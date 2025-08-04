«Челси» продаёт, а «Зенит» хочет купить топ-нападающего. Трансферы и слухи дня

Понедельник не порадовал громкими трансферами, но интересные новости с летнего рынка поступали. Российские и европейские клубы ведут активную селекционную работу. Обзор главных событий и слухов дня – в этом материале.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Пари НН» приобрёл грузина, но нарвался на жалобу в ФИФА

Вахо Бедошвили Фото: fcnn.ru

Один из неудачников старта сезона РПЛ «Пари НН» объявил о новых трансферах. Нижегородский клуб подписал вингера молодёжной сборной Грузии Вахо Бедошвили. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила всего € 70 тыс. 21-летний легионер, перешедший из «Орби», заключил договор до июня 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл 18 матчей в чемпионате Грузии, забил три мяча и сделал три голевые передачи. Чуть позднее «Орби» сообщил, что подаст жалобу в ФИФА из-за перехода Вахо Бедошвили в «Пари НН». У грузина был контракт с клубом до 31 декабря 2026 года, однако по мнению его предыдущей команды он вместо подписания контракта с одним клубом уехал в Россию и перестал выходить на связь. Футболист в одностороннем порядке разорвал контракт с «Орби», что противоречит правилам ФИФА.

Кроме того, «Пари НН» сообщил о продаже нападающего Огнена Ожеговича в греческий «Атромитос»: за серба получили € 90 тыс.

«Бетис» взял игрока, ставшего открытием клубного чемпионата мира

Нельсон Деосса Фото: realbetisbalompie.es

Прошедший клубный чемпионат мира здорово раскрутил карьеры некоторых колумбийцев. Джон Арьяс был звездой «Флуминенсе» и перешёл летом в «Вулверхэмптон». Ричард Риос сверкнул в «Палмейрасе» – в итоге отправился в «Бенфику». А 25-летний центрхав Нельсон Деосса проявил себя в составе «Монтеррея». Теперь он продолжит карьеру в «Бетисе». Севильский клуб подтвердил трансфер. Как писал инсайдер Фабрицио Романо, мексиканцы получат $ 14 млн, а ещё $ 2 млн будут прописаны в качестве бонусов. У Деоссы 49 матчей в завершившемся сезоне, 10 голов и три голевых паса.

Главные трансферные слухи дня

«Зенит» привезёт в РПЛ звезду из Саудовской Аравии?

«Зенит» может сделать ещё один сенсационный трансфер в это летнее окно. Как утверждает Mozzart Sport, петербургский клуб заинтересован в подписании нападающего сборной Сербии и «Аль-Хиляля» Александра Митровича. Согласно источнику, новый тренер саудовской команды Симоне Индзаги просит купить другого именитого форварда на место серба, а сам клуб из Эр-Рияда уже выразил готовность покрыть разницу в зарплате Митровича (она составляет € 20 млн с учётом бонусов). 30-летний экс-игрок «Ньюкасла» и «Фулхэма» провёл два сезона в «Аль-Хиляле»: в 79 встречах забил 68 мячей и сделал 15 голевых передач.

Колумбийский защитник — в шаге от перехода в «Спартак»

Карлос Куэста Фото: MB Media/Getty Images

Карлос Куэста из «Галатасарая», по всей видимости, станет следующим новичком «Спартака» в линию обороны. Об этом рассказали сразу два журналиста – Экрем Конур и Невзат Диндар. Первый из них написал в соцсети X: «Колумбийский защитник близок к переходу в московский «Спартак». Ожидается завершение сделки в ближайшее время».

26-летний Куэста отыграл за «Галатасарай» всего полгода. Стамбульский клуб купил центрбека в феврале 2025-го у «Генка» за € 8 млн. На днях стало известно, что чемпион Турции хочет продать Карлоса с минимальными потерями, а значит, сумма нового трансфера колумбийца будет, видимо, близка к предыдущей. В прошлом сезоне Куэста провёл 22 матча и набрал 1+0.

Роналду нашёл усиление для «Аль-Насра»

Вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации Marca, на 23-летнего экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии нацелен «Аль-Наср». Как утверждает источник, саудовскому клубу предложил приобрести англичанина лично Криштиану Роналду. Детали возможной сделки неизвестны, но сообщается, что тренерскому штабу «Аль-Насра» нравится кандидатура Гринвуда. «Марсель», в свою очередь, не горит желанием продавать Мэйсона. В минувшем сезоне вингер набрал 22+6 в 36 встречах.

Марко Николич убедил форварда «Милана» перейти в АЕК

А бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич помогает с трансферами своей нынешней команде – АЕКу. По информации инсайдера Романо, греческий клуб подпишет на правах свободного агента экс-нападающего «Милана» и «Реала» Луку Йовича. 27-летний бомбардир согласовал контракт с АЕКом до 2027-го. Так что теперь два серба станут разрывать Суперлигу Греции. Удивительно, что этим летом не было слухов об интересе к Йовичу из РПЛ, ведь ещё в прошлом году его связывали с разными российскими топ-клубами. В минувшем сезоне Лука сыграл за «россонери» 17 матчей и забил четыре гола.

«Челси» продаст двух игроков

Кирнан Дьюсбери-Холл/Лесли Угочукву Фото: Getty Images

«Челси» в ближайшее время сократит свой состав на пару человек. По данным инсайдера Романо, лондонский клуб продаст Кирнана Дьюсбери-Холла в «Эвертон» за £ 25 млн, а с бонусами сумма трансфера может дойти до £ 28-29 млн. Интересно, что 26-летний полузащитник отыграл за «Челси» всего сезон после перехода из «Лестера», набрав 5+4 в 36 матчах. The Athletic, в свою очередь, написал про готовящийся трансфер Лесли Угочукву в «Бёрнли». Сумма сделки пока неизвестна. 21-летний центрхав провёл прошлый сезон на правах аренды в «Саутгемптоне», забил один мяч и отдал два голевых паса в 31 встрече.

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