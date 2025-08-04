«Челси» продаёт, а «Зенит» хочет купить топ-нападающего. Трансферы и слухи дня

Понедельник не порадовал громкими трансферами, но интересные новости с летнего рынка поступали. Российские и европейские клубы ведут активную селекционную работу. Обзор главных событий и слухов дня – в этом материале.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Пари НН» приобрёл грузина, но нарвался на жалобу в ФИФА
Вахо Бедошвили
Фото: fcnn.ru
Один из неудачников старта сезона РПЛ «Пари НН» объявил о новых трансферах. Нижегородский клуб подписал вингера молодёжной сборной Грузии Вахо Бедошвили. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила всего € 70 тыс. 21-летний легионер, перешедший из «Орби», заключил договор до июня 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл 18 матчей в чемпионате Грузии, забил три мяча и сделал три голевые передачи. Чуть позднее «Орби» сообщил, что подаст жалобу в ФИФА из-за перехода Вахо Бедошвили в «Пари НН». У грузина был контракт с клубом до 31 декабря 2026 года, однако по мнению его предыдущей команды он вместо подписания контракта с одним клубом уехал в Россию и перестал выходить на связь. Футболист в одностороннем порядке разорвал контракт с «Орби», что противоречит правилам ФИФА.
Кроме того, «Пари НН» сообщил о продаже нападающего Огнена Ожеговича в греческий «Атромитос»: за серба получили € 90 тыс.
«Бетис» взял игрока, ставшего открытием клубного чемпионата мира
Нельсон Деосса
Фото: realbetisbalompie.es
Прошедший клубный чемпионат мира здорово раскрутил карьеры некоторых колумбийцев. Джон Арьяс был звездой «Флуминенсе» и перешёл летом в «Вулверхэмптон». Ричард Риос сверкнул в «Палмейрасе» – в итоге отправился в «Бенфику». А 25-летний центрхав Нельсон Деосса проявил себя в составе «Монтеррея». Теперь он продолжит карьеру в «Бетисе». Севильский клуб подтвердил трансфер. Как писал инсайдер Фабрицио Романо, мексиканцы получат $ 14 млн, а ещё $ 2 млн будут прописаны в качестве бонусов. У Деоссы 49 матчей в завершившемся сезоне, 10 голов и три голевых паса.
Главные трансферные слухи дня
«Зенит» привезёт в РПЛ звезду из Саудовской Аравии?
«Зенит» может сделать ещё один сенсационный трансфер в это летнее окно. Как утверждает Mozzart Sport, петербургский клуб заинтересован в подписании нападающего сборной Сербии и «Аль-Хиляля» Александра Митровича. Согласно источнику, новый тренер саудовской команды Симоне Индзаги просит купить другого именитого форварда на место серба, а сам клуб из Эр-Рияда уже выразил готовность покрыть разницу в зарплате Митровича (она составляет € 20 млн с учётом бонусов). 30-летний экс-игрок «Ньюкасла» и «Фулхэма» провёл два сезона в «Аль-Хиляле»: в 79 встречах забил 68 мячей и сделал 15 голевых передач.
Колумбийский защитник — в шаге от перехода в «Спартак»
Карлос Куэста
Фото: MB Media/Getty Images
Карлос Куэста из «Галатасарая», по всей видимости, станет следующим новичком «Спартака» в линию обороны. Об этом рассказали сразу два журналиста – Экрем Конур и Невзат Диндар. Первый из них написал в соцсети X: «Колумбийский защитник близок к переходу в московский «Спартак». Ожидается завершение сделки в ближайшее время».
26-летний Куэста отыграл за «Галатасарай» всего полгода. Стамбульский клуб купил центрбека в феврале 2025-го у «Генка» за € 8 млн. На днях стало известно, что чемпион Турции хочет продать Карлоса с минимальными потерями, а значит, сумма нового трансфера колумбийца будет, видимо, близка к предыдущей. В прошлом сезоне Куэста провёл 22 матча и набрал 1+0.
Роналду нашёл усиление для «Аль-Насра»
Вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации Marca, на 23-летнего экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии нацелен «Аль-Наср». Как утверждает источник, саудовскому клубу предложил приобрести англичанина лично Криштиану Роналду. Детали возможной сделки неизвестны, но сообщается, что тренерскому штабу «Аль-Насра» нравится кандидатура Гринвуда. «Марсель», в свою очередь, не горит желанием продавать Мэйсона. В минувшем сезоне вингер набрал 22+6 в 36 встречах.
Марко Николич убедил форварда «Милана» перейти в АЕК
А бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич помогает с трансферами своей нынешней команде – АЕКу. По информации инсайдера Романо, греческий клуб подпишет на правах свободного агента экс-нападающего «Милана» и «Реала» Луку Йовича. 27-летний бомбардир согласовал контракт с АЕКом до 2027-го. Так что теперь два серба станут разрывать Суперлигу Греции. Удивительно, что этим летом не было слухов об интересе к Йовичу из РПЛ, ведь ещё в прошлом году его связывали с разными российскими топ-клубами. В минувшем сезоне Лука сыграл за «россонери» 17 матчей и забил четыре гола.
«Челси» продаст двух игроков
Кирнан Дьюсбери-Холл/Лесли Угочукву
Фото: Getty Images
«Челси» в ближайшее время сократит свой состав на пару человек. По данным инсайдера Романо, лондонский клуб продаст Кирнана Дьюсбери-Холла в «Эвертон» за £ 25 млн, а с бонусами сумма трансфера может дойти до £ 28-29 млн. Интересно, что 26-летний полузащитник отыграл за «Челси» всего сезон после перехода из «Лестера», набрав 5+4 в 36 матчах. The Athletic, в свою очередь, написал про готовящийся трансфер Лесли Угочукву в «Бёрнли». Сумма сделки пока неизвестна. 21-летний центрхав провёл прошлый сезон на правах аренды в «Саутгемптоне», забил один мяч и отдал два голевых паса в 31 встрече.
Одной строкой
- Официально: «Урал» подписал 29-летнего бразильского полузащитника Лео Кордейро из португальской «Эштрелы» свободным агентом.
- Официально: «Ливерпуль» купил 17-летнего нападающего «Солфорд Сити» Уилла Райта, который начнёт выступления за чемпиона Англии с молодёжной команды.
- Официально: «Вулверхэмптон» купил у «Реала Сосьедад» португальского вингера Гонсалу Гедеша за € 4+2 млн.
- Официально: «Рома» продала вингера Олу Сольбаккена в датский «Норшелланн» за € 1 млн.
- Официально: «Лион» приобрёл нападающего «Виктории Пльзень» Павла Шульца – второй бомбардир чемпионата Чехии обошёлся клубу в € 7,5 млн плюс € 2,5 млн бонусами.
- Официально: бразильский защитник Тута сменил «Айнтрахт» на «Аль-Духаиль» – катарский клуб заплатил за трансфер € 15 млн.
- Globo Esporte: «Реал» бесплатно отпустит бразильца Рейниера в «Атлетико Минейро», но сохранит 50% от суммы будущего трансфера полузащитника.
- Marca: Лукас Васкес, ушедший из «Реала» свободным агентом, может продолжить карьеру в «Эспаньоле».
- Бен Джейкобс: Джанлуиджи Доннарумма готов досрочно расторгнуть контракт с «ПСЖ», если парижане не найдут вратарю новый клуб.
- Флориан Плеттенберг: «Аль-Ахли» выиграл борьбу за Энцо Мийо у мадридского «Атлетико» – трансфер 23-летнего полузащитника «Штутгарта» обойдётся саудовцам минимум в € 28 млн.
- The Athletic: 25-летний полузащитник Фабиу Виейра может перейти из лондонского «Арсенала» в «Штутгарт».
- Саша Тавольери: «Милан» достиг договорённости с «Брюгге» о трансфере 23-летнего швейцарского полузащитника Ардона Яшари.
- Tuttomercatoweb: «Торино» нашёл замену защитнику Саулю Коко, которым интересуется «Спартака», в лице двух игроков «Венеции» – Джея Идзеса и Гаэтано Ористанио.
- FootMercato: 20-летний защитник «Ренна» Жереми Жаке отказался переходить в лондонский «Арсенал».