор уже попадал в расширенный состав сборной России, но в окончательной заявке пока не оказывался. Если защитник продолжит прогрессировать, то вызов – вопрос времени.

Илья Рожков, защитник

Илья Рожков Фото: ФК «Рубин»

20-летний российский защитник автоматически становится целью для топ-клубов. А Рожков ещё и держит хороший уровень. Илья является воспитанником «Рубина» и с 2023 года выступает за основной состав. Он занимает весь левый фланг и успешно работает на обеих половинах. В прошлом сезоне он забил два мяча и дважды ассистировал. А в нынешнем чемпионате успел отметиться голевыми передачами в матчах с «Ахматом» и «Зенитом». Особенно важным получился ассист на Даку в игре с петербуржцами, благодаря которому «Рубин» сравнял счёт. Весной 2025 года тренер казанцев Рашид Рахимов отмечал, что Рожкову нужно работать над передачами. Как видим, Илья прогрессирует в этом компоненте. Но и в защите Рожков крут. Например, в прошлом сезоне он стал лучшим среди левых защитников по перехватам (182), четвёртым по отборам (81) и девятым – по подборам (121).

Велдин Ходжа, полузащитник

Велдин Ходжа Фото: РИА Новости

22-летний хорват перебрался в «Рубин» летом 2024 года. И в прошлом сезоне Ходжа вряд ли был одним из лидеров казанцев. Велдин провёл на поле 22 матча (1277 минут) и отметился только дублем во встрече с «Оренбургом» (2:1). Однако нынешний сезон игрок начал ударно. Ходжа забил по мячу в матчах с «Ахматом» (2:0) и «Зенитом» (2:2). Велдин превращается в важную деталь команды Рахимова. В нынешнем сезоне он входит в топ-20% игроков РПЛ по отборам (3,65 в среднем) и в топ-35% – по проценту точных кроссов (66,67%).

Угочукву Иву, полузащитник

Угочукву Иву Фото: РИА Новости

Полузащитник сборной Армении выступает за «Рубин» с 2023 года. И всё это время Иву – безоговорочный основной игрок казанцев. Угочукву располагается в опорной зоне и отвечает не только за разрушение, но и за начало атак. В прошлом сезоне он стал лучшим в «Рубине» по отборам (2,5 в среднем за матч) и перехватам (2,5). При этом Иву – второй игрок казанцев по ударам за игру в среднем (1,5, выше – только Шабанхаджай). В клубе никто не хотел потерять ключевого футболиста. И 3 августа «Рубин» объявил о продлении контракта с Иву до лета 2028 года.

Дардан Шабанхаджай, нападающий

Дардан Шабанхаджай Фото: ФК «Рубин»

Основное внимание в атаке «Рубина» приковывает Мирлинд Даку. Поэтому о Дардане Шабанхаджае говорят не так много. Хотя в прошлом сезоне 24-летний форвард стал вторым бомбардиром команды и вторым игроком казанцев по системе «гол+пас» (8, 5+3). Дардан уступает Даку 9 см в росте (183 и 192 см), поэтому больше делает ставку на дриблинг, чем на физическую мощь. В среднем в прошлом сезоне Шабанхаджай совершал две успешных обводки за матч (лучший результат в «Рубине»). Также австриец был лучшим по ударам (3,5 в среднем) и по ключевым передачам (16). В нынешнем сезоне 24-летний футболист уже принёс «Рубину» победу в матче с «Ахматом» (2:0).