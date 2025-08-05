Сборная 3-го тура РПЛ. В составе — ни одного игрока из «Зенита»!

Зато сразу несколько из Самары, а также звёзды «Краснодара» и «Локомотива».

3-й тур этого сезона МИР Российской Премьер-Лиги стал историей. По традиции составляем символическую сборную лучших игроков недели. В команду звёзд попали представители семи клубов – «Крыльев Советов», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Балтики» и «Рубина». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А главный тренер – из Самары.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

ЦСКА добыл ничью в центральном матче тура в Санкт-Петербурге, но этого могло не случиться, если бы не Акинфеев. Несколько раз капитан армейцев останавливал атаки «Зенита» своими сейвами. Петербургская команда нанесла 17 ударов по воротам 39-летнего голкипера, в том числе пять – в створ, однако забила ему только с пенальти.

Правый защитник: Николай Рассказов («Крылья Советов»)

Правый защитник феерически вышел на замену в матче с «Ростовом» и помог «Крыльям Советов» добить соперника. Всего за полчаса, проведённые на поле, Рассказов сделал две голевые передачи: сначала ассистировал Вадиму Ракову, а затем – Максиму Витюгову. Николай совершил две обводки, кроме того, все его 15 пасов оказались точными.

Центральный защитник: Сергей Божин («Крылья Советов»)

Ещё один герой «Крыльев Советов» в ростовском матче – Божин. Он эффективнее остальных центральных защитников команды вёл борьбу с создававшим напряжение центрфорвардом хозяев Егором Голенковым, а вдобавок стал автором победного гола самарцев после стандарта. Сергей выиграл пять из восьми единоборств и совершил 10 успешных оборонительных действий.

Сергей Божин (слева) Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Матч «Краснодара» с московским «Динамо» получился пресным с точки зрения игры команд в атаке, но защитники «быков» справились со своей работой безупречно. Диего Коста и его напарник Витор Тормена сумели нейтрализовать раззабивавшегося в последнее время Ивана Сергеева. У Косты в этой встрече 9 из 11 выигранных единоборств и семь успешных оборонительных действий.

Левый защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

Уругвайский левый защитник «Краснодара» тоже был хорош в матче с московским «Динамо». Ни Ярослав Гладышев, ни сменивший его Денис Макаров не поставили перед Оласой неразрешимых задач, а с предложенными легионер уверенно справился. У Лукаса 9 из 13 выигранных единоборств, пять успешных оборонительных действий и пять заработанных на себе фолов, кроме того, он отдал пять пасов под удар.

Лукас Оласа Фото: ФК «Краснодар»

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Лучший молодой игрок прошлого чемпионата России доказывает, что никакого синдрома второго сезона у него не будет. Батраков продолжает забивать – теперь сделал это в матче с «Пари НН», очень технично и умно сыграв в эпизоде со своим голом. Помимо того, полузащитник «Локомотива» отметился тремя передачами под удар, совершил три отбора и вышел победителем во всех пяти единоборствах.

Центральный полузащитник: Максим Петров («Балтика»)

Показал себя в этом туре и ещё один воспитанник «Локомотива» – 24-летний Петров. Главным его достижением в матче с «Оренбургом» стал гол, который Максим забил классным ударом в контратаке, убежав от защитников. Атакующий полузащитник «Балтики» отметился ещё парой заработанных на себе фолов и четырьмя успешными оборонительными действиями.

Максим Петров Фото: ФК «Балтика»

Правый вингер: Вадим Раков («Крылья Советов»)

Арендованный у «Локомотива» новичок «Крыльев Советов» продолжает забивать в каждом туре РПЛ! Теперь правый форвард/вингер стал главным творцом победы самарской команды в Ростове-на-Дону, оформив дубль в ворота Рустама Ятимова – классно решал эпизоды парой касаний. В этой встрече Раков совершил также две обводки, заработал на себе два фола и выиграл 6 из 11 единоборств.

Левый полузащитник: Игорь Дмитриев («Спартак»)

«Спартак» целый тайм отыграл вдесятером против «Акрона», тем не менее не уступил и даже едва не выиграл. Московская команда могла победить во многом благодаря Дмитриеву, который активно вышел на замену в перерыве, «повозил» своего оппонента и стал автором голевой передачи на Пабло Солари. За 45+ минут левый вингер сделал четыре паса под удар, да и сам едва не забил, однако не реализовал момент.

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Звезда «Рубина» продолжает тащить казанскую команду – в прошлом туре Даку добыл ничью с «Зенитом», а теперь оформил победный дубль с «Сочи». Сперва Мирлинд реализовал пенальти, а затем эффективно использовал выход один на один. Албанский нападающий завершил этот матч с шестью ударами по воротам сочинцев, причём пять раз попал в створ.

Мирлинд Даку Фото: ФК «Рубин»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Если у «Краснодара» не получается игра в атаке, то на выручку команде приходит великолепный Кордоба. Так было и в «золотом» матче минувшего сезона с московским «Динамо», так случилось и в прошедшем в уикенд: Джон классно протащил мяч и забил победный гол на 87-й минуте. На счету колумбийца пять ударов по воротам, он отдал 92% точных передач и выиграл шесть из восьми единоборств.

Главный тренер: Магомед Адиев («Крылья Советов»)

На сей раз не было трудностей с выбором лучшего тренера. Адиев блестяще подготовил «Крылья Советов» к матчу с «Ростовом», и его команда вынесла крепкого соперника на чужом поле. Самарцы постоянно ловили на ошибках высокую линию обороны хозяев. Помимо Адиева, героями в этом туре могут чувствовать себя Мурад Мусаев, Михаил Галактионов, Андрей Талалаев, Хасанби Биджиев и Рашид Рахимов. Каждый из этих специалистов проделал на неделе хорошую работу, пусть даже победы их команд не получились настолько яркими.

Магомед Адиев Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Сборная 3-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

По итогам 3-го тура РПЛ включения в символическую сборную заслуживали и некоторые другие игроки. В этом списке, безусловно, должны присутствовать вратарь Сергей Песьяков («Крылья Советов»), защитники Густаво Мантуан («Зенит»), Идар Шумахов («Динамо» Мх), Руслан Литвинов («Спартак»), полузащитники Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба – «Локомотив»), Дуглас Аугусто («Краснодар»), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»), нападающие Егор Голенков («Ростов»), Гамид Агаларов («Динамо» Мх), Александр Соболев («Зенит») и Артём Дзюба («Акрон»). Экс-капитан сборной России снова насолил родному «Спартаку». Кого мы забыли добавить? Пишите в комментариях.