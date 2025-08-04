«Рубин» уже в топе РПЛ! А Даку оформил дубль — второй гол ну просто вау. Видео

А у «Сочи» были моменты, но он не смог их реализовать.

«Рубин» – приятное открытие старта сезона МИР РПЛ. Дело не только в результате, хоть и там всё хорошо: Казань успешно справилась с «Ахматом» в Грозном, а потом спасла ничью с «Зенитом». Речь скорее о системности в игре. Прекрасно понятно, как будет действовать команда, но мало кто с этим может справиться. Форма Мирлинда Даку – отдельный сюрприз. Уж слишком хорош нападающий после подписания нового контракта.

А у «Сочи» – проблемы. Однако вряд ли могло быть иначе. В клубе сменилось руководство, новички приехали поздно, так что команда в первых матчах очевидно «плыла». Но всё равно могла цепляться за очки, если вспомнить тот же матч с «Локомотивом». С «Динамо» в Кубке даже получилась борьба. Наконец-то удалось забить, так что ожидания от сочинцев были большие. Хоть они и не совсем оправдались.

Тренеры вряд ли смогли удивить друг друга составами. Рашид Рахимов – в особенности. Он руководствуется простым правилом: не надо менять то, что работает. Роберт Морено продолжает поиск – например, в этот раз в центре обороны в основе вышел новичок команды Набиль Абердин. Он стал одним из героев. Однако об этом позже. Казань предсказуемо начала активнее. Даку уже на второй минуте убежал на вратаря, хоть и из офсайда. При этом первый удар в створ нанесли гости – Магаль бесхитростно бахнул прямо в руки Ставеру.

На девятой минуте «Рубин» мог открыть счёт: Иву классно перехватил, выкатил на Даку, тот уложил на газон Абердена, но пробил выше. Казалось, эпизод был заигран. Однако судья Егор Егоров взял паузу. А потом побежал к монитору. Видеоассистенты обратили внимание на микроскопическое касание руки того самого Абердена после финта нападающего. Судья не сомневался – это пенальти. К мячу подошёл лидер казанцев и без шансов пробил в угол.

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Казалось, «Рубин» как минимум сохранит давление. И будет действовать первым номером. Но нет – команда отдала мяч сопернику. Словно были уверена – всё равно не забьёт. Сочинцы сначала присматривались, а потом стали создавать для себя шансы. На 27-й минуте Зиньковский вырезал отличную передачу с фланга к воротам, Крамарич мог замыкать, однако чуть не успел к мячу. После – ещё несколько моментов у тех же Зиньковского и Крамарича, а на 41-й минуте эти двое сделали Ставера героем тура. Первый навесил, второй пробил, а вратарь потащил прямо с линии. Суперсейв, который наверняка войдёт во все подборки.

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«Сочи» заслужил гол в первом тайме, но его не забил. А ещё и потерял Магаля из-за травмы. В середине тайма Морено сделал двойную замену, убрав вместе с Русланом и Абердена. Не попал центральный защитник в игру.

Естественно, на второй тайм гости выходили с большими надеждами. По крайней мере сохранить атакующую активность первого тайма. Под эту цель вышел Кирилл Кравцов – для него это первый матч в РПЛ после травмы. Однако искра впереди куда-то пропала – на 52-й минуте Зиньковский сделал ещё одну попытку пробить Ставера. А потом игроки «Сочи» уснули.

Соперник это чётко почувствовал. И грамотно воспользовался. Казанцы сначала врубили прессинг, забрав уверенность, а потом соорудили второй мяч. Кабутов быстро разыграл штрафной, увидев открывание Даку, а тот принял на ход и красиво перебросил Дёгтева.

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Показалось, что для «Сочи» это финал. Два мяча и с таким соперником отыграть очень трудно. Особенно с такой игрой после перерыва. Рахимов даже выпустил Олега Иванова в его 39-й день рождения. Однако гости не сдались. На 86-й минуте Ежов забежал на левый фланг, сделал прострел в сторону Гуарирапы, но тот даже не участвовал в эпизоде. Защитники сами не разобрались и после рикошета от Грицаенко мяч залетел в сетку.

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Интрига появилась там, где её не ждали. Сочинцы явно взбодрились. И побежали спасать ничью. Но уж слишком хороша была оборона Казани. По сути, команда Роберта Морено не смогла соорудить ни самостоятельного голевого одного момента: только попытки забросов или войти в штрафную через пас, которые постоянно прерывались.

«Рубин» победил и попал в топ-4, а по очкам – в топ-2, ведь столько же (7) у «Крыльев Советов» и «Балтики». А «Сочи» с нулём очков остался внизу таблицы.