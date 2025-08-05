Голы со штрафных стремительно вымирают. Почему прямыми ударами забивают всё реже?

Эта статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14.42 мск.

Голы прямыми ударами со штрафных – один из особых сортов футбольного кайфа. Траектория мяча завораживает, глаза болельщиков на стадионе устремлены в одну точку, и мы понимаем, насколько сложным техническим элементом является такой удар. Ведь чтобы преодолеть стенку, нужно не просто закрутить мяч, но и сделать так, чтобы он прошёл верхнюю точку над игроками соперника и дальше падал в створ.

Технологии долго шли на пользу бьющим. Чем дальше эволюционировал футбольный мяч, чем меньше панелей и шнуровки на нём оставалось, тем проще было нанести точный удар. Шнуровки на мяче было так много, что раньше регулярными были кадры, когда перед ударом бьющий крутил мяч в руках. Большинство лучших исполнителей штрафных считали: нужно найти ниппель и поставить мяч так, чтобы ниппель смотрел на бьющего – и наносить удар прямо по нему.

Помимо трансформации мяча, судьям добавили спрей, что зафиксировало стенку, которая до этого регулярно шагала до удара, съедая расстояние до мяча на метр-полтора. Наконец, появились автоматические стенки из манекенов, которые можно регулировать по росту игроков следующего соперника и использовать в тренировках. Пока такие только у топ-клубов и в виде концепта, но всё же. Чего только не сделаешь ради того, чтобы этих моментов футбольного искусства было больше.

Однако все последние годы в футболе – не только российском, но и европейском – есть стойкая тенденция: голы прямыми ударами со штрафных стремительно вымирают. Красотища от Эмирджана Гюрлюка, который забросил петарду в ворота «Балтики» в 3-м туре РПЛ, становится краснокнижной: если в сезоне-2016/2017 в топ-5 лигах было реализовано 146 штрафных, то в прошлом – почти вдвое меньше (75). Нет одной конкретной причины, почему так происходит, но есть несколько влиятельных компонентов, которые к этому привели. Их и рассмотрим.

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1. Сократилось количество зафиксированных нарушений

Да, вот так просто. Голов со штрафных станет меньше, если фолов станет меньше. В разных лигах последовательное снижение количества нарушений фиксируется все последние 10-12 лет – от 20% до 30%. Ещё заметнее и снижение количества нарушений в пятиметровой зоне перед штрафной – в некоторых лигах теперь фолят в этой опасной для прямых штрафных ударов зоне вдвое реже.

Помимо очевидного момента эволюции тренерской работы в контексте эффективности (стали яснее доносить, где фолить запрещено), есть здесь и судейский момент. Как в НБА в последние годы сократилось количество фолов за лёгкие контакты, так и в лучшем европейском футболе – допуск борьбы стал выше, и не в последнюю очередь благодаря (или из-за – кому как нравится) VAR. Очевиднейшие ошибки судей всё равно будут пересмотрены видеоассистентами, и они вернут главного арбитра, если тот упустил явный фол и красную карточку. А пропущенных жёлтых стало больше. С фолами перед штрафной – та же история: судьи позволяют чаще бороться там, где раньше свистнули бы. От совсем вопиющих ошибок они оказываются защищены. Именно поэтому в подзаголовке важно слово «зафиксированных».

2. Правило пяти замен уменьшило количество времени для лучших бьющих на поле

Чтобы объяснить эту неожиданную на первый взгляд связь, давайте взглянем на количество реализованных штрафных в топ-5 лигах за последние сезоны.

Сезон Количество голов 2016/2017 146 2017/2018 124 2018/2019 124 2019/2020 117 2020/2021 78 2021/2022 87 2022/2023 88 2023/2024 63 2024/2025 75

Очевидно, что в 2020 году случился провал, восстановить который не удаётся никак до сих пор. Это нельзя связать с пандемией коронавируса, когда команды и футболисты не тренировались и формально могли потерять часть навыков. С тех пор прошло пять лет. Соответственно, нужно искать что-то связанное с правилами, что изменилось в 2020 году.

Когда команды возвращались к игре после ковидных ограничений, футбольные правила получили послабление: вместо трёх замен стало возможно делать пять. Сначала это была временная мера, чтобы клубы постепенно использовали игроков, возвращающихся после долгого простоя, но в итоге правило закрепилось. Кого оно коснулось? Обычно тренеры мыслят таким образом: «Во втором тайме нужно освежить атаку». Это значит, что чаще и раньше с поля стали убирать вингеров, ещё чаще – креативных и, как визуально кажется, не всегда готовых носиться все 90 минут «десяток». Замена креативного игрока на объёмного в районе 60-й минуты – уже состоявшаяся классика современного футбола.

Джуд Беллингем и Федерико Вальверде Фото: David Ramos/Getty Images

В то же время именно эти футболисты – вингеры и «десятки» – обычно и являются штатными исполнителями штрафных ударов. То есть первая часть этой составляющей заключается в том, что лучшие исполнители проводят меньше времени на поле. Но есть и другая – в том, что если разбить все зафиксированные нарушения перед штрафной площадью на 15-20-минутки, то почти в каждой лиге будет один и тот же тренд: в последнюю четверть часа зафиксированных фолов больше. Команды устают и чаще не успевают сыграть чисто, а судьи, когда напряжённая игра подходит к концу, понимают: любой эпизод может быть ключевым. Тогда арбитры уже не так легкомысленны в допуске борьбы.

Здесь, к слову, лайфхак для всех футболистов: не стоит подставляться с криком под нарушения на протяжении всего матча. Вероятность того, что на первый внезапный крик в районе 80-й минуты реф поведётся, увеличивается кратно. Раньше ведь игрок молчал, а теперь на судью давит и секундомер – почти наверняка он поверит в крик.

И что мы видим? Зафиксированных фолов становится больше ровно тогда, когда на поле нет штатных исполнителей стандартов – а это снижает и количество голов с прямых штрафных ударов. Если команда уступает в счёте, ни в коем случае не нужно менять того, кто может здорово исполнить штрафной – даже если кажется, что он еле бегает. Для штрафного удара бегать не нужно.

3. Прямые штрафные принесены в жертву другим стандартам

Последние 10-15 лет наблюдаются две тенденции, напрямую связанные со штрафными.

Дальних ударов всё меньше, модели xG объявили их старомодными; Всё больше внимания уделяется стандартным положениям, и тренеры по стандартам вроде Николя Жовера из «Арсенала» становятся суперзвёздами.

Первая тенденция влияет на вторую: да, работы над стандартами стало больше, но если дальние удары не особо эффективны, то, может, особо на них и не рассчитывать? Средняя дистанция удара со штрафного в топ-5 лигах, по данным Opta, сократилась почти на три метра за последние 15 лет – то есть всё чаще мяч разыгрывается, идёт подача с тех точек, откуда раньше спокойно били.

К тому же тренировочный цикл любой команды сильно ограничен. Для работы над стандартами в обычном недельном микроцикле едва ли найдётся более получаса. Если более эффективной и важной считается работа над угловыми в атаке, подачами и розыгрышами штрафных и даже аутами (над которыми 15 лет назад отдельно не работали практически нигде), логично, что на отработку искусства прямого удара со штрафного остаётся всё меньше времени.

Гол Деклана Райса Фото: Europa Press Sports via Getty Images

Детали для прямого штрафного важны. Известный футбольный анекдот гласит: Диего Марадона повлиял на Лионеля Месси, однажды заставив его остаться после тренировки сборной Аргентины. Лео плохо исполнил стандарт и пошёл в раздевалку, но Диего вернул юного Лео на поле. Фернандо Синьорини, ассистент Марадоны, говорил, что Диего сказал что-то вроде: «Ты же не позволишь себе уйти после такого ужасного удара?». Дальше Марадона некоторое время объяснял Месси детали, остальное – уже часть истории.

Понятно, что влияние того разговора преувеличено, но одна крайне важная деталь Марадоной была донесена до Месси абсолютно точно. Эту деталь Диего использовал на поле и сам. Контакт с мячом нужно сохранять как можно дольше, допиливая работу над ударом до последнего возможного момента. Именно поэтому Месси так часто запечатлён в позе, когда ударная нога поднята по факту на уровень колена – это позволяет удару быть и сильным, и в то же время мягким.

Лионель Месси Фото: Juan Finol/Getty Images

Прямые штрафные удары – это действительно искусство, однако его появление требует внимательного наблюдения. Если такой тип стандартов задвинут на 10-е роли в тренировочном процессе, нет ничего удивительного в том, что мы достигли минимума по проценту реализованных попыток за последние 15 лет.