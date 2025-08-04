Ключевая трансферная сага прямо сейчас. Вот почему за Шешко бьются «МЮ» и «Ньюкасл»

В это трансферное окно уже случилось много громких переходов. И впереди ещё явно будет немало. В том числе из «РБ Лейпциг» в АПЛ. И если Хави Симонса в «Челси» вот-вот объявят, то ещё большой вопрос, где окажется Беньямин Шешко. На нападающего претендуют «Ньюкасл», который пробился в Лигу чемпионов, и «МЮ», который остался вообще без еврокубков. Практически каждый день появляются новости о том, как стороны торгуются, чтобы прийти к сделке.

Оба английских клуба остро нуждаются в нападающем. У «Ньюкасла» центрфорвард Исак дал понять, что хочет сменить команду. Однако его пока не торопятся отпускать. И, похоже, именно покупка Шешко позволит осуществить переход шведа в «Ливерпуль», что обещает стать самой крупной сделкой в истории АПЛ. А вот нападающий «МЮ» Хойлунд пока не просится на выход, но при этом и выглядит неубедительно по игре. Команде Аморима явно требуется усиление на эту позицию. Так почему же столько внимания именно к Шешко? Ещё недавно его называли трансферной целью «Арсенала», однако лондонцы всё-таки выбрали Дьёкереша. Зимой сообщалось и об интересе «Ливерпуля» к Шешко.

Беньямин Шешко Фото: Maja Hitij/Getty Images

Прежде всего нужно понимать, что центральные нападающие — дефицитная позиция. Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн, но «Лейпциг» уже дал понять, что рассчитывает на большее. В прошедшем сезоне Бундеслиги Шешко забил 13 мячей — нормальный показатель, однако не более того. Хватало футболистов, которые забили больше в той же лиге. И это не только Кейн, Экитике, Гирасси, но и Буркардт, Демирович, Кляйндинст.

Шешко привлекает своей реализацией. В прошедшем сезоне он забил на три мяча больше, чем у него было по модели ожидаемых голов. Вот это уже солидный показатель. А в позапрошлом сезоне он был ещё лучше: 17 голов при 7,7 xG — вообще космос. Именно как завершитель Шешко в полном порядке. 30 голов за два сезона — средний показатель, но партнёры просто создавали ему мало моментов. А ещё нужно помнить, что Шешко только недавно исполнилось 22 года. Это позволяет рассчитывать, что футболист продолжит развиваться. А ещё его можно будет выгодно продать и через три года, и через пять.

Беньямин Шешко Фото: NurPhoto via Getty Images

Рост Шешко — 195 см. Это позволяет грузить на него мячи, что особенно полезно, когда соперники окапываются у своих ворот и не оставляют пространства для игры низом. Против топ-клубов как раз многие стараются играть с низкой линией обороны. У Шешко за последние два сезона Бундеслиги 25 мячей с игры. Из них восемь забиты головой (помогает не только рост, но и хороший прыжок). Словенский нападающий предпочитает играть в створе ворот и любит добивать мячи после того, как вратарь справится с первым ударом.

При этом было бы неправильно видеть в Шешко классического габаритного нападающего. Он достаточно мобилен и умеет забегать в каналы между защитниками. А ещё старается помогать команде в создании атак — регулярно отходит к центру поля, чтобы принять мяч и обыграться с партнёрами. Шешко часто действует спиной к чужим воротам, укрывая мяч корпусом. Если взглянуть на карту передач от РУСТАТ, то можно заметить, насколько равномерно по всему полю распределялись его передачи в прошедшем сезоне.

Карта передач Беньямина Шешко в Бундеслиге-2024/2025 Фото: РУСТАТ

Это объясняется в том числе тем, что у «Лейпцига» в прошедшем сезоне были проблемы с продвижением мяча через центр. Поэтому всей атакующей тройке (Симонс, Шешко, Опенда) приходилось много опускаться ниже для розыгрыша. В том числе отсюда небольшое количество голевых моментов у команды. Шешко уже не так часто касался мяча в чужой штрафной, как годом ранее. В прошедшем сезоне «Лейпциг» допустил у своих ворот больше, чем создал у чужих, а тренер Марко Розе покинул команду по ходу сезона. Скорее всего, в АПЛ Шешко не придётся так часто отходить в глубину, что позволит ему больше оставаться на острие.

Недостатки у Шешко тоже есть. Как отмечает The Athletic, форвард порой слишком нацелен на ворота и готов бить даже из-за штрафной нерабочей левой ногой, вместо того чтобы отдать пас открытому партнёру.

Удар Беньямина Шешко Фото: Кадр из трансляции

Вот один из таких эпизодов, когда Шешко опустил голову и пробил с левой в защитника вместо передачи Рауму. Впрочем, даже с учётом ударов из сложных позиций у словенца вполне приличные 43,9% точности в прошедшем сезоне. В позапрошлом были и вовсе космические 53,2%, а это редкость. На дистанции в 40+ ударов практически у всех больше промахов, чем попаданий.

В целом у Шешко есть всё, чтобы много забивать в АПЛ. Хотя в любом случае сравнения с Холандом будут неизбежны, если учитывать габариты словенца и маршрут Австрия — Германия — Англия.