Топы АПЛ подписали новичков, а ЦСКА и «Динамо» ждут бразильцев. Трансферы и слухи дня

Ещё один день – ещё одна порция трансферных новостей. На летнем рынке, как всегда, происходит много интересного. Рассказываем о главных переходах и самых «вкусных» слухах за воскресенье, 3 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Карраскаль официально стал игроком «Фламенго»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль стал игроком «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро официально объявил о подписании четырёхлетнего контракта с 27-летним колумбийцем. Новичок «Фла» взял себе 15-й номер. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила € 12,5 млн. Карраскаль отыграл за «Динамо» два сезона после перехода из ЦСКА за € 3,5 млн. Провёл 64 матча, в которых забил девять мячей и сделал 12 голевых передач.

«Челси» представил новичка из Нидерландов

Победитель клубного чемпионата мира «Челси» продолжает подписывать новичков. Лондонский клуб объявил о переходе защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Йоррела Хато. 19-летний игрок заключил договор до июня 2032 года. По данным Transfermarkt, амстердамцы заработали на продаже Хато € 44,18 млн. Кроме того, в сделку включены бонусы. В минувшем сезоне универсальный защитник провёл 50 встреч, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

«Тоттенхэм» арендовал полузащитника у «Баварии»

Жоау Пальинья Фото: tottenhamhotspur.com

Победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» усилил центр поля. Новичком лондонского клуба стал опорный полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья. 30-летний португалец арендован на сезон с правом выкупа. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, «Тоттенхэм» заплатит до € 5 млн с учётом бонусов. Приобрести права на Пальинью «шпоры» смогут за € 25 млн, кроме того, в этом случае будут предусмотрены дополнительные бонусы в размере € 5 млн. В прошлом сезоне Жоау поучаствовал в 25 матчах, результативных действий не совершил.

Экс-нападающий сборной Англии сменил один клуб АПЛ на другой

Каллум Уилсон Фото: Stu Forster/Getty Images

Нападающий Каллум Уилсон сменил клуб в АПЛ. Этим летом 33-летний игрок ушёл свободным агентом из «Ньюкасла», который пять лет назад выкупил его из «Борнмута» за € 22,2 млн. Теперь экс-форвард сборной Англии бесплатно достался «Вест Хэму» – заключил договор на один год. В минувшем сезоне Уилсон принял участие в 22 встречах чемпионата и кубковых турниров и сделал только одно результативное действие – забил «Бирмингему». Много пропустил из-за травм спины и сухожилия.

Главные трансферные слухи дня

ЦСКА близок к трансферу ещё одного бразильца

Матеус Гонсалвес Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

ЦСКА продолжает собирать талантливую молодёжь из Южной Америки. Армейцы уже подписали бразильца Матеуса Алвеса и аргентинца Лионеля Верде, фактически договорились и о трансфере аргентинца Рамиро Ди Лусиано. А сегодня Bastidores CRF сообщил, что московский клуб закрывает трансфер вингера «Фламенго» Матеуса Гонсалвеса. Согласно источнику, стороны уже обсуждают детали, связанные со структурой выплат денег за 19-летнего игрока. В сезоне-2025 у Матеуса Гонсалвеса 15 матчей и два гола. Ранее журналист Жулио Мигель Нето писал, что ЦСКА может заплатить за бразильца € 8 млн.

Московское «Динамо» готово потратить на трансфер € 15 млн.

Алиссон Фото: Buda Mendes/Getty Images

Московское «Динамо» тоже заинтересовано в приобретении молодого бразильца. Как утверждает инсайдер Иван Карпов, столичный клуб претендует на 19-летнего игрока «Гремио» Алиссона и готово заплатить за него € 15 млн. Другими претендентами на этого вингера называются «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Однако «Гремио» хотел бы сохранить Алиссона у себя до завершения нынешнего чемпионата. В сезоне-2025 этот бразилец сыграл 20 встреч и отдал один голевой пас.

Игрок «Милана» может переехать в Россию

Полузащитник «Милана» и сборной Алжира Исмаэль Беннасер может продолжить карьеру в Россию. Журналист и инсайдер Николо Скира, сообщил, что один из клубов РПЛ (какой конкретно – не уточняется) запросил информацию у «россонери» о деталях возможного трансфера. «Милан» готов продать 27-летнего хавбека, так как новый главный тренер Массимилиано Аллегри не рассчитывает на него. Беннасер отыграл шесть сезонов за итальянский клуб, но последние полгода выступал на правах аренды за «Марсель». В прошлом сезоне набрал 0+3 в 20 матчах.

«Атлетико» нацелен на полузащитника «Барселоны»

Марк Касадо Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо – кандидат на усиление «Атлетико». По информации Sport.es, игра 21-летнего полузащитника очень нравится главному тренеру мадридцев Диего Симеоне. Каталонцы, в свою очередь, могут продать Касадо, чтобы получить возможность зарегистрировать своего летнего новичка – Маркуса Рашфорда. Согласно источнику, «Барса» оценивает Марка в € 30 млн, но сам он не горит желанием менять команду. В завершившемся сезоне Касадо провёл 36 матчей, в которых стал автором одного гола и шести голевых передач.

«Тоттенхэм» пытается заменить Сон Хын Мина игроком «Реала»

После ухода Сон Хын Мина победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» ещё сильнее заинтересован в подписании вингера «Реала» Родриго. Этой новостью поделилось издание As. Согласно источнику, у лондонского клуба появились дополнительные средства в связи с завершением контракта корейца, который зарабатывал более € 11 млн в год. Кроме того, «шпоры» готовы привлечь бразильца тем, что дадут ему играть на любимой позиции слева. Впрочем, на днях стало известно, что сам Родриго пока не хочет переходить в «Тоттенхэм», так как ждёт предложения от более статусного клуба. Тем временем инсайдер Скира написал о варианте у Сон Хын Мина: «Лос-Анджелес» предложил корейцу контракт с зарплатой около $ 20 млн в год.

Одной строкой