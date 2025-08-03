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Динамо Мх — Ахмат — 1:0, обзор матча РПЛ, гол: Гамид Агаларов, статистика, 3 августа 2025 года, чемпионат России

Самый быстрый гол сезона в РПЛ! Агаларов решил исход дерби уже на 33-й секунде
Анатолий Романов
Отчёт «Динамо» Мх — «Ахмат» — 1:0
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Махачкалинское «Динамо» впервые выиграло, а «Ахмат» продолжил мрачную серию.

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в чемпионате, переиграв дома «Ахмат». У этого матча 3-го тура МИР Российской Премьер-Лиги было совершенно невероятное начало…

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Агаларов – 1'    

Команда Хасанби Биджиева забила уже на 33-й секунде! Гол получился отчасти случайным. Защитник хозяев Шумахов просто выносил мяч куда подальше, а получилась голевая передача на Агаларова. Выходивший из обороны опорник «Ахмата» Келиану создал глубину, защитник Ибишев тоже не ожидал такого развития эпизода, а нападающий быстро среагировал и улетел один на один. Гамид классно принял мяч в воздухе, а вторым касанием отправил его в сетку ворот Шелии. Забив гол своей бывшей команде, Агаларов не праздновал – извинился жестом.

Гамид Агаларов Подробнее

Затем «Динамо» сумело поломать игру «Ахмату». Тренер грозненцев Александр Сторожук был очень недоволен тем, как его команда действовала в переходных фазах, требовал играть быстрее и агрессивнее на подборах. По ходу тайма гости всё же прибавили и к перерыву вели по ударам 8:3. Но если махачкалинцы превратили в гол свой единственный удар в створ, то «Ахмат» не реализовал ни один из трёх. Лучший шанс забить до перерыва загубил Конате. Получив проникающий пас от экс-динамовца Касинтуры, он ушёл от Алибекова, однако просто не попал в цель. Хозяева спасла штанга.

Чем интересен этот тур российского чемпионата:
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Ещё одной неприятностью для «Ахмата» стала травма Ибишева – защитник сборной России был заменён из-за серьёзного рассечения. Его место занял сенегальский новичок Ндонг, дебютировавший в РПЛ. В начале второго тайма из-под экс-игрока иранского «Гохара» едва не забил свой второй гол Агаларов. Форвард опять успешно нырнул за спину сопернику и бил из убойной позиции. Но Шелия сделал сейв ногой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Несмотря на довольно сильную по именам группу атаки – Конате, Садулаев, Самородов, вышедшие на замены Мансилья и экс-махачкалинец Гаджиев – «Ахмату» не удавалось создавать голевые моменты ни за счёт индивидуальных ходов, ни при помощи коллективных взаимодействий. Здорово защищалось махачкалинское «Динамо». К 90-й минуте у команды Сторожука был только один удар в створ за тайм, как и у её соперника. А в компенсированное время последние моменты, пусть и не «100-процентные», упустили Садулаев с Конате.

В результате «Ахмат» потерпел третье поражение подряд. Такой же плохой старт – только у «Ростова» и «Пари НН». В эту грустную компанию может добавиться завтра ещё и «Сочи».

У четырёх команд ноль очков после трёх туров
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