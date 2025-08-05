«Эпизод с пенальти в пользу «Зенита» на самом деле простой». Судейство в 3-м туре РПЛ

Очередной, уже 3-й тур МИР Российской Премьер-Лиги позади. Два суперматча, куча голов в других встречах и множество ярчайших героев — сюжетов в эти три дня было предостаточно. И это тот случай, когда судьи зрелище точно не испортили. Самое время разобраться в их работе поподробнее.

Специально для «Чемпионата» судейство в 3-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, однако без этой ошибки отработал хорошо.

«Ростов» — «Крылья Советов» — 1:4

Первый эпизод: на 28-й минуте Москалёву следовало назначить 11-метровый в ворота «Крыльев» за задержку игрока «Ростова» в штрафной. Он должен был видеть эпизод, так как находился в открытой позиции. Но неправильно разобрался, посчитав, что задержка недостаточная. Дальше вступил в дело VAR в лице Сухого и определил, что было «вне игры». Сложно для ассистента, плюс позиция у него была не лучшая, потому что опоздал. В итоге назначили свободный удар.

На 76-й минуте — верное решение Москалёва. Вторая жёлтая игроку «Ростова» за срыв перспективной атаки. Быстро арбитр разобрался, без проблем.

Оценка Москалёва — 7,9 (8,4).

Владимир Москалёв Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

«Пари НН» — «Локомотив» — 2:3

Хорошая игра для Бобровского, давал бороться. Но случился такой же момент, как у Москалёва. На 27-й минуте ассистент зафиксировал офсайд, однако до этого произошло падение. Морозов наступил Грулёву на голеностоп и толкнул в спину, не сыграв в мяч. Следовало назначить 11-метровый. VAR проверял эпизод на офсайд, и если бы ассистент ошибся с «вне игры», то я думаю, что Фисенко позвал бы Бобровского к монитору на неназначение пенальти.

Оценка Бобровского — 7,9 (8,4).

«Краснодар» — «Динамо» — 1:0

Ничего плохого Абросимов не сделал. Но были моменты, где он должен был предпринимать какие-то действия. На 10-й минуте не показал жёлтую игроку Сергееву за срыв перспективной атаки. Игрок «Динамо» проиграл позицию и схватил соперника руками.

Самый обсуждаемый момент — 11-я минута, когда следовало зафиксировать нарушение правил, так как Кутицкий очевидно задерживал руками Кордобу. Это штрафной и жёлтая карточка. Момент пограничный в плане лишения явной возможности забить гол. Однако для меня главное, что мяч не был под контролем Кордобы, падал сверху, был отскок. Поэтому это не красная. Но штрафной и жёлтая — точно. Впоследствии Кутицкий всё же получил её — соответственно, мог и покинуть поле.

Оценка Абросимова — 8,3.

Иван Абросимов Фото: ФК «Краснодар»

«Акрон» — «Спартак» — 1:1

На 45+2-й минуте Кукуян правильно показал вторую жёлтую Хлусевичу за грубую игру — был наступ. Арбитр находился в хорошей позиции, не пришлось ничего выдумывать. На 50-й минуте в сложной ситуации Кукуян ошибся. Вратарь «Спартака» Максименко не сыграл в мяч и сбил соперника. Увидеть было сложно, но есть VAR в лице Иванова. Кукуяну показали повтор, и он назначил 11-метровый в пользу «Акрона».

По поводу гола «Спартака» на 90+1-й минуте. Была задержка игрока «Акрона», затем его партнёр коснулся мяча, и здесь вопрос: он просто попал или контролировал его? По повтору стало понятно, что футболист «Акрона» играл в мяч, но неудачно. Пошла вертикальная атака, и «Спартак» забил гол. В итоге его правильно засчитали.

90+3-я минута — правильное самостоятельное решение Кукуяна назначить 11-метровый в ворота «Спартака». Это проблема Зобнина, который не успел сыграть в мяч и совершил фол по неосторожности. Неважно, какой контакт — главное, что он был.

Оценка Кукуяна — 8,4.

«Балтика» — «Оренбург» — 3:2

На 18-й минуте Кукуляк верно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Это фол по неосторожности. Следующий момент — пробитие пенальти. В момент касания мяча в штрафную вбежал Квеквескири. Мяч попал в перекладину, а тот первым подбежал и вмешался в эпизод. Это перебитие.

На 73-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру. На 89-й — правильно дал вторую жёлтую Татаеву также за грубую игру. И ошибочно показал жёлтую футболисту «Балтики» Тентону Йенне за симуляцию. Там был контакт, и падение было абсолютно естественное.

Оценка Кукуляка — 8,2.

Евгений Кукуляк Фото: ФК «Балтика»

«Зенит» — ЦСКА — 1:1

Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу «Зенита» на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА находился сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всё. Это фол по неосторожности. Здесь, как и с Зобниным, нечего обсуждать. Арбитр был в хорошей позиции, принял решение сразу, момент для него открытый, ничего не выдумывал.

Оценка Чистякова — 8,6.

«Динамо» Махачкала» — «Ахмат» — 1:0

На 26-й минуте после аута пошла подача в штрафную, и Конате попытался обработать мяч коленом. Тот взлетел вверх, попал футболисту «Ахмата» в руку, а затем — в отставленную руку игрока «Динамо». Левников был в хорошей позиции и верно назначил штрафной в пользу Махачкалы за игру рукой в атаке.

На 32-й минуте Пальцев пытался обмануть арбитра перед штрафной. Просто бежал, отставил ногу в поиске контакта и упал. Для меня это очевидно. С таким надо бороться, и это симуляция, на которую не захотел реагировать Левников.

Оценка Левникова — 8,3.

Кирилл Левников Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Рубин» — «Сочи» — 2:1

Егоров снова прыгал через мяч, попадал под него — это такое себе. В остальном — ничего. Даже момент с 11-метровым — он реально сложный. Его на видео-то нелегко рассмотреть. Да, есть рука, есть касание, но мяч практически не менял направления. Не буду снижать оценку за это. Видеопенальти, можно сказать. Однако это всё равно рука, она поднята вверх, мяч в неё попал. Да, касание не влияло на продвижение Даку, но рука есть рука. Даже сам Егоров был удивлён, потому что увидеть это было очень сложно.

На 50-й минуте не показал жёлтую игроку «Сочи» за неуважение к игре, когда тот за шею развернул футболиста «Рубина» на углу штрафной площади.

Оценка Егорова — 8,3.

Тур прошёл хорошо. Даже с отрицательными оценками. Они говорят только о том, что произошёл эпизод и помог VAR. А сами арбитры проводили хорошие матчи. Видна работа, у всех одинаковые трактовки, особенно по фолам в штрафной. Не было такого, что Чистяков назначает, а Кукуян не назначает. Нет, всё одинаково. Хотелось бы, чтобы эту планку держали и ей следовали все арбитры. Тогда и разговоров никаких не будет.