Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 5 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: команда медиазвёзд в Кубке России по футболу, теннис и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 5 августа: «Амкал» — «Квант», квалификация Лиги чемпионов, Хачанов в 1/4 финала Торонто и Египет — Россия!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Алекс Михельсен (США, 26) — Карен Хачанов (Россия, 11), Торонто, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 03:30 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: поквитается ли Хачанов с американцем за поражение на Australian Open?

Для Карена Хачанова канадский «Мастерс» — один из лучших в карьере. Здесь он дважды добирался до полуфинала (2018-2019). В нынешнем розыгрыше россиянин уже справился с несколькими соперниками, в том числе и с норвежцем Каспером Руудом. Теперь, чтобы повторить свой канадский рекорд, Карену осталось одолеть американца Алекса Михельсена, который в начале этого года сенсационно выбил Хачанова из сетки Australian Open. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Зверев — Алексей Попырин.

ATP. Турнирная сетка. Торонто
Карен может обогнать Медведева в рейтинге ATP:
Начинал играть в гараже, отказался от учёбы ради тенниса. С кем сразится Хачанов в Торонто
Начинал играть в гараже, отказался от учёбы ради тенниса. С кем сразится Хачанов в Торонто

⚽️ 18.00: «Амкал» — «Квант», Кубок России, 1/256 финала

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Не начался
Квант
Обнинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: медийный клуб пройдёт дальше?

«Амкал» — действующий чемпион Медиалиги и Кубка лиги. В медийном футболе команда взяла два главных трофея за год. Теперь «Амкал» постарается пройти как можно дальше в Кубке России. В 1/256 финала они сразятся с «Квантом». Интересно, что «Амкал» сыграет смешанным составом: основа замиксуется с приглашёнными звёздами. За команду выступят, например, блогеры Wylsacom, Paradeevich, комик Роман Косицын и исполнитель The Limba. Как вам такой перформанс в Кубке?

Статистика Кубка России
Самый медийный вратарь в российском футболе:
Блогер Wylsacom заявил, что сыграет за «Амкал» в Кубке России на позиции вратаря

🏀 20:00: Египет — Россия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
05 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выводы будут сделаны?

Наша сборная в первом товарищеском матче проиграла Ирану, но затем уничтожила соперника. Ситуация повторяется: Россия вела в игре с Египтом, однако упустила преимущество «+14». Зоран Лукич и компания сумеют собраться?

Обзор прошлой игры:
И снова неудача. Россия упустила победу в концовке матча с Египтом
И снова неудача. Россия упустила победу в концовке матча с Египтом

⚽️ 21:45: «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет ближе к раунду плей-офф?

«Рейнджерс» и «Виктория Пльзень» прошли второй квалификационный раунд ЛЧ. Впереди — очная серия. Первый матч состоится в Шотландии. «Рейнджерс» важно одержать уверенную победу, а «Виктория» постарается добыть удобный результат перед ответной игрой.

Статистика Лиги чемпионов
Тест для хардкорных любителей футбола:
Лига чемпионов вернулась! Отгадаешь всех ноунеймов из квалификации?
Тест
Лига чемпионов вернулась! Отгадаешь всех ноунеймов из квалификации?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android