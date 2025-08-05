Соболев, звезда «Рубина» или снова Батраков? Кто лучший в 3-м туре РПЛ

В МИР РПЛ завершился 3-й тур. Постепенно определяются лидеры и те, кто будет бороться за выживание. Но здесь не про команды, а про игроков. Кто из них показал лучше себя в прошедших матчах? Выбираете вы.
Принимайте участие в опросе и составлении рейтинга. Мы предложили для голосования самых подходящих, на наш взгляд, кандидатов. Но можно выбрать и кого-то другого. Пишите в комментариях, почему именно ваш игрок был лучшим в этом туре.
В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Вадим Раков, «Крылья Советов»
Этот парень не готов или уже не может остановиться. Аренда игрока на сезон, вероятно, лучшее решение «Крыльев Советов» после возвращения Ивана Сергеева. В игре с «Ростовом» у Ракова – 2+1. Он забил первый и третий голы, став лучшим игроком матча. Ещё у него очень серьёзная статистика по точности передач (более 75%) и максимальная эффективность. Если Вадим продолжит в том же духе, то уже к зиме станет главной целью всех топов. А ещё «Локомотив» при всём желании не сможет вернуть воспитанника раньше окончания сезона – таковы условия аренды. Так что главное – не останавливаться.
Алексей Батраков, «Локомотив»
У «Локо» идеальный старт с тремя победами подряд. А роль Батракова в этой истории очень большая. Сезон он начал как и прошлый – с голов. Уже три за такое же число туров. Пока обходится без результативных передач, но это дело времени. С неуступчивым «Пари НН», который во втором тайме явно не собирался уступать, Батраков выиграл пять единоборств и сделал семь успешных кроссов. Отличные цифры. А сообщения в соцсетях от Жоау Феликса подтверждают уже и международное признание.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Албанский нападающий показал отменную реализацию. У него были два момента, которые привели к двум голам. В первом случае он не попал в ворота, но всё же после его финта назначили пенальти, который сам же Мирлинд успешно реализовал. А во втором тайме откликнулся на передачу Кабутова и забил шикарный мяч. Для Даку он уже третий в сезоне. Однако многие понимают: с учётом формы нападающего – далеко не последний. Продление контракта с «Рубином» и правда словно придало нападающему новый импульс. Он никуда не собирается уходить и наверняка поборется с казанцами за высокие места.
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Наивно говорить, что ЦСКА сохранил ничью только из-за Акинфеева. Но это частично так. В первом тайме «Зенит» навалился на ЦСКА, и оборона не всегда действовала безупречно. Приходилось спасать Игорю, и он это делал. Во втором тайме вся опасность шла от свежего Соболева. Вратарь вытащил короткий выстрел со стороны нападающего, однако потом не справился с пенальти, зато спас в моменте с ударом Лусиано. В общем, Игорь, как и всегда, на уровне, хоть и наверняка не будет доволен собой. Ведь для вратаря даже один пропущенный мяч – это уже повод для рефлексии.
Джон Кордоба, «Краснодар»
Результат во встрече с «Динамо» могла дать только личность. Ведь в такой вязкой игре растворился даже Сперцян. И тогда бремя лидерства взял Джон Кордоба. В концовке он подхватил мяч на фланге, сместился в центр и пробил над руками Лунёва. Неважно, что было до. Джон сделал требуемое. А потом мы увидели кадры из раздевалки: в перерыве колумбиец убеждал партнёров, что такой матч упускать нельзя. Настоящий боец, который не сдаётся даже в самых непростых ситуациях.
Игорь Дмитриев, «Спартак»
21-летний россиянин во второй раз в сезоне вышел на замену в матче «Спартака». Но если в противостоянии с махачкалинским «Динамо» ему дали 15 минут, а условия были проще, ведь команда играла в большинстве, то с «Акроном» – наоборот. Перед перерывом удаление заработал Хлусевич, так что Дмитриев оказался на поле в кризисный момент. И стал там одним из лучших: большой объём при обороне, два созданных шанса для партнёров и главное – голевая передача в самой концовке, которая позволила Солари вывести команду Деяна Станковича вперёд. Да, «Спартак» не удержал преимущество, но Игорь очевидно был одним из лучших на поле после перерыва.
Максим Петров, «Балтика»
Через Петрова летели почти все атаки «Балтики». А свой гол он сделал в важнейший период матча – во втором тайме «Оренбург» начал поддавливать соперника, и в этот самый момент Максим забил. Получил передачу от однофамильца, вылетел к воротам и слишком уж классно исполнил. Без шансов для Овсянникова. Ещё был неплох в единоборствах, дриблинге и действительно казался лидером команды на поле. И уже вряд ли присядет на скамейку. Сезон футболист начинал со второго тайма во встрече с «Динамо», а потом – два выхода в старте. И тенденция наверняка продолжится.
Лучшим был другой игрок
Помимо выбранных нами кандидатов, в 3-м туре РПЛ были и другие футболисты, заслуживающие попасть в список. Руслан Литвинов как мог отдувался в обороне «Спартака» до и после удаления Хлусевича; Николай Рассказов сделал много полезного для «Крыльев»; Лукас Оласа много работал на фланге с «Динамо». Отметим и Антона Зиньковского – светлое пятно «Сочи» в матче с «Рубином». Может, мы кого-то забыли? Тогда делитесь фамилией футболиста в комментариях.
Артём Дзюба, «Акрон»
Дзюба стал лучшим игроком матча со «Спартаком» по оценке Sofascore, получив восемь баллов. Это было видно и на поле – Артём, как и всегда, много боролся (семь выигранных единоборств) и дважды ударил по поворотам. В целом «Спартак» скорее справился с ним, ведь остальные соперники зачастую в принципе неспособны противостоять таким габаритам. Однако проблемы Артём всё равно доставил. Показателен момент в конце первого тайма, когда, несмотря на духоту в Самаре, Дзюба побежал отрабатывать в обороне вместо не успевающего вернуться партнёра. А ещё он забил – тот самый пенальти в концовке. А если бы ещё исполнил первый удар с точки вместо Лончара, возможно, «Акрон» выиграл бы эту встречу.
Гамид Агаларов, «Динамо» (Махачкала)
Это был не лучший матч нападающего махачкалинцев по содержанию, но Гамид сделал главное – забил единственный гол, а партнёры помогли удержать результат. Вообще, сюжет – самый предсказуемый для домашней встречи Махачкалы: воткнуть один, а потом убедительно сохранять преимущество. «Ахмат» и правда мало что мог сделать против насыщенной обороны дагестанцев, а сам Агаларов отыграл всего 65 минут. За это время – два удара, столько же выигранных единоборств и один гол, который принёс «Динамо» первую победу в сезоне.
Александр Соболев, «Зенит»
Соболев вышел на поле на последние 30 минут матча с ЦСКА. И в момент, когда «Зенит» загрустил в игровом плане. Вариант с Кассьеррой впереди уже не работал, требовались новые решения. И сразу с выходом Александра они возникли. У Соболева было несколько шансов забить ещё до эпизода с пенальти. Но можно винить только себя. Однако сами шансы возникали во многом благодаря его участию. А потом Мантуан хорошо подставился в штрафной под Кругового. К мячу подошёл Соболев и реализовал 11-метровый. Наверняка Сергей Семак остался доволен своим решением. И, возможно, уже на следующий матч с «Ахматом» Александр выйдет в стартовом составе.