Соболев, звезда «Рубина» или снова Батраков? Кто лучший в 3-м туре РПЛ

В МИР РПЛ завершился 3-й тур. Постепенно определяются лидеры и те, кто будет бороться за выживание. Но здесь не про команды, а про игроков. Кто из них показал лучше себя в прошедших матчах? Выбираете вы.

Принимайте участие в опросе и составлении рейтинга. Мы предложили для голосования самых подходящих, на наш взгляд, кандидатов. Но можно выбрать и кого-то другого. Пишите в комментариях, почему именно ваш игрок был лучшим в этом туре.

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.