Звезда «Реала» уже не нужен ни в Мадриде, ни другим топам. У Родриго не лучшие перспективы

Родриго — один из главных творцов побед «Реала» последних лет. Тем не менее теперь перед ним стоит не самый приятный выбор — либо мадридская лавка, либо уход на понижение. Третьего, судя по всему, не дано. Хотя были варианты с главными клубами Англии, да и до финального этапа нынешнего сезона будущее бразильца в Испании казалось безоблачным.

Родриго тащил в прошлом сезоне. А потом началась загадочная история с травмой

«Все любят Родриго, особенно я», — эти слова Карло Анчелотти никого не насторожили бы, будь они сказаны до нынешней весны. Например, в апреле 2024-го, когда бразилец сперва похоронил дублем «Атлетик», а потом отличился в обоих четвертьфинальных встречах Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Или в январе 2025-го, когда он положил 10 голов в последних 11 на тот момент матчах — включая дубли в ворота «Бреста» и «Зальцбурга». Эталонный уровень.

Родриго с Карло Анчелотти Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Тем не менее тренер отреагировал так совсем не на крутость Родриго. В конце апреля с вингером стали происходить безумные странности. Вот он вроде бы тренируется в общей группе, а потом вдруг не попадает в заявку на игру с «Сельтой». Что было ранее? Анчелотти заменил его в перерыве «класико», то есть нанёс огромный удар по самолюбию. Позже сообщили о повышенной температуре бразильца.

Следующая остановка — новая дуэль с «Барселоной». Анчелотти на предматчевой пресс-конференции заявил: Родриго в порядке и доступен. На поле тот тем не менее так и не появился, после чего итальянец опроверг свои же слова: всё-таки нездоров. И вот уже полный контекст цитаты из первого абзаца: «Когда игрок не может выходить на поле — ему грустно. На прошлой неделе он болел и мало тренировался, поэтому был не готов. Мы все очень любим Родриго, особенно я».

Затем Marca выдала инсайд, якобы бразилец расписался перед тренерским штабом в неспособности сыграть, вот и остался на лавке. А в заявку попал из-за защиты от слухов по поводу своего будущего в Мадриде. Как включение в обойму при отсутствии на поле опровергнет негатив? Непонятно. И почему Анчелотти сначала упомянул доступность Родриго, но потом уточнял, что тот был не в форме всю неделю? Возможно, добрый итальянец просто «прикрывал» бунтующего футболиста?

Родриго Фото: Stephen Nadler/ISI Photos via Getty Images

В этом контексте хорошо вяжутся другие слухи. Та же Marca писала: Родриго недоволен своей ролью в «Реале» и считает, что в иерархии его поставили ниже Мбаппе, Винисиуса и Беллингема. В ESPN добавляли про возмущение бразильца выходами не на любимом левом фланге. А началось всё с непопадания в топ-30 «Золотого мяча». И это после «золотого» дубля. Туда включили сразу шестерых его одноклубников: тех же Беллингема, Винисиуса и Мбаппе, а также Вальверде, Карвахаля и Рюдигера.

Когда обнародовали список, Родриго саркастично отреагировал на него в соцсетях и прикрепил своё фото с трофеями. Затем появилась новость от Relevo: бразилец считает, что несправедливо находится в тени более звёздных партнёров. Его земляк Неймар после возникновения таких мыслей, например, сменил «Барселону» на «ПСЖ».

Апрельские 45 минут в «класико» стали последними для Родриго в сезоне. Вероятно, дело действительно в травме. Только та же Marca предупреждала: вингер чувствует себя лишним, больше не хочет выступать за «Реал» и ждёт летнего трансфера. Его статус в команде постепенно становится всё более неопределённым, поэтому он и отказался играть с «Барселоной» в мае. Это отразилось не только на отношениях с тренерским штабом, но и на дружбе с Винисиусом. Решение отстраниться многие в клубе оценили как предательство.

Винисиус и Родриго Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Сообщалось, что Родриго пропустит тренировку «Реала» 13 мая. То есть на следующий день после предыдущего инсайда. Он всё-таки появился на занятии, однако покинул его раньше времени в сопровождении доктора. Чем окончательно запутал.

Родриго был интересен «Сити» и «Арсеналу». Всё это в прошлом

Ещё по ходу сезона испанские инсайдеры утверждали: Родриго не вписывается в планы Хаби Алонсо. Если бразилец читает СМИ, такие инсайды не могли не повлиять на его настрой. Опасения сбылись. По ходу клубного ЧМ вингер отыграл лишь 92 минуты — 16-й результат в команде. Хотя точно был полностью здоров. После турнира подъехал Мастантуоно — тоже плохой знак для бразильца. По данным AS, наигрывать в основе будут аргентинца с Гюлером, а не Родриго с Браимом.

Тем временем постепенно испарялись претенденты на бразильца. Если он действительно хотел покинуть «Реал», то явно не ради заметного понижения. Тем более на горизонте маячило множество интересных вариантов. Только за последние несколько месяцев писали про интерес «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «Баварии», «ПСЖ» и даже «Барселоны». Плюс различные источники добавляли про желание мадридцев продать Родриго — но не менее чем за € 90 млн.

Вероятно, именно поэтому, а также из-за высокой зарплаты бразилец до сих пор никуда не ушёл. Такую мысль, к примеру, высказал Мэтт Лоу из The Telegraph. Либо правы источники AS и ESPN, утверждающие о его желании остаться и переубедить Алонсо. Забавно, ведь то же самое написала и Marca, которая сама же подсвечивала бунт футболиста. С какой стати он тогда передумал? Возможно, из-за отвала всех стоящих, на его взгляд, вариантов?

Хаби Алонсо Фото: Buda Mendes/Getty Images

Как раз в ESPN отмечали, что Родриго неофициально согласовал контракт с «Ливерпулем». Заодно добивая информацию вот таким предложением: сделка всё равно маловероятна. Логично, мерсисайдцы и так уже потратили свыше € 300 млн и готовы отдать ещё половину этой суммы на Исака. В The Athletic заявили, что «Арсенал» безумно хотел бразильца, тем не менее переключился на аналог подешевле — уже адаптированного к АПЛ Эзе из «Кристал Пэлас».

С «Челси» получилось ещё интереснее. По сведениям Sky Sports, клуб посчитал стоимость Родриго непомерно высокой. «Челси». Непомерно высокой. Ну, допустим. «Бавария» остановила выбор на Луисе Диасе. «Сити», получив отказ предыдущим летом, за Родриго больше не приходил. Информация про «Барсу» вообще похожа на лютый вброс. К тому же её проблемы с деньгами никуда не делись. Да и Рашфорд уже арендован. В Foot Mercato опровергли слух про «ПСЖ». Правдоподобно, если учитывать количество качественных вингеров у парижан.

На горизонте остался один «Тоттенхэм». Родриго наверняка отлично заменил бы ушедшего в МЛС Сона. Если верить AS, финансовый аспект для «шпор» проблемой не станет. Вот только журналист Санти Ауна рассказал о приговоре бразильца: тот рассмотрит переход лишь в более статусный клуб. Придёт ли за ним такой? Уже есть сомнения.

Возможностей уйти куда-либо всё меньше, перспективы в «Реале» – не самые радужные. Будет здорово прочитать этот текст в январе и от души рассмеяться, глядя на постоянное место Родриго в старте мадридцев и его множество результативных действий. Но верится в такое с трудом.