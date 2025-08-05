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Чемпионат России, РПЛ-2025/2026 кто лучший игрок 3-го тура —Дзюба, Дмитриев, Акинфеев, Батраков, Раков, Кордоба, Агаларов, Даку

Соболев, звезда «Рубина» или снова Батраков? Кто лучший в 3-м туре РПЛ
Дмитрий Зимин
Кто лучший игрок 3-го тура РПЛ
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Комментарии
Претендентов хватает. В списке даже Артём Дзюба.

В МИР РПЛ завершился 3-й тур. Постепенно определяются лидеры и те, кто будет бороться за выживание. Но здесь не про команды, а про игроков. Кто из них показал лучше себя в прошедших матчах? Выбираете вы.

А кого выбрали лучшим во 2-м туре?
Дзюба, новый бомбардир ЦСКА или лидер «Локомотива»? Кто лучший во 2-м туре РПЛ
Рейтинг
Дзюба, новый бомбардир ЦСКА или лидер «Локомотива»? Кто лучший во 2-м туре РПЛ

Принимайте участие в опросе и составлении рейтинга. Мы предложили для голосования самых подходящих, на наш взгляд, кандидатов. Но можно выбрать и кого-то другого. Пишите в комментариях, почему именно ваш игрок был лучшим в этом туре.

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто лучший игрок 3-го тура РПЛ?
Вадим Раков, «Крылья Советов»
Фото: Александра Зайцева, «Чемпионат»
1 место

Вадим Раков, «Крылья Советов»

Этот парень не готов или уже не может остановиться. Аренда игрока на сезон, вероятно, лучшее решение «Крыльев Советов» после возвращения Ивана Сергеева. В игре с «Ростовом» у Ракова – 2+1. Он забил первый и третий голы, став лучшим игроком матча. Ещё у него очень серьёзная статистика по точности передач (более 75%) и максимальная эффективность. Если Вадим продолжит в том же духе, то уже к зиме станет главной целью всех топов. А ещё «Локомотив» при всём желании не сможет вернуть воспитанника раньше окончания сезона – таковы условия аренды. Так что главное – не останавливаться.

Алексей Батраков, «Локомотив»
Фото: ФК «Локомотив»
2 место

Алексей Батраков, «Локомотив»

У «Локо» идеальный старт с тремя победами подряд. А роль Батракова в этой истории очень большая. Сезон он начал как и прошлый – с голов. Уже три за такое же число туров. Пока обходится без результативных передач, но это дело времени. С неуступчивым «Пари НН», который во втором тайме явно не собирался уступать, Батраков выиграл пять единоборств и сделал семь успешных кроссов. Отличные цифры. А сообщения в соцсетях от Жоау Феликса подтверждают уже и международное признание.

Мирлинд Даку, «Рубин»
Фото: ФК «Рубин»
3 место

Мирлинд Даку, «Рубин»

Албанский нападающий показал отменную реализацию. У него были два момента, которые привели к двум голам. В первом случае он не попал в ворота, но всё же после его финта назначили пенальти, который сам же Мирлинд успешно реализовал. А во втором тайме откликнулся на передачу Кабутова и забил шикарный мяч. Для Даку он уже третий в сезоне. Однако многие понимают: с учётом формы нападающего – далеко не последний. Продление контракта с «Рубином» и правда словно придало нападающему новый импульс. Он никуда не собирается уходить и наверняка поборется с казанцами за высокие места.

Игорь Акинфеев, ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА
4 место

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Наивно говорить, что ЦСКА сохранил ничью только из-за Акинфеева. Но это частично так. В первом тайме «Зенит» навалился на ЦСКА, и оборона не всегда действовала безупречно. Приходилось спасать Игорю, и он это делал. Во втором тайме вся опасность шла от свежего Соболева. Вратарь вытащил короткий выстрел со стороны нападающего, однако потом не справился с пенальти, зато спас в моменте с ударом Лусиано. В общем, Игорь, как и всегда, на уровне, хоть и наверняка не будет доволен собой. Ведь для вратаря даже один пропущенный мяч – это уже повод для рефлексии.

Джон Кордоба, «Краснодар»
Фото: ФК «Краснодар»
5 место

Джон Кордоба, «Краснодар»

Результат во встрече с «Динамо» могла дать только личность. Ведь в такой вязкой игре растворился даже Сперцян. И тогда бремя лидерства взял Джон Кордоба. В концовке он подхватил мяч на фланге, сместился в центр и пробил над руками Лунёва. Неважно, что было до. Джон сделал требуемое. А потом мы увидели кадры из раздевалки: в перерыве колумбиец убеждал партнёров, что такой матч упускать нельзя. Настоящий боец, который не сдаётся даже в самых непростых ситуациях.

Игорь Дмитриев, «Спартак»
Фото: ФК «Спартак»
6 место

Игорь Дмитриев, «Спартак»

21-летний россиянин во второй раз в сезоне вышел на замену в матче «Спартака». Но если в противостоянии с махачкалинским «Динамо» ему дали 15 минут, а условия были проще, ведь команда играла в большинстве, то с «Акроном» – наоборот. Перед перерывом удаление заработал Хлусевич, так что Дмитриев оказался на поле в кризисный момент. И стал там одним из лучших: большой объём при обороне, два созданных шанса для партнёров и главное – голевая передача в самой концовке, которая позволила Солари вывести команду Деяна Станковича вперёд. Да, «Спартак» не удержал преимущество, но Игорь очевидно был одним из лучших на поле после перерыва.

Максим Петров, «Балтика»
Фото: ФК «Балтика»
7 место

Максим Петров, «Балтика»

Через Петрова летели почти все атаки «Балтики». А свой гол он сделал в важнейший период матча – во втором тайме «Оренбург» начал поддавливать соперника, и в этот самый момент Максим забил. Получил передачу от однофамильца, вылетел к воротам и слишком уж классно исполнил. Без шансов для Овсянникова. Ещё был неплох в единоборствах, дриблинге и действительно казался лидером команды на поле. И уже вряд ли присядет на скамейку. Сезон футболист начинал со второго тайма во встрече с «Динамо», а потом – два выхода в старте. И тенденция наверняка продолжится.

Лучшие игроки 3-го тура РПЛ
Фото: ФК «Спартак»/«Чемпионат»
8 место

Лучшим был другой игрок

Помимо выбранных нами кандидатов, в 3-м туре РПЛ были и другие футболисты, заслуживающие попасть в список. Руслан Литвинов как мог отдувался в обороне «Спартака» до и после удаления Хлусевича; Николай Рассказов сделал много полезного для «Крыльев»; Лукас Оласа много работал на фланге с «Динамо». Отметим и Антона Зиньковского – светлое пятно «Сочи» в матче с «Рубином». Может, мы кого-то забыли? Тогда делитесь фамилией футболиста в комментариях.

Артём Дзюба, «Акрон»
Фото: ФК «Акрон»
9 место

Артём Дзюба, «Акрон»

Дзюба стал лучшим игроком матча со «Спартаком» по оценке Sofascore, получив восемь баллов. Это было видно и на поле – Артём, как и всегда, много боролся (семь выигранных единоборств) и дважды ударил по поворотам. В целом «Спартак» скорее справился с ним, ведь остальные соперники зачастую в принципе неспособны противостоять таким габаритам. Однако проблемы Артём всё равно доставил. Показателен момент в конце первого тайма, когда, несмотря на духоту в Самаре, Дзюба побежал отрабатывать в обороне вместо не успевающего вернуться партнёра. А ещё он забил – тот самый пенальти в концовке. А если бы ещё исполнил первый удар с точки вместо Лончара, возможно, «Акрон» выиграл бы эту встречу.

Гамид Агаларов, «Динамо» (Махачкала)
Фото: ФК «Динамо» Махачкала
10 место

Гамид Агаларов, «Динамо» (Махачкала)

Это был не лучший матч нападающего махачкалинцев по содержанию, но Гамид сделал главное – забил единственный гол, а партнёры помогли удержать результат. Вообще, сюжет – самый предсказуемый для домашней встречи Махачкалы: воткнуть один, а потом убедительно сохранять преимущество. «Ахмат» и правда мало что мог сделать против насыщенной обороны дагестанцев, а сам Агаларов отыграл всего 65 минут. За это время – два удара, столько же выигранных единоборств и один гол, который принёс «Динамо» первую победу в сезоне.

Александр Соболев, «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
11 место

Александр Соболев, «Зенит»

Соболев вышел на поле на последние 30 минут матча с ЦСКА. И в момент, когда «Зенит» загрустил в игровом плане. Вариант с Кассьеррой впереди уже не работал, требовались новые решения. И сразу с выходом Александра они возникли. У Соболева было несколько шансов забить ещё до эпизода с пенальти. Но можно винить только себя. Однако сами шансы возникали во многом благодаря его участию. А потом Мантуан хорошо подставился в штрафной под Кругового. К мячу подошёл Соболев и реализовал 11-метровый. Наверняка Сергей Семак остался доволен своим решением. И, возможно, уже на следующий матч с «Ахматом» Александр выйдет в стартовом составе.

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