ЦСКА расчертил магию с долгожданным голом Алеррандро! Но «Зенит» спас Соболев. Видео

«Зенит» и ЦСКА в центральной встрече 3-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сыграли вничью. Команда Сергея Семака с трудом ушла от поражения на своём поле.

Главная предматчевая интрига, связанная с составами команд, – ситуация с восстанавливающимся от травмы Луисом Энрике. Семак утверждал, что решит перед игрой, попадёт ли вингер в заявку. В итоге бразильца не оказалось ни в старте, ни среди запасных. Зато в основу «Зенита» был включён Вендел, несмотря на то что только недавно присоединился к команде, задержавшись по традиции в отпуске. По этой причине на скамейке оказался Глушенков, чья замена в прошлом туре в Казани обсуждалась всю неделю.

С появлением в центре поля связки классных бразильцев Вендел – Жерсон «Зенит» улучшил движение мяча. При счёте 0:0 петербуржцы в два раза превосходили армейцев по статистике владения. ЦСКА в позиционной обороне вставал 4-4-2, но испытывал заметные трудности с тем, чтобы закрывать все зоны. Только когда команда Челестини реагировала на требования тренера включиться в высокий прессинг, она создавала проблемы «Зениту». Впрочем, красно-синие многовато фолили (хотя зачастую не соглашались с решениями судьи Чистякова), а в нескольких эпизодах сине-бело-голубые успешно разбивали давление и выходили на пространство. Однажды так улетел к чужим воротам Вендел. Если бы обыграл в штрафной Дивеева, то получил бы убойный момент, вот только защитник сборной России мастерски действовал в отборе.

Вообще, Вендел, пусть и не тренировался на летних сборах с «Зенитом», был одним из лучших в команде Семака. С точки зрения самоподготовки бразилец – большой профи. Вендел стал участником и первого голевого момента на 18-й минуте, когда армейцев спас заблокировавший его удар Обляков. Затем едва не забил и Жерсон, которому чуть-чуть не хватило, чтобы замкнуть полупрострел-полуудар Педро.

В общем, «Зенит» был ближе к голу. А забил на исходе получаса ЦСКА! Это футбол. К тому времени статистика ударов была 5:0 в пользу хозяев, а касаний в чужой штрафной – 19:1. Тем не менее самым настоящим «бразильцем» среди всех бразильцев на поле показал себя… Кисляк. Матвей феноменально сыграл в ходе голевой атаки армейцев, причём дважды. Сперва ловко открылся в полукруге и придумал тонкий пас пяткой на Алеррандро, а потом завершил комбинацию подбором и голевой передачей нападающему. Алеррандро решил эпизод двумя касаниями (это первый гол бразильца за ЦСКА). Ударом на технику переправил мяч в сетку ворот Латышонка. Возможно, голкипера будут критиковать, однако тут больше вопросов к Жерсону, который пустил Кисляка за спину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В матче на «Газпром Арене» интриговало противостояние Кругового и Дугласа Сантоса, с которым нынешний армеец конкурировал за место левого защитника в «Зените». Теперь у Челестини он – правый хавбек. Тем не менее какого-то огня на этом фланге не было. Но в дебюте второго тайма Круговой едва не напомнил о себе голом Санкт-Петербургу: нанёс первый удар в створ, который, впрочем, не стал сложной задачей для Латышонка. ЦСКА после перерыва снова выдал неплохой отрезок с прессингом, а вот команде Семака, когда бразильские центрхавы подустали, не хватало идей при развитии атак.

«Зениту» требовалось что-то менять – и Семак сделал тройную замену по истечении часа игры. Убрал Жерсона, Мостового и Кассьерру, выпустил быстрого новичка Вегу и вернулся к классике со «столбами» (Соболевым и Лусиано). Пошли кроссы на Соболева – центрфорвард нанёс два удара головой за пару минут. А потом Александр и вовсе загубил верный шанс. Здорово развернувшись в штрафной, нападающий пробил в штангу. ЦСКА настолько повезло, что от удивления за голову схватился кто-то из армейцев. Акинфеев хитро улыбался.

Челестини ответил своими перестановками – за ЦСКА дебютировал Верде. Но тренер армейцев не закрыл фланги «Зенита». Очень хорошо вошёл в игру Вега, а Мантуан на 76-й минуте заработал пенальти. Фолил ли Круговой в единоборстве с бразильцем? Эпизод как будто 50 на 50. Чистяков и его бригада решили, что это фол. Соболев забил – Акинфеев не угадал, куда направит мяч нападающий.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал пенальти для «Чемпионата»:

«Контакт был. Насколько серьёзный – нет смысла говорить, потому что арбитр решил назначить 11-метровый. Круговой действовал неосторожно и попал сзади по ноге Мантуану. Это решение Чистякова, он находился в хорошей позиции, поэтому VAR здесь вмешаться не мог. Тот момент, когда судья всё видит и трактует эпизод по-своему. Предъявить Чистякову я ничего не могу, вопросов к нему нет».

В концовке игра раскрылась. «Зенит» поддавливал, но ЦСКА огрызался. Про такие матчи говорят – «на три результата». Челестини добавил ещё одного центрбека Абдулкадырова, однако это не уберегло армейцев от опасности, когда на ударную позицию прорвался Лусиано – москвичей спас Акинфеев. А в компенсированное время армеец Гаич на контрвыпаде выстрелил издали в перекладину! В итоге – боевая ничья.