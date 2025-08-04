Топ-матчи вторника: команда медиазвёзд в Кубке России по футболу, теннис и баскетбол

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- 🎾 3:30*: Алекс Михельсен (США, 26) — Карен Хачанов (Россия, 11), Торонто, 1/4 финала
- ⚽️ 18.00: «Амкал» — «Квант», Кубок России, 1/256 финала
- 🏀 20:00: Египет — Россия, товарищеский матч
- ⚽️ 21:45: «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч
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Время в материале указано по Москве.
🎾 3:30*: Алекс Михельсен (США, 26) — Карен Хачанов (Россия, 11), Торонто, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: поквитается ли Хачанов с американцем за поражение на Australian Open?
Для Карена Хачанова канадский «Мастерс» — один из лучших в карьере. Здесь он дважды добирался до полуфинала (2018-2019). В нынешнем розыгрыше россиянин уже справился с несколькими соперниками, в том числе и с норвежцем Каспером Руудом. Теперь, чтобы повторить свой канадский рекорд, Карену осталось одолеть американца Алекса Михельсена, который в начале этого года сенсационно выбил Хачанова из сетки Australian Open. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Зверев — Алексей Попырин.
⚽️ 18.00: «Амкал» — «Квант», Кубок России, 1/256 финала
Интрига: медийный клуб пройдёт дальше?
«Амкал» — действующий чемпион Медиалиги и Кубка лиги. В медийном футболе команда взяла два главных трофея за год. Теперь «Амкал» постарается пройти как можно дальше в Кубке России. В 1/256 финала они сразятся с «Квантом». Интересно, что «Амкал» сыграет смешанным составом: основа замиксуется с приглашёнными звёздами. За команду выступят, например, блогеры Wylsacom, Paradeevich, комик Роман Косицын и исполнитель The Limba. Как вам такой перформанс в Кубке?
🏀 20:00: Египет — Россия, товарищеский матч
Интрига: выводы будут сделаны?
Наша сборная в первом товарищеском матче проиграла Ирану, но затем уничтожила соперника. Ситуация повторяется: Россия вела в игре с Египтом, однако упустила преимущество «+14». Зоран Лукич и компания сумеют собраться?
⚽️ 21:45: «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч
Интрига: кто станет ближе к раунду плей-офф?
«Рейнджерс» и «Виктория Пльзень» прошли второй квалификационный раунд ЛЧ. Впереди — очная серия. Первый матч состоится в Шотландии. «Рейнджерс» важно одержать уверенную победу, а «Виктория» постарается добыть удобный результат перед ответной игрой.