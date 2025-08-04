Главное о трансферах «Реала» и «Барсы» прямо сейчас. Две очень разные кампании!

У одних — новая жизнь, у других — противоречия. Окно ещё не закрыто, но главные приобретения уже сделаны.

В прошлом сезоне «Барселона» взяла все трофеи в Испании и остановилась в шаге от финала Лиги чемпионов. «Реал» же довольствовался лишь «младшими» титулами. Мадридцам достались Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок (ещё декабрьский КЧМ – со старым форматом). В Испании «Реал» проиграл «Барсе» всё, а в Лиге чемпионов с треском вылетел от «Арсенала» в 1/4 финала.

Этим летом «Барселона» делает «косметические» трансферы, в то время как «Мадрид» затеял капитальный ремонт. «Реал» привёз сразу нескольких новых игроков и, самое главное, – нового тренера. Хаби Алонсо нельзя назвать жёстким догматиком. Но он гораздо более концептуален, чем его предшественник – Карло Анчелотти. «Реал» на пару с концепцией – это что-то новое. Такого не было давно.

Чего ждать от новых людей в «Барселоне» и «Реале»? Как изменятся команды в сезоне, который вот-вот начнётся? Будут ли ещё переходы до закрытия трансферного окна? Обо всём этом – в мини-дайджесте, посвящённом «Барсе» и «Реалу». Оценим ситуацию по состоянию на начало августа.

Большая стройка в «Мадриде»

Главный трансфер «Реала» – конечно, Хаби Алонсо. Карло Анчелотти, без сомнений, велик, он очень многое сделал для «Мадрида». Однако было видно, что команде нужны новые идеи. И их из Леверкузена привёз Алонсо. Было много размышлений о том, по какой схеме будет играть новый «Реал», кого Хаби купит, кого продаст. Основные ответы мы получим уже по ходу сезона. Однако контуры «Реала» Алонсо уже можно было разглядеть на клубном чемпионате мира.

«Мадрид» использовал гибрид: четвёрка защитников, когда команда без мяча, и тройка, когда с мячом. Причём на одну линию с центральными защитниками при владении опускался Орельен Тчуамени – пожалуй, главный символ новой мадридской гибридности.

Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе Фото: Megan Briggs/Getty Images

Двое новичков «Реала» отыграли КЧМ почти целиком. Дин Хёйсен и Трент Александер-Арнольд приняли участие во всех матчах, кроме обернувшегося катастрофой четвертьфинала с «ПСЖ» (0:4). Англичанин получил травму, а нидерландский испанец не сыграл из-за дисквалификации. Впрочем, даже если бы Трент и Хёйсен вышли на поле против Парижа, совсем не факт, что это сильно помогло бы «Реалу». Уж слишком хороша была команда Луиса Энрике. И слишком часто «привозил» «Мадрид». «Мадрид», который пока только строится и ищет себя.

Ещё одно новое имя в составе «Реала» – Гонсало Гарсия. Этот «кантерано» выходил за основу по ходу прошлого сезона. Но клубный чемпионат мира стал его настоящим звёздным часом. В шести матчах Гарсия забил четыре гола и отдал один голевой пас. Килиан Мбаппе подхватил гастроэнтерит и пропустил часть матчей – и Гонсало отлично этим воспользовался.

Его игру нельзя назвать уж очень изящной, но он эффективен. Он забивает всеми разрешёнными частями тела. Необязательно красиво – главное, что мяч за линией ворот. Его уже успели сравнить с легендарным Раулем. По манере игры и по умению заковырять мяч в ворота любым доступным способом они действительно в чём-то схожи.

Гонсало Гарсия празднует гол за «Реал» Фото: Luke Hales/Getty Images

Судя по всему, на данный момент в иерархии нападающих Гарсия выше Эндрика. Бразилец пропустил КЧМ из-за травмы, и теперь его и без того скромное игровое время под большим вопросом. Всё чаще пишут, что он может уйти в аренду (правда, сам он этого, кажется, не хочет). Ну а Гарсии – респект! Так и нужно пользоваться шансами. Безусловно, классное выступление на КЧМ ничего ему не гарантирует. Однако к основе он точно приблизился. Алонсо наверняка будет давать ему шансы. А дальше – всё зависит от Гонсало.

Ещё двух новичков «Реал» оформил уже после клубного чемпионата мира. На левый фланг пришёл Альваро Каррерас. Плюс подписали одного из главных талантов планеты – аргентинца Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».

Каррерас – воспитанник «Депортиво», «Реала» и «Манчестер Юнайтед». «Мадрид» отпустил его в «МЮ» бесплатно. Англичане несколько раз отправляли Каррераса в аренду, а затем продали «Бенфике». И дальше португальцы, как они умеют, сделали отличный бизнес. Каррераса продали в «Реал» за € 50 млн! «Ман Юнайтед» получил часть от суммы, а Хаби Алонсо – молодого, но при этом уже достаточно опытного игрока на левый фланг. Каррерас может сыграть и в четвёрке защитников, и, если понадобится, латераля в тройке.

При этом пока в «Реале» остаются и Фран Гарсия, и Ферлан Менди. Гарсия вроде как никуда не уйдёт. В Испании пишут, что он нравится Алонсо. Ещё когда Хаби работал в «Байере», была информация, что он хотел пригласить Франа в Леверкузен. Ну а будущее Менди туманно. Ему уже 30 лет, он часто получает травмы. Его уход вряд ли станет большим сюрпризом. Однако пока он остаётся игроком «Реала».

Что касается Мастантуоно, то эта покупка как будто одновременно и на сейчас, и на перспективу. На перспективу – потому, что аргентинцу всего 18 лет. А на сейчас – потому, что он реально хорош! У него 64 матча за «взрослый» «Ривер Плейт», он уже дебютировал за сборную Аргентины. Мастантуоно – не просто талантливый проспект. Он уже проявил себя «с мужиками» – во взрослом футболе.

Другое дело, что примерно в том же статусе в «Реал» год назад переходил Эндрик. И повторить всё то, что он творил в Бразилии, в Мадриде у него пока не получилось. На нём ни в коем случае не нужно ставить крест. Он по-прежнему очень молод и талантлив и ещё наверняка себя проявит. Но факт остаётся фактом: вау-эффекта Эндрик в «Реале» с ходу не произвёл.

Может ли то же самое произойти с Мастантуоно? Может. Так что не нужно кормить себя чрезмерными ожиданиями, сколько бы парень ни стоил. Талант-талантом, но в таком юном возрасте заиграть в «Реале» – на это способны единицы. Если Мастантуоно станет полноценным игроком обоймы и будет стабилен хотя бы на коротких отрезках, это уже будет здорово.

Вокруг него шикарные партнёры, рядом с которыми можно и нужно расти. Тренировать его будет Алонсо. Он доказал, что умеет вытаскивать из игроков (в том числе, из молодых) всё лучшее. Всё, что требуется от Франко, – работать, работать и ещё раз работать!

«Барселона» – королева противоречий

«Барселона», в отличие от «Реала», не страдает от кризиса идей. Тактическая и эмоциональная подпитка прибыла в Каталонию из Германии ещё прошлым летом. Ханс-Дитер Флик проделал феноменальную работу и заставил позабыть обо всех финансовых и административных проблемах клуба.

А они тем временем никуда не делись. Этим летом «Барса» очень хотела подписать Нико Уильямса. И сам Нико хотел присоединиться к команде-чемпиону. Однако игрок и его представители задали «Барсе» абсолютно резонные вопросы насчёт регистрации – чтобы не получилось, как с Дани Ольмо или ещё хуже. Плюс у Нико была серьёзная клаусула – в районе € 60 млн. Для «Барселоны» с её дуршлагоподобным бюджетом это очень чувствительно.

Законичлось всё тем, что Нико продлил контракт с «Атлетиком». Клаусула выросла на 50%. «Барселона» не получила игрока, которого сильно хотела. Смогут ли каталонцы прожить без Уильямса-младшего? Наверняка. На его позиции у «Барсы» в прошлом сезоне играл один из лучших футболистов мира – Рафинья. В этой связи логичный вопрос – зачем вообще каталонцы так бились за Нико, учитывая, что Рафинья никуда не уходит? Но, как бы там ни было, «Барселона» хотела игрока, но не получила.

Тем не менее, футболист в позицию Нико/Рафиньи приехал. Это многострадальный Маркус Рашфорд. Его взяли в аренду с правом выкупа и с полным покрытием зарплаты. Сделка тоже не дешёвая. Зарплата Маркуса – от € 10 до € 15 млн. Но в любом случае – он обойдётся «Барсе» дешевле Нико. По крайней мере, в первом сезоне.

Для Рашфорда это шанс перезапустить карьеру, которая в последние годы идёт на спад. Он пытался сделать это в «Астон Вилле», Унаи Эмери регулярно выпускал его на поле. Но стать в Бирмингеме железно основным Маркус не сумел. «Манчестер Юнайтед» он тоже оказался не нужен – большая зарплата, большое эго и много накопившейся токсичности вокруг. На бумаге от перехода Рашфорда в «Барсу» выиграли все: и игрок, и клуб-арендодатель, и клуб-арендатор.

Гарантировано ли англичанину место в старте «Барселоны»? Абсолютно точно нет. Но в любом случае иметь в распоряжении игрока с такими качествами – плюс для Флика. Тем более есть примеры, как немец в «Барсе» реанимировал тех, кого клуб уже готов был списать. Это и Иньиго Мартинес, и тот же Рафинья, который при Флике вышел на космический уровень. И Френки де Йонг добавил после неудачного отрезка. Может быть, так произойдёт и с Рашфордом. А если нет, «Барса» просто его не выкупит. В этом смысле клуб защищён.

Маркус Рашфорд Фото: David Ramos/Getty Images

Ещё один летний трансфер «Барселоны» – вратарь Жоан Гарсия. Его купили из соседнего «Эспаньола» за прописанные в контракте € 25 млн. Гарсия провёл отличный прошлый сезон. Его роль в том, что «Эспаньол» не вылетел, огромна. На линии Жоан играет отлично. Однако есть несколько «но».

Во-первых, для Гарсии это был первый полноценный сезон. А ему уже 24 года, он не юн. Жоан отыграл 14 матчей в Сегунде в сезоне-2023/2024 и целиком отыграл прошлый сезон. Достаточно ли этого, чтобы делать глобальные выводы о его уровне и приглашать в «Барселону», да ещё за € 25 млн? Вопрос как минимум дискуссионный.

Во-вторых, стиль игры «Эспаньола» (о чудо!) сильно отличается от стиля «Барсы». В прошлом сезоне «Эспаньол» много и низко защищался, Гарсия всё время был в работе. Сохранять тонус и концентрацию, когда по твоим воротам бьют 15 раз за матч и когда бьют три раза, как бывает с вратарями «Барсы», – это очень разные вещи.

Кроме того, в «Эспаньоле» нет такого упора на игру вратаря ногами, как в «Барселоне». И, конечно, нет высокой линии обороны, которая есть у Флика. Гарсии придётся адаптироваться к абсолютно другим требованиям.

Наконец, в-третьих, никуда не делись Войцех Щенсный, Марк-Андре тер Стеген и Иньяки Пенья. У Пеньи в этом списке самый низкий рейтинг. Судя по всему, «Барса» не сильно за него держится. Щенсный блестяще провёл прошлый сезон и продлил контракт. Нет ни одной реальной причины сажать его на скамейку. Поляк не дал в себе усомниться.

Ну а тер Стеген – вообще-то один из капитанов «Барсы». Да, в прошлом сезоне у него была тяжёлая травма, он много пропустил. Этим летом у него вновь возникли проблемы со здоровьем. Правда, если верить СМИ, некоторые люди в «Барселоне» считают, что немец «выдумал» новую болячку, чтобы затянуть уход из клуба. Плюс актуален вопрос регистрации тер Стегена. Впрочем, он актуален и в отношении других вратарей.

Короче говоря, трансфер Гарсии выглядит как минимум необязательным. Жоан – очень хороший вратарь. Но так ли сильно он был нужен «Барсе» прямо сейчас, за такие деньги и при всех вышеперечисленных вводных? В клубе решили, что да – нужен. Посмотрим, что из этого получится.