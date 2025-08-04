Мегасделки по Осимхену и Диасу, новый вратарь «Сити». Трансферы недели в Европе

Европейские топ-лиги стартуют совсем скоро! Команды совершают последние сделки перед началом сезона. И за прошедшую неделю состоялось несколько реально громких переходов. Всё самое важное — в нашем еженедельном дайджесте.

Жоау Феликс: «Челси» → «Аль-Наср» (€ 30 млн)

Жоау Феликс в «Аль-Насре» Фото: Crystal Pix/Getty Images

К 25 годам Феликс прошёл путь от футболиста стоимостью в € 120 млн до Саудовской Аравии. В сезоне-2024/2025 Жоау выступал за «Челси» и «Милан» (на правах аренды). Но итальянцы решили не выкупать вингера, а лондонцы мечтали расстаться с ним. Вложенные в игрока € 52 млн не оправдались.

В итоге часть суммы отбил «Аль-Наср»: саудовцы заплатили за Жоау € 30 млн. Сам футболист заключил контракт сроком на два года. Издание Foot Mercato сообщило, что Криштиану Роналду повлиял на решение Феликса. 40-летний португалец сказал соотечественнику, что совместная игра за «Аль-Наср» поможет им наладить связь на поле. А это, в свою очередь, положительно скажется на сборной на чемпионате мира 2026 года. Но если Феликс продолжит играть, как в сезоне-2024/2025, то далеко не факт, что его будут ждать в национальной команде.

Джеймс Траффорд: «Бёрнли» → «Манчестер Сити» (€ 31,2 млн)

Джеймс Траффорд в «Манчестер Сити» Фото: mancity.com

У Хосепа Гвардиолы будет новый вратарь! Эдерсон сдал в последнем сезоне, поэтому «Манчестер Сити» занялся вопросом замены. Выбор пал на голкипера «Бёрнли» Джеймса Траффорда. За 22-летнего англичанина заплатили € 31,2 млн, контракт подписан сроком на пять лет.

Интересно, что Траффорд — воспитанник «Сити», находившийся в системе клуба до 2023 года. В прошлом сезоне Джеймс пропустил всего 16 голов в 45 матчах Чемпионшипа и установил рекорд лиги по продолжительности «сухой» серии. Вратарь отыграл «на ноль» 12 матчей подряд, что в общей сумме равняется больше 1000 минут.

Луис Диас: «Ливерпуль» → «Бавария» (€ 70 млн)

Луис Диас в «Баварии» Фото: fcbayern.com

История с уходом Луиса Диаса из «Ливерпуля» завершилась. Колумбиец перебрался в мюнхенскую «Баварию» за € 70 млн. 28-летний вингер подписал контракт с чемпионом Германии сроком на четыре года. Вместе с «Ливерпулем» Диас выиграл АПЛ, Кубок, Суперкубок Англии и два Кубка английской лиги. Но теперь у Луиса начинается новая эпоха.

«Для меня очень многое значит быть частью «Баварии» — одного из крупнейших клубов в мире. Я хочу помочь своей новой команде благодаря своему стилю игры и своей индивидуальности», — сказал колумбиец после перехода.

Гранит Джака: «Байер» → «Сандерленд» (€ 15 млн)

Гранит Джака в «Сандерленде» Фото: safc.com

Джака сменил один из главных клубов Бундеслиги на новичка АПЛ. «Байер» ушёл в перестройку после расставания с тренером Хаби Алонсо и большой группой лидеров. Швейцарец потянулся вслед за Флорианом Вирцем и Жереми Фримпонгом в Англию. Только вместо «Ливерпуля» Гранит отправился в «Сандерленд»: за игрока заплатили € 15 млн.

32-летний полузащитник подписал трёхлетний контракт с новым клубом. Ранее Джака уже выступал в Англии за «Арсенал» (2016-2023). Получится ли второй заход успешным? Задача — помочь «Сандерленду» остаться в АПЛ.

Дан Ндой: «Болонья» → «Ноттингем Форест» (€ 42 млн)

Дан Ндой в «Ноттингем Форест» Фото: nottinghamforest.co.uk

Ндой — автор единственного гола в финале Кубка Италии — 2024/2025 с «Миланом». Этот мяч принёс «Болонье» первый трофей за 51 год. И теперь швейцарец спокойно отправляется покорять АПЛ. Вышедший в Лигу конференций «Ноттингем Форест» заплатил за швейцарского полузащитника € 42 млн. Ндой подписал контракт до лета 2030 года.

«Очень рад, что подписал контракт с этим клубом. Сейчас в «Форест» настали поистине захватывающие времена, и я сразу понял, что хочу стать частью этого проекта. Это действительно амбициозная команда с фантастической историей, и мне не терпится начать», — сказал Дан после перехода.

Виктор Осимхен: «Наполи» → «Галатасарай» (€ 75 млн)

Виктор Осимхен в «Галатасарае» Фото: Sercan Ozkurnazli/Getty Images

Один из сильнейших центрфорвардов мира окончательно обосновался в Турции. «Галатасарай» побил свой трансферный рекорд ради Виктора Осимхена. Стамбульцы заплатили «Наполи» за 26-летнего нигерийца € 75 млн. А зарплата футболиста составит € 15 млн в год (также включён бонус за лояльность в размере € 1 млн и гонорар за использование имиджевых прав в размере € 5 млн).

В прошлом сезоне Виктор выступал за «Галатасарай» на правах аренды: за 41 матч он забил 37 мячей и оформил восемь ассистов. Клуб стал чемпионом Турции и обладателем национального Кубка. Теперь в «Галатасарае» надеются добиться большего и в Европе. Впереди — четыре года сотрудничества.

Йоррел Хато: «Аякс» → «Челси» (€ 44,18 млн)

Йоррел Хато в «Челси» Фото: chelseafc.com

Этим летом в «Челси» перешли уже восемь футболистов. Последний на данный момент трансфер — универсальный защитник (играет и слева, и в центре) Йоррел Хато. «Аякс» получил за 19-летнего футболиста € 44,18 млн. А сам нидерландец заключил контракт с «Челси» сроком на семь лет.

Хато готов к интенсивности АПЛ: в прошлом сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах. Теперь, по всей видимости, Йоррелу предстоит конкуренция за место в старте с Марком Кукурельей.

Уэсли Франса: «Фламенго» → «Рома» (€ 25 млн)

Уэсли Франса в «Роме» Фото: asroma.com

«Рома» приобрела трансферную цель «Зенита». Ранее петербуржцы предлагали «Фламенго» € 25+5 млн за защитника Уэсли Франса. Но 21-летний бразилец едет в Серию А. Римляне заплатили за игрока € 25 млн и подписали контракт сроком на пять лет. В марте 2025 года Уэсли дебютировал за основную сборную Бразилии в матче с Колумбией (261). «Рома» получила потенциально элитного правого защитника.

Игор Пайшао: «Фейеноорд» → «Марсель» (€ 30 млн)

Игор Пайшао в «Марселе» Фото: om.fr

«Марсель» совершил мощную сделку. За € 30 млн французы приобрели у «Фейеноорда» вингера Игора Пайшао. В прошлом сезоне 25-летний бразилец стал лучшим бомбардиром и ассистентом роттердамцев (16 голов + 10 ассистов). «Марсель» подписал контракт с Пайшао сроком на пять лет. Если Игор сверкнёт в следующем сезоне Лиги 1, то высока вероятность, что мы вскоре увидим его в европейском топ-клубе.

Жоау Пальинья: «Бавария» → «Тоттенхэм» (аренда)

Жоау Пальинья в «Тоттенхэме» Фото: tottenhamhotspur.com

«Бавария» и «Тоттенхэм» наладили отличные отношения. Сначала в Мюнхен из Лондона отправился Гарри Кейн, а затем в обратном направлении проследовал Матис Тель. Теперь «Тоттенхэм» забирает ещё одного игрока «Баварии» — полузащитника Жоау Пальинью. 30-летний футболист арендован на сезон с правом выкупа за € 30 млн.

Пальинья перебрался в Германию летом 2024 года из «Фулхэма» за € 51 млн. Но в «Баварии» у Жоау совсем не пошло: 25 встреч за сезон и всего 986 минут на поле. Возможно, новый тренер «Тоттенхэма» Томас Франк вернёт Пальинью в оптимальную форму.

Другие трансферы

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Вратарь Мэтт Тёрнер перебрался из «Ноттингема» в «Лион» за € 8 млн.

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«Ньюкасл» арендовал голкипера «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла.

Аарон Рамсдейл в «Ньюкасле» Фото: newcastleunited.com

«Реал Сосьедад» арендовал защитника «Лиона» Дуе Чалету-Цара.

Полузащитник Оскар Глух перебрался из «Ред Булл Зальцбург» в «Аякс» за € 14,75 млн.

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«Атлетико» продал защитника Сантьяго Моуриньо в «Вильярреал» за € 10 млн. Ранее игроком интересовался «Спартак».

«Жирона» арендовала у «Атлетико» полузащитника Тома Лемара.

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Эмерик Обамеянг в «Марселе» Фото: om.fr