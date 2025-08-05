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РПЛ-2025/2026: голы со штрафных в футболе, почему их стало меньше, как часто забивают, статистика в РПЛ и мире, подробности, видео

Голы со штрафных стремительно вымирают. Почему прямыми ударами забивают всё реже?
Антон Михашенок
Голы со штрафных стремительно вымирают
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На выходных такой положил Эмирджан Гюрлюк из «Оренбурга». Редкий хайлайт для РПЛ и не только. #1442
Эта статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14.42 мск.

Голы прямыми ударами со штрафных – один из особых сортов футбольного кайфа. Траектория мяча завораживает, глаза болельщиков на стадионе устремлены в одну точку, и мы понимаем, насколько сложным техническим элементом является такой удар. Ведь чтобы преодолеть стенку, нужно не просто закрутить мяч, но и сделать так, чтобы он прошёл верхнюю точку над игроками соперника и дальше падал в створ.

Технологии долго шли на пользу бьющим. Чем дальше эволюционировал футбольный мяч, чем меньше панелей и шнуровки на нём оставалось, тем проще было нанести точный удар. Шнуровки на мяче было так много, что раньше регулярными были кадры, когда перед ударом бьющий крутил мяч в руках. Большинство лучших исполнителей штрафных считали: нужно найти ниппель и поставить мяч так, чтобы ниппель смотрел на бьющего – и наносить удар прямо по нему.

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Помимо трансформации мяча, судьям добавили спрей, что зафиксировало стенку, которая до этого регулярно шагала до удара, съедая расстояние до мяча на метр-полтора. Наконец, появились автоматические стенки из манекенов, которые можно регулировать по росту игроков следующего соперника и использовать в тренировках. Пока такие только у топ-клубов и в виде концепта, но всё же. Чего только не сделаешь ради того, чтобы этих моментов футбольного искусства было больше.

Однако все последние годы в футболе – не только российском, но и европейском – есть стойкая тенденция: голы прямыми ударами со штрафных стремительно вымирают. Красотища от Эмирджана Гюрлюка, который забросил петарду в ворота «Балтики» в 3-м туре РПЛ, становится краснокнижной: если в сезоне-2016/2017 в топ-5 лигах было реализовано 146 штрафных, то в прошлом – почти вдвое меньше (75). Нет одной конкретной причины, почему так происходит, но есть несколько влиятельных компонентов, которые к этому привели. Их и рассмотрим.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эмирджан Гюрлюк Подробнее

1. Сократилось количество зафиксированных нарушений

Да, вот так просто. Голов со штрафных станет меньше, если фолов станет меньше. В разных лигах последовательное снижение количества нарушений фиксируется все последние 10-12 лет – от 20% до 30%. Ещё заметнее и снижение количества нарушений в пятиметровой зоне перед штрафной – в некоторых лигах теперь фолят в этой опасной для прямых штрафных ударов зоне вдвое реже.

Помимо очевидного момента эволюции тренерской работы в контексте эффективности (стали яснее доносить, где фолить запрещено), есть здесь и судейский момент. Как в НБА в последние годы сократилось количество фолов за лёгкие контакты, так и в лучшем европейском футболе – допуск борьбы стал выше, и не в последнюю очередь благодаря (или из-за – кому как нравится) VAR. Очевиднейшие ошибки судей всё равно будут пересмотрены видеоассистентами, и они вернут главного арбитра, если тот упустил явный фол и красную карточку. А пропущенных жёлтых стало больше. С фолами перед штрафной – та же история: судьи позволяют чаще бороться там, где раньше свистнули бы. От совсем вопиющих ошибок они оказываются защищены. Именно поэтому в подзаголовке важно слово «зафиксированных».

2. Правило пяти замен уменьшило количество времени для лучших бьющих на поле

Чтобы объяснить эту неожиданную на первый взгляд связь, давайте взглянем на количество реализованных штрафных в топ-5 лигах за последние сезоны.

СезонКоличество голов
2016/2017146
2017/2018124
2018/2019124
2019/2020117
2020/202178
2021/202287
2022/202388
2023/202463
2024/202575

Очевидно, что в 2020 году случился провал, восстановить который не удаётся никак до сих пор. Это нельзя связать с пандемией коронавируса, когда команды и футболисты не тренировались и формально могли потерять часть навыков. С тех пор прошло пять лет. Соответственно, нужно искать что-то связанное с правилами, что изменилось в 2020 году.

Когда команды возвращались к игре после ковидных ограничений, футбольные правила получили послабление: вместо трёх замен стало возможно делать пять. Сначала это была временная мера, чтобы клубы постепенно использовали игроков, возвращающихся после долгого простоя, но в итоге правило закрепилось. Кого оно коснулось? Обычно тренеры мыслят таким образом: «Во втором тайме нужно освежить атаку». Это значит, что чаще и раньше с поля стали убирать вингеров, ещё чаще – креативных и, как визуально кажется, не всегда готовых носиться все 90 минут «десяток». Замена креативного игрока на объёмного в районе 60-й минуты – уже состоявшаяся классика современного футбола.

Джуд Беллингем и Федерико Вальверде

Джуд Беллингем и Федерико Вальверде

Фото: David Ramos/Getty Images

В то же время именно эти футболисты – вингеры и «десятки» – обычно и являются штатными исполнителями штрафных ударов. То есть первая часть этой составляющей заключается в том, что лучшие исполнители проводят меньше времени на поле. Но есть и другая – в том, что если разбить все зафиксированные нарушения перед штрафной площадью на 15-20-минутки, то почти в каждой лиге будет один и тот же тренд: в последнюю четверть часа зафиксированных фолов больше. Команды устают и чаще не успевают сыграть чисто, а судьи, когда напряжённая игра подходит к концу, понимают: любой эпизод может быть ключевым. Тогда арбитры уже не так легкомысленны в допуске борьбы.

Здесь, к слову, лайфхак для всех футболистов: не стоит подставляться с криком под нарушения на протяжении всего матча. Вероятность того, что на первый внезапный крик в районе 80-й минуты реф поведётся, увеличивается кратно. Раньше ведь игрок молчал, а теперь на судью давит и секундомер – почти наверняка он поверит в крик.

И что мы видим? Зафиксированных фолов становится больше ровно тогда, когда на поле нет штатных исполнителей стандартов – а это снижает и количество голов с прямых штрафных ударов. Если команда уступает в счёте, ни в коем случае не нужно менять того, кто может здорово исполнить штрафной – даже если кажется, что он еле бегает. Для штрафного удара бегать не нужно.

3. Прямые штрафные принесены в жертву другим стандартам

Последние 10-15 лет наблюдаются две тенденции, напрямую связанные со штрафными.

  1. Дальних ударов всё меньше, модели xG объявили их старомодными;
  2. Всё больше внимания уделяется стандартным положениям, и тренеры по стандартам вроде Николя Жовера из «Арсенала» становятся суперзвёздами.
Реально крутой!
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Первая тенденция влияет на вторую: да, работы над стандартами стало больше, но если дальние удары не особо эффективны, то, может, особо на них и не рассчитывать? Средняя дистанция удара со штрафного в топ-5 лигах, по данным Opta, сократилась почти на три метра за последние 15 лет – то есть всё чаще мяч разыгрывается, идёт подача с тех точек, откуда раньше спокойно били.

К тому же тренировочный цикл любой команды сильно ограничен. Для работы над стандартами в обычном недельном микроцикле едва ли найдётся более получаса. Если более эффективной и важной считается работа над угловыми в атаке, подачами и розыгрышами штрафных и даже аутами (над которыми 15 лет назад отдельно не работали практически нигде), логично, что на отработку искусства прямого удара со штрафного остаётся всё меньше времени.

Гол Деклана Райса

Гол Деклана Райса

Фото: Europa Press Sports via Getty Images

Детали для прямого штрафного важны. Известный футбольный анекдот гласит: Диего Марадона повлиял на Лионеля Месси, однажды заставив его остаться после тренировки сборной Аргентины. Лео плохо исполнил стандарт и пошёл в раздевалку, но Диего вернул юного Лео на поле. Фернандо Синьорини, ассистент Марадоны, говорил, что Диего сказал что-то вроде: «Ты же не позволишь себе уйти после такого ужасного удара?». Дальше Марадона некоторое время объяснял Месси детали, остальное – уже часть истории.

Понятно, что влияние того разговора преувеличено, но одна крайне важная деталь Марадоной была донесена до Месси абсолютно точно. Эту деталь Диего использовал на поле и сам. Контакт с мячом нужно сохранять как можно дольше, допиливая работу над ударом до последнего возможного момента. Именно поэтому Месси так часто запечатлён в позе, когда ударная нога поднята по факту на уровень колена – это позволяет удару быть и сильным, и в то же время мягким.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Juan Finol/Getty Images

Прямые штрафные удары – это действительно искусство, однако его появление требует внимательного наблюдения. Если такой тип стандартов задвинут на 10-е роли в тренировочном процессе, нет ничего удивительного в том, что мы достигли минимума по проценту реализованных попыток за последние 15 лет.

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